Martedì 17 ottobre troveremo sul piano astrale il Sole assieme a Mercurio sostare in Bilancia, mentre la Luna e Marte stazioneranno nel segno dello Scorpione. Plutone protrarrà il moto in Capricorno, così come il Nodo Nord continuerà la sosta in Ariete e Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili in Pesci. Giove e Urano, infine, permarranno nel domicilio del Toro e, allo stesso modo, Venere proseguirà l'orbita in Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Vergine, meno roseo per Sagittario e Toro.

Sul podio

1° posto Capricorno: al centro della scena.

Secondo le previsioni astrologiche di martedì 17 ottobre, i nati Capricorno parranno avere tutti i riflettori puntati addosso, specialmente al lavoro dove la sensazione sarà di un avvenimento positivo nei loro riguardi che prenderà a breve vita.

2° posto Vergine: venirne a capo. Un'annosa faccenda legata alla famiglia d'origine di casa Vergine potrebbe, nel corso del 17 ottobre, trovare un epilogo felice grazie al segno Mutevole, il quale riuscirà a venirne a capo senza scontentare più del dovuto le parti in causa.

3° posto Pesci: amore top. Le faccende di cuore dei nati Pesci questo martedì avranno ottime chance di avere una marcia in più, in quanto il segno Mutevole metterà in campo un mix di sensualità e dolci attenzioni per il partner che quest'ultimo non potrà che apprezzare di buon grado.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus sui talenti. Le effemeridi di questa giornata d'inizio settimana sembreranno suggerire ai nati Scorpione di valorizzare o dar voce ai loro talenti innati, quindi qualora il segno Fisso dovesse sentirsi un astro nascente della musica, del teatro o della pittura farebbe senz'altro bene a coltivare tali attitudini.

5° posto Cancro: rimettersi in carreggiata. Dopo qualche settimana di alti e bassi umorali, durante il 17 ottobre i nati Cancro potrebbero accorgersi di aver rimandato un po' troppe attività ultimamente e, di conseguenza, parranno avvezzi a rimettersi in carreggiata recuperando il terreno perduto.

6° posto Leone: resilienti.

Nonostante l'incostanza saturniana e la rigidità uraniana, Mercurio e il Sole al giro di boa doneranno, con buona probabilità, ai nati Leone la resilienza atta a superare un martedì avaro di entrate economiche ma foriero di spiragli per il prossimo futuro.

7° posto Acquario: via dell'accettazione. Ventiquattro ore presumibilmente intense e significative quelle che trascorreranno i nati Acquario, i quali saranno invogliati dal carnet astrale a scendere nei meandri della loro interiorità per iniziare un percorso di auto-accettazione.

8° posto Gemelli: lavoro sottotono. Ciò che al lavoro funzionava alla grande sino a qualche tempo fa, durante questo martedì autunnale, potrebbe aver perso allure oramai da un po' e i nati Gemelli, consci di ciò, farebbero bene a iniziare a meditare un doveroso switch in tal senso.

9° posto Ariete: stanchi. Il tallone d'Achille di casa Ariete questo martedì sarà rappresentato, c'è da scommetterci, da una fastidiosa e castrante stanchezza che precluderà al segno di Fuoco di cimentarsi in tutte quelle attività che avevano programmato.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: comunicazione flop. Lasciarsi scappare il segreto di un'amica o spettegolare su una nuova collega potrebbero essere alcuni passi falsi comunicativi che metteranno in campo i nati Bilancia in questa giornata di ottobre, soprattutto la prima decade che rischierà di inimicarsi qualcuno.

11° posto Toro: ruoli da rispettare. I nati Toro questo martedì avranno buone chance di avvertire la sensazione di sentirsi ingabbiati dai ruoli che svolgono nella loro esistenza, ad esempio essere il responsabile di un'azienda, il padre di due bimbi o il capo condominio del loro palazzo.

Le effemeridi, però, consigliano al segno Fisso di non venir meno alle sue responsabilità anche se le stesse parranno avere un peso maggiore del solito.

12° posto Sagittario: leggerezze. Un po' per sentire il brivido dell'adrenalina e un po' perché insofferenti a ciò che non gira nel mondo professionale, i nati Sagittario saranno presumibilmente inclini a compiere qualche leggerezza questo martedì, ad esempio cimentandosi nell'acquisto di un oggetto ben al di sopra delle loro possibilità economiche del momento.