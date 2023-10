Per la giornata di lunedì 16 ottobre l'Oroscopo si preannuncia favorevole per il Capricorno e lo Scorpione, meno roseo per Acquario e Gemelli.

In questa giornata la Luna e Marte transiteranno nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio e il Sole sosteranno nell'orbita della Bilancia. Plutone, invece, protrarrà il moto in Capricorno, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili sui gradi dei Pesci. Il Nodo Nord, infine, permarrà in Ariete e, allo stesso modo, Giove e Urano continueranno il transito in Toro.

Sul podio

1° posto Capricorno: odore di promozione.

Sfavillanti le effemeridi di casa Capricorno in questa giornata inaugurale della settimana, in cui il segno potrebbe accorgersi o percepire che nella sfera professionale i vertici aziendali stanno valutando il suo operato per promuoverlo a breve.

2° posto Scorpione: gratifiche. Secondo l'oroscopo di lunedì 16 ottobre, i nati Scorpione avranno ottime chance di essere apprezzati molto per le loro abilità pratiche e ciò, come piacevole conseguenza, li renderà una calamita per i complimenti anche da chi li conosce appena.

3° posto Vergine: organizzati. La dote regina di casa Vergine questo lunedì sarà, con ogni probabilità, quella di riuscire a incastrare ogni impegno alla perfezione, così il segno Mutevole avrà tempo per le amiche, il lavoro, i figli e anche per starsene un po' in solitudine.

I mezzani

4° posto Leone: focus professionale. Le faccende legate al lavoro rappresenteranno il focus principale del lunedì dei nati Leoni, con quest'ultimi che si riveleranno stacanovisti e disponibili con soci e colleghi ma sarà bene non provocarli perché l'ombra marziale in quarta casa li farebbe andare su tutte le furie.

5° posto Bilancia: a braccia aperte. Preziose le previsioni astrologiche dei nati Bilancia in queste ventiquattro ore sul versante relazionale, in quanto il segno Cardinale parrà propenso a riaccogliere nella sua vita e a braccia aperte anche coloro che si sono comportati malamente nei loro riguardi in passato.

6° posto Ariete: revisioni finanziarie.

Gli ultimi sgoccioli del Sole e di Mercurio nell'ostile Bilancia sembreranno suggerire al segno dell'Ariete, nel corso del 16 ottobre, di stilare una sorta di piano economico per i prossimi mesi, provando a preventivare uscite ed entrate finanziarie per evitare beghe monetarie future.

7° posto Sagittario: staccare la spina. Sia che si tratti di una breve gita fuori porta o della prenotazione di un viaggio per Capodanno, i nati Sagittario sembreranno aver bisogno di staccare la spina fisicamente o mentalmente questo lunedì per ritrovare la via del benessere.

8° posto Cancro: niente colpi di testa. Plutone trino a Urano avrà ottime possibilità di significare grande propensione per i nati Cancro a dare un colpo di spugna ad alcune questioni esistenziali, ma il felice binomio Luna-Venere d'Acqua suggerirà loro di evitare qualsiasi colpo di testa questo lunedì perché finirebbero per pentirsene.

9° posto Pesci: situazioni nebulose. La cerchia amicale di casa Pesci sembrerà rappresentare il tallone d'Achille nativo in questa giornata di metà mese, col segno Mobile che non riuscirà a comprendere appieno gesti e parole di qualche amica avvertendo tutta la situazione che la riguarda come nebulosa.

Ultime posizioni

10° posto Toro: rinunce. Il programma certosino che i nati Toro avranno in mente questo lunedì sarà probabilmente cambiato dagli stessi in corso d'opera per cause di forza maggiore, così il segno di Terra sarà costretto a rinunciare a quell'incontro romantico o quella capatina al cinema con gli amici.

11° posto Acquario: tentativi di auto-sabotaggio. Semaforo acceso sul rosso per l'autostima dei nati Acquario questo lunedì ottobrino, in quanto il segno parrà essere purtroppo avvezzo ad auto-sabotarsi mettendo in discussione il suo stile di vita, i talenti e le relazioni intrattenute al momento.

12° posto Gemelli: amarezze. Un pettegolezzo messo in circolo da un collega o una promessa non mantenuta di un capo potrebbero essere fonte di amarezze professionali per i nati Gemelli nelle 24 ore in questione, specialmente per il terzo decano che sarà il più imbronciato.