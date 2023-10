L'oroscopo dell'amore della settimana dal 6 al 12 novembre 2023 è caratterizzato da una positività molto interessante per lo Scorpione, mentre per molti segni di Fuoco si aprirà un periodo non esattamente positivo per l'amore e gli affetti. L'ultimo della classifica è il Capricorno, che attraverserà un periodo molto "freddo" dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo dell'amore segno per segno: esperienze per Gemelli

1° Gemelli: le domande sull'amore saranno al centro dei vostri pensieri, dando modo alla vostra mente di essere in simbiosi con quella del partner.

Regalarvi una esperienza irripetibile e progettare insieme una famiglia sarà una grande dimostrazione d'affetto, rispetto e responsabilità. La comunicazione sarà stimolata da qualche nuova conoscenza.

2° Scorpione: la tenerezza sarà una delle più importanti novità che potreste incontrare nel corso della settimana. Uscire vi farà molto bene sia sul piano dell'autostima che sulla situazione amorosa attuale. Gli incontri saranno all'ordine del giorno. Il fine settimana sarà pieno di sorprese.

3° Pesci: sboccerà un nuovo amore oppure una amicizia che potrà durare molto a lungo. Semplificare la vita quotidiana all'interno del contesto domestico sarà un atto di cura nei suoi confronti. Rendersi partecipi di un progetto con gli affetti sarà fonte di riconciliazioni.

Datevi del tempo anche per voi, anche perché bisogna sempre volersi bene.

4° Cancro: le emozioni positive che riuscirete a risvegliare con il partner potranno mettere da parte ogni dissapore. In famiglia si creerà un bel clima di cooperazione e di affiatamento, che potrebbe anche convertirsi in una idea di viaggio da trascorrere tutti insieme.

Arriverà qualche amicizia che potrebbe rivelarsi davvero molto speciale.

Sorprese per Bilancia

5° Bilancia: avere a che fare con l'amore vi darà qualche sorpresa positiva. Per i single è tempo di farsi largo con un nuovo amore, che potrebbe sfociare in una frequentazione. Per le coppie che invece sono già consolidate si creerà una atmosfera passionale, che vi porterà anche una notizia molto attesa e speciale.

6° Vergine: i problemi di cuore troveranno una risoluzione molto tenera, appagante e stabile. Con il partner troverete la voglia di dialogare e di dedicarvi a qualche passatempo che prima facevate insieme molto più spesso. L'ambito familiare sarà coinvolto in qualche bella idea che vi permetterà di stare molto più tempo con gli affetti. Non mancheranno nuove conoscenze interessanti.

7° Acquario: spesso e volentieri farete qualche piccola follia per la persona amata. Avrete molte persone intorno a voi, molte delle quali faranno di tutto per potervi accontentare come vorrete. Al lato opposto ci sarà qualche piccola delusione, forse amicale, che non vi coglierà del tutto impreparati.

8° Toro: le amicizie faranno da collante con la famiglia.

Avrete delle prospettive fortunate in amore, che però potrebbero non durare molto a lungo. Avrete anche del tempo per curare di più mente corpo. Avere qualche perplessità nella coppia vi porterà a porvi qualche domanda.

Calo della fortuna e per i sentimenti per i segni di Fuoco

9° Sagittario: affronterete dei momenti cruciali per il proseguimento della vostra storia d'amore. Dovrete avere molta più cura della famiglia e di qualche richiesta che vi rivolgerà. Lo stress potrebbe essere di ostacolo alla comunicazione con le persone che vi circondano, sia nella cerchia amicale che in quella lavorativa.

10° Ariete: al momento la fortuna in amore non sta facendo molte faville dalle vostre parti. La comunicazione nella coppia potrebbe subire una battuta d'arresto che sarà difficile sciogliere.

Dovrete affidarvi a una riflessione approfondita e successivamente fare qualcosa che possa ristabilire un certo equilibrio all'interno della coppia. Saranno presenti tensioni anche in famiglia.

11° Leone: rendervi poco partecipi delle vicende di carattere amoroso e familiare sarà un chiaro segnale di una voglia irrefrenabile di stare da soli. Sarete molto stressati, ma questo potrebbe influire anche sui rapporti personali, creando una patina di distanza fra voi e gli altri. Sul piano amoroso potrebbero esserci delle tensioni che sarà difficile appianare.

12° Capricorno: i sentimenti non saranno affatto contemplati. Il periodo sarà caratterizzato da un gelo molto accentuato, che non lascerà spazio ai tentativi altrui di cambiare le cose. Sarete anche abbastanza intransigenti con la famiglia, ma su questo punto potreste trovare alcuni compromessi.