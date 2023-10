L'oroscopo della giornata di domenica 15 ottobre annuncia un Toro perspicace in ambito lavorativo grazie a Mercurio favorevole, mentre la Luna arriverà nel segno dello Scorpione. I Pesci saranno più tranquilli e sereni, in grado di vivere un buon rapporto con il partner, mentre il Cancro sarà più comunicativo, andranno bene le cose anche per la Bilancia.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 15 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 15 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: le sorprese romantiche non sono più all'ordine del giorno, ciò nonostante, in questa domenica ci sarà un'intesa migliore tra voi e il partner, che potrebbe portare a qualcosa di davvero piacevole.

In ambito lavorativo dovrete impegnarvi di più per ottenere migliori risultati, anche se non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Toro: riuscirete a essere più perspicaci sul fronte professionale. Certo, per raggiungere alcuni obiettivi potrebbe essere tempo e qualche sacrificio, ma cercherete di dare del vostro meglio. In amore la Luna sarà in opposizione, a contrasto con Venere, e i vostri sentimenti verso il partner non sempre saranno così chiari. Voto - 7️⃣

Gemelli: la settimana non si chiuderà al meglio per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna non sarà più favorevole e Venere in quadratura vi metterà in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà ad organizzare bene questa giornata e i progetti che porterete avanti, con risultati tutto sommato soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Scorpione vi permetterà di essere più comunicativi verso il partner. L'oroscopo della giornata di domenica vi permetterà di costruire un rapporto equilibrato e abbastanza sereno, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo Mercurio sarà in cattivo aspetto. Di contro, avrete stelle come Marte e Giove dalla vostra parte.

Voto - 8️⃣

Leone: il rapporto con il partner ultimamente non brilla particolarmente a causa della Luna in cattivo aspetto. Da quando Venere ha lasciato il vostro segno avete perso un po’ di smalto, ciò nonostante, siete ancora in tempo per rendere unico il vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio in sestile stimolerà la vostra creatività, ma con Marte in quadratura le energie non saranno molte.

Voto - 7️⃣

Vergine: avrete modo di chiudere davvero bene questa settimana grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Tra voi e il partner ci sarà sintonia, ma soprattutto la voglia di fare tutto insieme. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza produttivi da riuscire a portare a termine le vostre mansioni giornaliere senza troppe difficoltà. Voto - 8️⃣

Bilancia: un quadro astrale che vedrà un tris di stelle davvero interessante. In amore vi sentirete bene insieme alla persona che amate, con la possibilità di trascorrete momenti davvero sereni. Settore professionale in crescita grazie a Mercurio favorevole. I vostri obiettivi saranno sempre più vicini. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata di domenica che vedrà la Luna in congiunzione al vostro cielo.

Sul fronte sentimentale state recuperando terreno, e il vostro rapporto si rivelerà sempre più affiatato ogni giorno che passa. Per quanto riguarda il lavoro farete ordine tra le vostre mansioni, cercando di capire quali progetti possono darvi più soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: Venere in quadratura dal segno della Vergine non vi darà tregua nemmeno in questa domenica di ottobre. Certo, il rapporto con il partner non attraverserà una vera e propria crisi, ciò nonostante sarete più rigidi o distaccati. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi sarà di grande aiuto per capire quale sia la direzione migliore da prendere per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: alcuni progetti potrebbero non andare esattamente come previsto a causa di Mercurio in quadratura.

Cercherete comunque di fare del vostro meglio, ma in ogni caso, attenzione alle scelte che prenderete. Per quanto riguarda i sentimenti invece potrete contare su Venere in trigono per godere al meglio del vostro rapporto. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo in questa domenica di ottobre. Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non sempre sarete in grado di vivere al meglio la vostra relazione di coppia, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà una mano, ma attenzione a Giove in quadratura dal segno del Toro, che potrebbe causare qualche imprevisto. Voto - 6️⃣

Pesci: vi sentirete più fortunati grazie a Giove e alla Luna in buon aspetto.

Sia in amore, che in ambito professionale, le cose andranno per il verso giusto, e riuscirete a esprimere ottimismo e fiducia verso il partner e verso i vostri progetti, sperando in futuro migliore per voi. Voto - 8️⃣