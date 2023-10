L'oroscopo dell'amore di martedì 10 ottobre 2023 vede il segno della Bilancia in testa alla classifica grazie alla volontà di fare passi in avanti nella coppia, esattamente come per il segno del Cancro. I segni di Fuoco saranno prevalentemente nella parte bassa della classifica.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo segno per segno dell'amore: Toro emozionato

1° Bilancia: sentirvi amati è desiderati vi darà occasione di fare quel passo in avanti che avete agognato con la persona amata. In famiglia ci sarà una armonia decisamente affettuosa, la quale potrebbe anche tradursi in qualcosa di più, magari in un viaggio che possa rigenerare tutti.

2° Capricorno: le questioni di cuore ora più che mai vi prenderanno come poche volte nella vostra vita. Secondo quanto riporta l'oroscopo di martedì per l'amore, anche l'amicizia sarà al centro dei vostri pensieri. Farete degli incontri in serata indimenticabili.

3° Toro: Venere potrebbe essere il fautore di una giornata davvero emozionante sotto il profilo sentimentale, secondo quanto riporta l'oroscopo. Ora ci saranno anche degli incontri amicali che faranno esattamente al caso vostro, anche regalandovi emozioni.

4°Cancro: avrete una bella connessione con la persona amata, e questa situazione potrebbe portarvi anche a qualche passo in avanti nella coppia. Le questioni di carattere familiare che vi hanno messi sotto scacco per molto tempo ora si appianeranno definitivamente.

Vergine in famiglia

5° Vergine: ora più che mai sarete soddisfatti dell'atmosfera appagante che regnerà all'interno dell'ambito domestico. Ogni scusa sarà buona per stare con le persone che amate. L'intesa con il partner sarà ottimale, anche sul piano passionale.

6° Pesci: l'intesa con il partner si farà forte e intensificherà anche l'ambito passionale, scatenando anche una complicità molto solida in ambito quotidiano.

Con la famiglia avrete un senso di responsabilità molto alto, e forse a qualcuno potrebbe essere di intralcio.

7° Acquario: potreste ricevere delle belle sorprese dalla sfera familiare che vi porteranno a un riavvicinamento con una persona con la quale avete avuto dei diverbi piuttosto pesanti. Secondo quanto riporta l'oroscopo della giornata di martedì, si presenterà una lieve incomprensione con il partner.

8° Gemelli: le vicende sentimentali vi stanno mettendo un po' sotto pressione, per cui non sempre avrete a disposizione una giornata tranquilla con il partner. Potreste non avere molto tempo nemmeno per voi stessi, ma in famiglia avrete comunque a che fare con un clima sereno.

Sagittario solitario

9° Sagittario: sperimentare un po' di solitudine vi farà bene per ripartire con le responsabilità familiari più forti di prima. Secondo quanto riporta l'oroscopo sarte sopraffatti anche da qualche incomprensione che intercorre fra voi e la persona amata.

10° Ariete: avere una amicizia su cui contare al momento vi sarà molto utile, soprattutto se nella coppia intercorreranno responsabilità, una intesa che al momento non decolla e una voglia irrefrenabile di stare un po' per conto vostro.

11° Leone: fidarvi di qualcuno all'interno della sfera domestica potrebbe essere una cosa alquanto difficile per voi al momento. Darvi da fare affinché ci siano dei punti di contatto nelle argomentazioni fra voi e la famiglia potrebbe essere completamente inutile adesso.

12° Scorpione: in amore ci saranno delle incomprensioni troppo forti che spingeranno entrambi a una separazione, e questa potrebbe anche essere incentivata da una voglia di prendere ciascuno la propria strada. Secondo quanto riporta l'oroscopo avrete a che fare con un po' di tensione in famiglia.