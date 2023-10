L'oroscopo di novembre 2023 annuncia che ogni segno zodiacale avrà la sua fetta più o meno consistente di fortuna e di successo, ma non mancheranno neppure alcune incognite. A seguire approfondiamo le previsioni dettagliate segno per segno con la classifica del mese, dalla quale emerge che i segni più fortunati del mese saranno Sagittario e Bilancia.

Previsioni zodiacali di novembre 2023, l'oroscopo dei primi sei segni in classifica

Primo posto - Sagittario: gongolate perché sarete i protagonisti del mese di novembre, con una fortuna e un’ottimismo straordinari.

Avrete molte occasioni di sviluppo e miglioramento in ogni ambito della vostra vita. In amore, inizierete il mese con una grande passione e coinvolgimento, sia con il vostro partner che con nuove conoscenze. Nella parte centrale del mese, potreste avere qualche discussione o incomprensione, ma saprete risolverla con il dialogo e l’ironia. Nella parte finale del mese, ritroverete la serenità e la complicità, con molte sorprese e novità. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande energia e leadership, con capacità di gestire progetti e persone. A metà mese, potreste avere qualche ostacolo o ritardo, ma saprete superarlo con la vostra determinazione e creatività. Nella parte finale del mese, otterrete successi e riconoscimenti, grazie al vostro duro lavoro e alla vostra competenza.

La vostra salute sarà ottima, ma farete attenzione a non esagerare verso la fine del mese.

Secondo posto - Bilancia: novembre sarà efficace e in perfetta sintonia con le attese. In crescita la bontà nei rapporti con gli altri, per una vita sociale vivace e interessante. In amore, inizierete il mese con una nuova relazione armoniosa e assai felice.

Una inaspettata quanto piacevole notizia a metà mese: potreste avere qualche dubbio, ma alla saprete essere fedeli e sinceri con voi stessi. Nella parte finale del mese, approfondirete il vostro legame, con molta dolcezza e romanticismo. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande diplomazia e creatività, con capacità di trovare soluzioni e innovazioni.

A metà mese, potreste avere qualche contrasto o subire critiche ingiustificate: difenderete con i denti idee e interessi. Nella parte finale del mese, raggiungerete successi e gratificazioni, grazie alla vostra abilità e al vostro talento. La salute sarà eccellente, senza alcun problema da segnalare.

Terzo posto - Scorpione: mese di riflessione. Sarete in grado di cambiare e rinnovare ogni aspetto della vostra realtà, con una grande forza e capacità di adattamento. In amore, inizierete il mese con una vita sentimentale intensa e profonda, con momenti di passione e gelosia. A metà mese, potreste avere qualche crisi o conflitto, ma saprete affrontarlo con il coraggio e la sincerità. Nella parte finale del mese, rafforzerete il vostro legame, con molta fiducia e dedizione.

Nel lavoro, inizierete il mese con una grande determinazione e ambizione, con possibilità di fare carriera o cambiare attività. A metà mese, potreste avere qualche difficoltà o intoppo da risolvere, ma saprete superare ogni cosa con intelligenza e tanta competenza. Nella parte finale del mese, otterrete successi e prosperità, grazie al vostro impegno e alla vostra autorità. La vostra salute sarà ottima, anche se in alcune giornata dovrete saper gestire stress ed emozioni.

Quarto posto - Leone: il nuovo mese vi vedrà tra i più brillanti e carismatici di novembre, con una forte personalità e un grande senso dell’umorismo. In amore, inizierete il mese con una relazione divertente e avventurosa, con molte sorprese e novità.

Nella seconda decina di novembre, potreste avere qualche problema di gelosia o di orgoglio, ma saprete risolverlo con il vostro charme e la vostra generosità. Nella parte finale del mese, consoliderete il vostro legame, con molta passione e fedeltà. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande energia e leadership, con capacità di gestire progetti e persone. A metà mese, qualche conflitto o competizione potrebbero avere la meglio, ma saprete affrontarlo con il vostro coraggio e la vostra autostima. Nella parte conclusiva del mese, raggiungerete successi e popolarità, grazie al vostro entusiasmo e al vostro spirito di squadra. La vostra salute sarà buona: si consiglia una certa concentrazione su dieta e attività fisica.

Quinto posto - Gemelli: sarete comunicativi e tra i più "curiosoni" del mese, con una mente aperta e versatile. In amore, inizierete il mese con una relazione leggera e spensierata, con molta simpatia e dialogo. A metà novembre, potreste avere qualche noia o monotonia, ma saprete rinnovare il vostro interesse e la vostra attrazione. Nella parte terminale del periodo, vivrete il vostro legame, con molta allegria e fantasia. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande inventiva e intelligenza, con capacità di apprendere e innovare. Nella parte centrale del periodo, sarà facile avere qualche difficoltà o imprevisto, ma saprete risolverlo con la vostra logica e la vostra flessibilità. Nel finale di novembre otterrete successi e soddisfazioni, grazie alla vostra curiosità e al vostro talento.

La vostra salute è prevista più che buona, seppur da prestare attenzione ai soliti nervi e alla distrazione.

Sesto posto - Ariete: l'undicesimo mese del 2023 vi vedrà tra i segni più dinamici e intraprendenti dell'intero zodiaco. Avrete una grande voglia di viaggiare e scoprire il mondo. In amore, inizierete il mese con una relazione stabile ma priva di romanticismo, con una certa routine e monotonia. A metà mese, potreste avere qualche attrito o divergenza, ma saprete chiarire le vostre posizioni e le vostre esigenze. Nella parte finale del mese, ravviverete il vostro legame, con molta passione e avventura. Nel lavoro, inizierete il mese con molto successo e prosperità, con riconoscimenti per il vostro duro lavoro.

A metà mese, potreste avere qualche opportunità o proposta, ma saprete valutarla con prudenza e saggezza. Nella parte finale del mese, consoliderete la vostra posizione, grazie alla vostra determinazione e alla vostra competenza. La vostra salute sarà in rialzo deciso, ma richiederà un controllo generale verso la fine del mese.

Predizioni astrali di novembre 2023, l'oroscopo degli ultimi sei segni in classifica

Settimo posto - Acquario: originali e indipendenti, il prossimo mese porterà a molti una visione alternativa e innovativa della realtà. In amore, inizierete il mese con una relazione libera e sincera, con una buona dose di amicizia e rispetto. A metà del periodo in analisi, avrete qualche divergenza o incomprensione, ma saprete rispettare le differenze e le libertà.

Sul finire di novembre, invece, arricchirete il vostro legame, con molta fantasia e originalità. Nel lavoro, inizierete i primi dieci giorni con una grande creatività e originalità, con capacità di anticipare le tendenze e le novità. Al giro di boa mensile in tanti potreste avere qualche difficoltà o ostacolo, ma saprete superarlo con la vostra intelligenza e la vostra inventiva. Nella parte di chiusura del periodo, otterrete successi e riconoscimenti, grazie alla vostra visione e al vostro spirito critico. La vostra salute è prevista discreta, ma dovrete stare attenti alla circolazione e al sistema nervoso.

Ottavo posto - Vergine: metodici e ordinati, il periodo preannuncia una grande attenzione ai dettagli e alla qualità.

In amore, inizierete il mese con una relazione seria e fedele, con una certa freddezza e razionalità. A metà novembre, potreste avere qualche insoddisfazione o frustrazione, ma saprete esprimere le vostre emozioni e i vostri sentimenti. Nella parte finale del mese, migliorerete il vostro legame, con molta dolcezza e dedizione. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande competenza e precisione, con capacità di organizzare e pianificare. A metà mese, si farà strada qualche imprevisto o errore, ma saprete correggerlo con la vostra logica e la vostra prudenza. Nella parte conclusiva di novembre, raggiungerete successi e soddisfazioni, grazie alla vostra qualità e al vostro perfezionismo. La vostra salute sarà sufficientemente stabile, senza problemi rilevanti: godetevi pure la vita.

Nono posto - Capricorno: responsabili e ambiziosi con una grande capacità di raggiungere i vostri obiettivi e le vostre mete. In amore, potreste iniziare una relazione solida e duratura. A metà mese, potreste avere qualche tensione o distacco, ma saprete rilassarvi e divertirvi. Nella parte finale del mese, rafforzerete il vostro legame, con molta passione e lealtà. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande determinazione e autorità, con capacità di gestire risorse e responsabilità. A metà mese, potreste avere qualche sfida o opportunità, ma saprete coglierla con saggezza e strategia. Nella parte finale del mese, otterrete successi e prosperità, grazie al vostro impegno e alla vostra esperienza.

La vostra salute sarà in netto miglioramento, con uno sguardo alla linea.

Decimo posto - Cancro: emotività e sensibilità in rilievo in questo mese di novembre 2023. A dominare sarà una grande capacità di simpatizzare e comprendere gli altri. In amore, inizierete il mese con una relazione dolce e romantica, con una certa dipendenza e insicurezza. A metà novembre, potreste avere qualche delusione o tradimento, ma saprete perdonare e ricostruire. Nella parte finale del mese, vivrete il vostro legame, con molta tenerezza e protezione. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande intuizione e fantasia, con capacità di esprimere la vostra creatività e il vostro talento. A metà mese, potreste dover affrontare qualche problema o conflitto, ma saprete collaborare e mediare. Alla fine del mese, infine, otterrete successi e apprezzamenti, grazie alla vostra sensibilità e al vostro spirito di servizio. La vostra salute sarà non male, ma dovrete dare spazio al fisico e combattere col lo stress.

Undicesimo posto - Toro: rispetto a questo ottobre, in tanti sarete più pratici e realisti del solito, con una discreta capacità di apprezzare le cose semplici e concrete della vita. In amore, inizierete il mese con una relazione tranquilla e armoniosa, anche se avallate da una certa routine o monotonia. A metà mese, potreste avere qualche stimolo o novità, ma saprete apprezzarli con moderazione e gusto. Nella parte finale del mese, godrete del vostro legame, con molta sensualità e fedeltà. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande pazienza e costanza, con capacità di produrre e accumulare. A metà mese, potreste avere qualche opportunità o proposta, ma saprete valutarla con criterio e prudenza. Nella parte finale del mese, consoliderete la vostra posizione, grazie alla vostra qualità e al vostro senso pratico. La vostra salute sarà buona, ma non tale da poter fare salti di gioia.

Dodicesimo posto - Pesci: sarete tra i simboli dello zodiaco tra i più spirituali e compassionevoli del mese, con una grande capacità di sognare e idealizzare la realtà. In amore, inizierete il mese con una relazione confusa e illusoria, con una certa fragilità e ingenuità. A metà mese, potreste avere qualche disillusione o sofferenza, ma saprete accettarla con fede e speranza. Nella parte finale del mese, ritroverete il vostro legame, con molta comprensione e devozione. Nel lavoro, inizierete il mese con una grande ispirazione e sensibilità, con capacità di esprimere la vostra arte e la vostra fede. A metà mese, potreste avere qualche difficoltà o ostacolo, ma saprete superarlo con la vostra fantasia e il ferreo carattere che avete. Nella parte finale del mese, otterrete successi e riconoscimenti, grazie alla vostra visione e al vostro spirito altruistico. La salute sarà buona, ma farete attenzione agli sforzi inutili e al poco riposo.

Novembre 2023, la classifica in sintesi: Sagittario al primo posto

Il riepilogo sintetico della scaletta di novembre relativa a tutti i segni. Si parte dal segno più fortunato del mese fino ad arrivare alla fine della classifica. In ottima evidenza a far bella mostra di sé, il Sagittario, simbolo astrale al "Top del mese di novembre"; chiude la striscia, Pesci, a questo giro purtroppo risultante fanalino di coda tra i dodici dello zodiaco.

La classifica di novembre 2023: