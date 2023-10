Secondo l'oroscopo Urano ha cominciato il moto retrogrado il 30 agosto e la marcia indietro avrà termine il 27 gennaio 2024. Per l'astrologia Urano simboleggia principalmente la professione, il cambiamento, il progresso, la rivoluzione e la voglia d'indipendenza, difatti lo scopo primario di questo pianeta generazionale è di rendere più autentica l'essenza di ogni individuo. Transitando in Toro, ancor di più in fase retrograda, le tematiche citate stentano ad esprimersi al meglio in quanto il desiderio di uscire dalla comfort zone va a cozzare con lo spirito conservatore e tendente all'accumulo del segno di Terra.

Urano retrogrado in Toro si rivelerà benevolo per Vergine e Ariete, meno entusiasmante per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: consolidamenti. Dall'entrata di Saturno in Capricorno nel 2017 i nati Vergine hanno cercato nuovi luoghi professionali dove potersi esprimere al meglio e rimpinguare le loro casse, ma da quando a marzo 2019 Urano è approdato in Toro il segno Mobile è parso cambiare rotta preferendo mettere radici nel suo lavoro attuale. La retrogradazione uraniana potrebbe andare a sottolineare proprio questo punto, favorendo il segno di Terra nel suo percorso fatto di consolidamenti professionali e stipendi farciti di qualche banconota in più.

2° posto Toro: messa a punto. La marcia indietro del gigante dei ghiacci sui loro gradi, specialmente da metà dicembre in poi, avrà buone chance di invitare il segno del Toro a revisionare i progetti esistenziali in essere al fine di apportare eventuali modifiche necessarie ad avviarli limitando i rischi.

Messa a punto necessaria in vista di due cambi della guardia astrali del 2024 come Giove in Gemelli e Plutone in Acquario che coincideranno con la ripresa diretta uraniana ancora nella loro orbita.

3° posto Ariete: prendere dimestichezza in un ruolo. La retrogradazione uraniana permetterà, c'è da scommetterci, ai nati Ariete di prendere pian piano dimestichezza con un ruolo intrapreso negli ultimi quattro anni, ad esempio essendo diventati moglie, mamma o ritrovandosi a capo di un team professionale.

A cavallo tra novembre e dicembre, grazie allo Stellium in Sagittario, tale percorso sarà più scorrevole per il segno Cardinale, mentre risulterà maggiormente insidioso nel mese di gennaio.

I mezzani

4° posto Pesci: pietra sopra. I nati Pesci, grazie al passaggio planetario in questione, potrebbero finalmente metabolizzare un rapporto relazionale conclusosi da tempo archiviandolo in via definitiva, in quanto la marcia indietro uraniana fungerà da una sorta di terapia d'urto mettendo sul piatto in termini di ricordi tutto ciò che all'epoca non andava.

5° posto Bilancia: desiderio d'indipendenza. L'argomento regina della retrogradazione di Urano in ottava casa per la Bilancia sarà il desiderio di autonomia, ad esempio andando a vivere da soli per la prima volta o trovando un lavoro con uno stipendio adeguato. Il segno Cardinale sarà presumibilmente incline a correre qualche rischio pur di ritagliarsi quell'oasi d'indipendenza che tanto anela.

6° posto Scorpione: puntare sulle passioni. La marcia indietro uraniana nel dirimpettaio Toro potrebbe parlarci di un segno dello Scorpione che punterà, almeno sino al 3 gennaio, sul fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Conscio che la strada risulterà tortuosa inizialmente, il segno d'Acqua sembrerà accontentare di un ritorno economico minimo sulle prime grazie anche alle soddisfazioni morali che ne ricaverà.

7° posto Sagittario: piazza pulita. Per riassumere il transito in questione per i nati Sagittario basterebbe pensare a quando si sbaracca una soffitta o una mansarda, ma anche a un cambio di vestiario stagionale che si fa in casa. Il segno di Fuoco difatti parrà incline a liberarsi di tutti quei beni materiali che lo fanno sentire ingabbiato a causa di ricordi non troppo piacevoli oppure a stravolgere la disposizione dei mobili o ancora ad abbattere pareti per creare ambienti più grandi.

8° posto Cancro: fuori dal guscio. Urano in Toro in fase retrograda avrà buone chance di spingere i nati Cancro ad accantonare alcune propensioni comportamentali che gli hanno spesso precluso di vivere una storia d'amore a tutto tondo o di trovare il lavoro che hanno sempre sognato.

Il segno d'Acqua, complice qualche scossone ben assestato, si renderà conto che sfoggiare sempre il solito mood non soltanto non lo porterebbe da nessuna parte ma alla lunga gli arrecherebbe più danni che altro.

9° posto Capricorno: rapporto col denaro. A prescindere dal benessere economico del quale beneficeranno i nati Capricorno durante il passaggio di Urano retrogrado nel segno del Toro, questo transito potrebbe indurre gli stessi a rapportarsi al denaro in maniera del tutto differente. Diverrà più chiaro agli occhi del segno Cardinale come la ricerca spasmodica di arricchirsi ma anche di lavorare più ore del necessario risulti spesso deleteria per mantenere rapporti relazionali sani ed equilibrati.

Ultime posizioni

10° posto Leone: attese. Giove retrogrado in Toro accompagnerà la marcia indietro uraniana nel medesimo spazio zodiacale fino al 31 dicembre e ciò per il segno del Leone significherà, c'è da scommetterci, un periodo pregno di "Vorrei ma non posso" in quanto tra ritardi, intoppi burocratici e promesse non mantenute l'incedere nativo sarà intriso di numerose attese.

11° posto Gemelli: regole da seguire. Per i nati Gemelli il passaggio di Urano retrogrado nel Toro potrebbe rappresentare un periodo fatto di costrizioni, impedimenti e regole da seguire con dedizione, quasi come se il pianeta generazionale volesse istruire il segno Mutevole a diventare più metodico e pragmatico smussando la sua vena a tratti ribelle e anticonformista.

12° posto Acquario: colpi di testa. Posizione oltremodo scomoda la retromarcia di Urano in Toro per il segno dell'Acquario perché fomenta l'impulsività e l'inclinazione a mettere in atto dei colpi di testa importanti, ad esempio cambiare casa, troncare una storia o lasciare un lavoro senza averci pensato a dovere. Il rischio, com'è facile intuire, è di pentirsene in un secondo tempo ma, come se non bastasse, il transito uraniano farà in modo che sarà molto complicato tornare eventualmente sui propri passi per il segno Fisso.