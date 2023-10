L'oroscopo della giornata di mercoledì 11 ottobre prevede una dolcezza infinita nei Vergine, forti della Luna e di Venere in congiunzione, mentre Gemelli potrebbe mostrare troppa arroganza. Acquario affronterà nuove sfide con un certo entusiasmo, mentre Toro troverà un'intesa sempre migliore nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 11 ottobre.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì tutto sommato discreto per i nati nel segno. Con il partner ci sarà una discreta intesa, ma questo delicato equilibrio potrebbe infrangersi facilmente.

Nel lavoro ci saranno nuovi progetti da portare avanti. Le idee ci sono, ma con Marte negativo non sempre avrete le giuste energie. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che giorno dopo giorno vi darà sempre più soddisfazioni secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere favorevoli avrete ampio margine per godere di una relazione davvero affiatata, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro Giove vi darà un po' di fortuna, e con Mercurio a favore potrete centrare i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Gemelli: questo cielo non vi darà grandi soddisfazioni in ambito amoroso. Mostrare arroganza nei confronti della persona che amate potrebbe mettervi in una posizione scomoda. In ambito lavorativo attenzione a Mercurio in quadratura, causa di possibili imprevisti.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di mercoledì positiva sul fronte amoroso. Potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere, e potrete dare vita a qualche pazza idea da fare insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro l'impegno da parte vostra non mancherà, ma non sempre sarà possibile centrare tutti i vostri obiettivi considerato Marte in quadratura.

Voto - 8️⃣

Leone: Marte in sestile vi spronerà a metterci più impegno ed energie in alcuni progetti professionali. Anche se alcuni obiettivi sono ancora lontani, sarà importante non perdersi d'animo e continuare. In amore questo cielo sarà meno influente. Ciò nonostante siete riusciti a costruire un bel rapporto, che al momento niente potrà scalfire.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarete travolti da una dolcezza infinita secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà il periodo ideale per vivere al meglio la vostra vita sentimentale e sociale. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi consiglierà i progetti più adeguati da sviluppare in questo periodo. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo. Questo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante, potrete contare su una discreta intesa di coppia, soprattutto voi nati nella terza decade. Nel lavoro ci saranno alcuni impegni da rispettare, che non potrete assolutamente rimandare. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per i nati nel segno.

Secondo l'oroscopo godrete del favore della Luna e di Venere e, single oppure no, riuscirete a vivere un'intesa migliore con la vostra fiamma. Sul fronte professionale sarete attivi e con idee interessanti da sviluppare. Attenzione però a Giove in opposizione, che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Sagittario: trovare la giusta intesa con il partner potrebbe non essere così semplice, considerato che avrete contro stelle come la Luna e Venere. Siate più gentili e comprensivi, non solo con il partner, ma anche con voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro non lasciatevi sfuggire alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì produttiva grazie a Mercurio e Giove a favore.

I vostri progetti andranno avanti con le giuste idee, ma attenzione a Marte in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti, questa giornata sarà davvero romantica grazie alla Luna e Venere in trigono, che vi permetteranno di mostrare la parte migliore di voi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale discreta in questa giornata di mercoledì. Con il partner ci sarà una discreta serenità, che lentamente vi permetterà di arrivare a vivere un rapporto affiatato. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete bene, ciò nonostante meglio non mettere le mani al momento su progetti fuori dalla vostra portata. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non sarà semplice godere di una relazione affiatata. Se siete single, cercate di essere più socievoli verso amici e familiari. In ambito lavorativo alcuni progetti non andranno presi alla leggera se ci tenete a raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣