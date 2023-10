L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 ottobre 2023. Nel firmamento risplende nel periodo una stupenda Luna in Sagittario, senz'altro portafortuna in primis ai simboli astrali di Fuoco. In questa parte della settimana infatti, le stelle saranno a massimo favore dell'Ariete, ma anche per il segno dei Gemelli. Periodo sottotono purtroppo per il Cancro, mentre la Vergine avrà a che fare con un martedì poco affidabile. Curiosi di scoprire come andrà il secondo giorno della settimana per gli altri segni in analisi in questo contesto?

Ricordiamo che ad essere testati in questa fase saranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 17 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Splendida giornata! Il partner potrebbe quasi non riconoscervi per la generosità che dimostrerete. Infatti, diventerete più consapevoli, lasciando alle spalle alcune delle vostre precedenti leggerezze e imprudenze. Questo avrà un effetto positivo sul rapporto di coppia, che sarà arricchito da amore e sicurezza. Per i single, il cielo vi offre nuove e inaspettate opportunità in tutti i campi.

Dimostrerete di essere abili mediatori in una questione delicata, riuscendo a ottenere condizioni favorevoli. Il vostro contributo sarà fondamentale per risolvere ogni contrasto tra gli amici, guadagnandovi rispetto e autorità. I rapporti con i colleghi di lavoro saranno arricchiti dalla collaborazione e dallo scambio intelligente di diverse posizioni e punti di vista sul modo di procedere e di agire.

Toro: ★★★★. Un martedì pacioso, il solito periodo a cui da anni siete abituati. I nervi saranno abbastanza distesi e l'umore decisamente positivo. Trascorrerete la giornata in stretto contatto con le persone di sempre, poi a sera (forse) cucinerete insieme al partner pianificando un prossimo viaggio di piacere. Inoltre farete progetti a lungo termine che vi daranno conferma che la persona che avete accanto è davvero speciale.

I single godranno di un momento favorevole per avventure un po' fugaci, forse un po' effimere, grazie all'auspicio di stelle abbastanza complici del segno. Potrebbero maturare veri e propri colpi di scena, ritorni di fiamma o colpi di fulmine in storie che sembravano ormai consumate. In questa giornata, nel lavoro dimostrerete a tutti di essere gentili, aiutando un collega in difficoltà: non aspettatevi nulla in cambio, se non una sua sincera riconoscenza.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 17 ottobre pronostica uno spettacolare martedì. Gli astri senz'altro già custodiscono grandi progetti per molti di voi. Il futuro si prospetta ricco di convivenze stabili, matrimoni felici e l'arrivo delle tanto attese cicogne.

Un cielo positivo sta dipingendo sempre più un autunno in cui le gioie dell'amore coniugale - insieme a quelli extraconiugali - diventano sempre più profonde e coinvolgenti. Per i single, l'atmosfera sarà vivace, portando in molti casi a diventare allegri e desiderosi di compagnia, sia nel vostro solito ambiente familiare che tra gli amici, nuovi e di lunga data. Sarà un periodo in cui potrete dedicarvi anche ad interessi intellettuali, immergendovi in libri appassionanti o frequentando mostre di grande rilevanza. Urano è pronto a rendere la giornata lavorativa eccezionale, da ogni punto di vista. In primo piano una crescente richiesta di collaborazione.

Oroscopo e stelle del 17 ottobre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Sottotono in arrivo? Probabile. Recentemente, in coppia avete sperimentato qualche alto o basso emotivo e la vostra resistenza sembra vacillare facilmente. Fortunatamente, il partner sarà lì per sollevarvi con le sue premure, nonostante potreste aver trascorso poco tempo con la famiglia, ultimamente. Sarebbe opportuno rimediare e riavvicinarsi ai propri cari nel caso ci fosse stato da parte vostra un periodo di assenza prolungata. Per i single, le stelle porteranno un senso di insoddisfazione nel contesto familiare, il che potrebbe influenzare l'umore complessivo. Nella sfera sentimentale, ricordate che l'amore inizia da voi stessi; quindi amatevi profondamente e con gentilezza, permettendo agli altri di amarvi allo stesso modo.

Sul fronte lavorativo non dovete drammatizzare: avete dimostrato ampiamente il vostro valore, e qualche errore iniziale non deve assolutamente scoraggiare.

Leone: ★★★★. Sotto l'influsso luminoso di Urano, martedì vi troverete perfettamente in sintonia con la persona accanto a voi. La serenità di un'armonia che scorre nella normalità, seppur sia un po' routinaria, vi riempirà di soddisfazione, regalandovi un periodo positivo e una serata tranquilla, in compagnia del partner. Per i single, la chiusura di un capitolo sentimentale porterà una diffusa sensazione di realizzazione. Guardando indietro e riflettendo sulle vostre realizzazioni, potrete notare un chiaro schema: ogni cosa sembra ritornare al suo punto di partenza.

Tuttavia, in questa giornata avrete l'opportunità di affrontare tutto ciò con una maggiore consapevolezza. I legami armoniosi che avete costruito con i colleghi vi daranno grande soddisfazione, quindi prendete quanto avete imparato di recente e gestitelo con saggezza.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, 17 ottobre, presume possa arrivare una giornata poco affidabile. Nell'ambito amoroso, potreste sperimentare la sensazione di dare senza ricevere: è possibile che il partner stia vivendo la stessa identica vostra percezione. Riflettete sulle mancanze che avete riscontrato nel periodo recente e cercate di porvi rimedio, magari organizzando una cena speciale per la persona che amate. Per i single, spesso è necessario agire con pragmatismo, anche nelle questioni affettive.

Non dovreste accontentarvi di una relazione capace solamente di regalare briciole d'amore; siate esigenti e cercate ciò che desiderate in "altri lidi". Sul fronte lavorativo, i problemi emergeranno e sarete chiamati a prendervi la responsabilità per alcune cose che eventualmente non sono andate bene.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 ottobre.