Le previsioni dell'oroscopo del 16 ottobre invitano i Toro a darsi da fare in amore. I Pesci, invece, devono prestare più attenzione alle persone care.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: ci sono un po' di turbolenze in amore che andrebbero gestite. In ambito sentimentale è necessario essere un po' più audaci e non lasciarsi sfuggire delle occasioni.

11° Pesci: dedicate un po' di tempo in più alle persone care e a tutti coloro a cui tenete. Con gli impegni di vita quotidiana ci sono spesso pochi momenti da dedicare a se stessi e al proprio benessere.

Approfittatene quando possibile.

10° Vergine: l'Oroscopo del 16 ottobre vi invita a essere un po' più tenaci. Arrendersi al primo colpo non è da voi, quindi, è necessario che vi diate da fare. Nel lavoro ci vuole maggiore sicurezza.

9° Sagittario: le stelle vi invitano a essere più intraprendenti. Non permettete a nessuno di ostacolarvi e di compromettere le vostre scelte. Nel bene o nel male, dovete sempre agire con la vostra testa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Scorpione: buon momento per quanto riguarda la carriera. Cercate di allargare i vostri orizzonti e di non rimanere bloccati con le vostre convinzioni. Aprirvi vi sarà di grande aiuto.

7° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 16 ottobre vi esortano a essere sicuri di voi.

Questo è un momento favorevole per quanto riguarda la carriera, quindi, cercate di non essere troppo puntigliosi.

6° Acquario: la Luna nel segno vi porterà a realizzare degli obiettivi piuttosto importanti. Siete concreti e risoluti, quindi, è il caso di approfittare di questa situazione. In amore vi piace stupire.

5° Gemelli: se avete ricevuto qualche notizia spiacevole sul fronte dei rapporti interpersonali, non demordete.

C'è sempre tempo per rifarsi e per porre rimedio a certe questioni. Sul lavoro bisogna essere concentrati.

Oroscopo segni fortunati 16 ottobre

4° in classifica, Toro: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Ci sono delle novità in merito alla sfera sentimentale, quindi, è il caso di darsi da fare e di non battere la fiacca.

3° Cancro: dal punto di vista economico ci sarà una bella ripresa. Se gli ultimi tempi sono stati un po' complicati per voi, adesso è tempo di rimettersi in carreggiata, più forti di prima.

2° Bilancia: ci sono delle ottime chance per riuscire a portare a termine degli obiettivi. Che essi siano legati alla sfera sentimentale, oppure professionale, poco importa. Ciò che conta è sentirsi appagati.

1° Capricorno: le previsioni astrologiche dell'oroscopo del 16 ottobre vi vedono molto intuitivi. Questa dote vi servirà a risolvere delle faccende monto interessanti e intricate. In amore farete faville.