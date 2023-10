L'oroscopo dell'amore di martedì 17 ottobre 2023 vede il segno del Cancro e il segno dei Pesci in ribasso vertiginoso nella classifica, mentre i segni di terra non si schioderanno dalle proprie posizioni.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore, per tutti i segni: incontri per Toro

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo dell'amore vi informeranno di una nuova carrellata di incontri molto interessanti sotto il profilo emozionale. Nell'intesa di coppia ora più che mai si riaccenderà il fuoco della passione, dando anche un incentivo a progettare una vita insieme che possa realmente funzionare.

2°Scorpione: ritrovare l'intesa con la persona amata significherà moltissimo per il vostro segno dello zodiaco. Stimolare la creatività nell'intimità potrebbe fungere da filo conduttore per una comunicazione sempre più facile e produttiva, secondo quanto riportato dall'oroscopo di martedì.

3° Bilancia: questo rialzo nella classifica sarà dovuto principalmente agli incontri che potrebbero cambiare la tua prospettiva dell'amore. In famiglia potresti giungere a qualche accordo essenziale per il mantenimento della serenità domestica, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

4° Vergine: sarete sempre più romantici e anche allegri nella vostra storia d'amore. In famiglia si creerà un'intesa eccezionale, soprattutto con quei membri della famiglia con cui avete avuto dei diverbi piuttosto importanti.

Ariete in rialzo

5° Capricorno: la vitalità che avrete in questo periodo si riverserà in ambito sentimentale e amoroso, regalandovi dei momenti indimenticabili di tenerezza irripetibili. Potreste anche avere molte più amicizie nuove che vi permetteranno di trascorrere del tempo davvero eccezionale. La passione verrà a trovarvi in ​​serata.

6° Ariete: l'ambito passionale ora subirà un bel rialzo considerevole che nel corso della giornata vi darà anche delle emozioni imperdibili. In famiglia vi state avviando verso un riavvicinamento che regalerà qualche piccola sorpresa. Ora fare amicizia sarà anche più semplice del previsto.

7° Acquario: fintanto che manterrete un atteggiamento sereno con la famiglia, potrete davvero sperare in un cambio di rotta che state attendendo da molto tempo.

Con l'amore ci saranno dei momenti di freddezza intervallati di tanto in tanto da qualche episodio più disteso, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

8° Gemelli: avrete ancora qualche piccola perplessità nei confronti di una amicizia che nel corso del tempo è stata alquanto ambigua con voi. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata del 17 ottobre, nella coppia riuscirete a superare qualche tempesta piuttosto importante.

Leone in disparte nelle questioni amorose

9° Leone: secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di martedì 17 ottobre, le questioni amorose saranno preferibilmente messe da parte. Avrete invece molto più a cuore le questioni di carattere amichevole, dal quale potreste estrapolare molto dialogo ma anche delle punte di divertimento.

10° Sagittario: dovreste fare qualche piccola riflessione sulle questioni amorose che potrebbero portarsi avanti ancora per molto. Stare per conto vostro vi aiuterà a capire alcune dinamiche di cui non vi siete accorti in un primo momento.

11° Cancro: un po' di nostalgia per qualche evento passato potrebbe arrecarvi distrazioni nei confronti delle persone che vi circondano. Al momento di relazioni, di amore e di sentimenti se siete single non vorreste parlarne affatto. Finite anche per allontanarvi dalla famiglia, in questo momento.

12° Pesci: sarete distratti da moltissime situazioni personali, per cui dell'amore non vi interesserà nulla. Avrete poco interesse verso tutto ciò che riguarda la famiglia e il sovraccarico di responsabilità che in questo momento si farà sempre più pressante per il vostro segno zodiacale.