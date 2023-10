L'Oroscopo di novembre è pronto a scommettere sul fatto che il nuovo mese sarà ricco di sorprese, sfide e opportunità, se non per tutti, per una buona parte dei dodici segni dello zodiaco. Alcuni simboli astrali potranno godere di una maggiore fortuna su amore e soldi, mentre altri dovranno affrontare qualche difficoltà o cambiamento. Tuttavia, è importante capire che la scaletta della buona sorte varia in continuo: dice il saggio "oggi a me, domani a te!".

In questo articolo, oltre alle attesissime previsioni astrologiche sul mese di novembre, vi presentiamo la classifica interessante i settori della vita legati ai sentimenti e al denaro.

Pronti a scoprire quali sono i segni più fortunati e quelli meno fortunati del mese?

A voi l'oroscopo del mese di novembre 2023 con i consigli per affrontare al meglio il periodo in arrivo.

L'oroscopo su amore e soldi di novembre 2023: primi sei segni

Ariete - il mese di novembre si presenta come una sfida per molti di voi, ma anche come un’occasione per dimostrare il vostro valore. A metà mese comunque, avrete una carica di energia e di competitività che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi e a ottenere successo e riconoscimenti. In amore, potreste avere qualche divergenza con il partner, soprattutto se siete troppo impulsivi o autoritari. Cercate di essere più pazienti con la persona che amate, e non lasciatevi sfuggire i momenti di complicità che vi uniscono.

Se siete single, potreste incontrare qualcuno che vi attrae molto fisicamente, ma che potrebbe non essere alla vostra altezza intellettualmente o emotivamente. Non accontentatevi di una relazione superficiale ma cercate di capire se c’è una reale affinità. Per quanto riguarda i soldi, potreste avere qualche spesa imprevista o qualche problema legale o burocratico da risolvere.

Fate attenzione a non esagerare con le richieste, e cercate di essere più diplomatici con le persone che possono aiutarvi.

Toro - Il mese in arrivo si presenta come il più difficile per voi, ma anche come un’occasione per dimostrare la vostra tenacia. A causa di cadenze astrali che continueranno a essere ostili al vostro segno, avrete una maggiore irritabilità e aggressività che vi porterà a entrare in conflitto con le persone che vi circondano.

In amore, potreste avere qualche litigio con partner, soprattutto se siete testardi o gelosi. Cercate di essere più tolleranti e affettuosi con la persona che amate, e non lasciatevi influenzare da incomprensioni o sospetti infondati. Se siete single, potreste avere qualche difficoltà a trovare qualcuno che vi corrisponda e che apprezzi il vostro modo di essere. Non chiudetevi in voi stessi, ma cercate di aprirvi al dialogo e alla condivisione con le persone che vi interessano. Per quanto riguarda i soldi, potreste avere qualche imprevisto da superare a metà o fine mese, come una spesa extra, una perdita o un ritardo. Fate attenzione a non spendere troppo o a fare investimenti rischiosi: cercate di essere prudenti e attenti alle opportunità che vi si presentano.

Gemelli - Novembre si presenta ricco di curiosità, novità e creatività per voi, grazie a Mercurio, il vostro pianeta guida. Ciò vi renderà più aperti e socievoli in amore: potreste avere qualche flirt o avventura senza impegno, soprattutto se siete single o in cerca di nuove emozioni. Non fatevi però coinvolgere troppo da persone che potrebbero non essere sincere, cercate di essere chiari e onesti con i vostri sentimenti. Se avete una relazione stabile, potreste vivere qualche momento di distacco con il vostro partner, soprattutto se siete troppo distratti e superficiali. Cercate di essere più presenti, attenti e fedeli con la persona che amate, e non lasciatevi sfuggire le occasioni di dialogo e di condivisione che vi offre il rapporto.

Per quanto riguarda i soldi, potreste avere qualche spunto interessante per migliorare la vostra situazione economica, come una proposta di lavoro, un progetto creativo o una collaborazione. Fate attenzione però a non disperdere le vostre energie in troppe attività, anzi, cercate di essere più organizzati sui vostri obiettivi. Il consiglio per voi è di sfruttare la vostra intelligenza.

Cancro - Il nuovo mese si presenta assai ricco di emozioni, novità e cambiamenti. La Luna, vostro pianeta guida, che vi influenzerà profondamente e vi renderà nostalgici e protettivi. In amore, potreste vivere grandi novità, come una nuova relazione, una rottura, una riconciliazione o una convivenza. Non fatevi però travolgere troppo dai sentimenti, cercate di essere realistici con le scelte.

Se avete una relazione stabile, potreste vivere qualche momento di crisi, soprattutto se siete troppo insicuri o possessivi. Cercate di essere più autonomi e aperti con la persona che amate, e non lasciatevi sfuggire le occasioni di dialogo. Per quanto riguarda i soldi, potreste avere qualche difficoltà a gestire il vostro budget e a fare scelte pratiche, come una spesa importante, un investimento o una richiesta di prestito. Fate attenzione a non essere troppo impulsivi con le vostre finanze: siate prudenti, attenti alle opportunità che vi si presentano.

Leone - Il mese entrante si presenta abbastanza pregno di impegni, come anche di opportunità o avventure. In amore non è mai troppo tardi per iniziare una nuova avventura.

In coppia, sarete più affascinanti con il vostro partner, soprattutto se sarete in grado di sorprendere con un gesto romantico. Non fatevi però dominare dall’orgoglio o dalla gelosia, cercate di essere fiduciosi con chi amate. Se siete single, potrete avere qualche occasione di mettervi in mostra e di attirare l’attenzione di qualcuno che vi piace molto fisicamente. Non fatevi però intimidire da eventuali rivali, cercate di essere determinati nel conquistare il vostro obiettivo. Per quanto riguarda i soldi, potrete avere qualche occasione di guadagnare di più. Fate però attenzione a non essere troppo leggeri nel gestire le vostre finanze, cercate di essere prudenti con certe persone che vi circondano.

Il consiglio per voi è di sfruttare il vostro talento per affrontare le sfide che vi si presenteranno, ma senza perdere il contatto con la realtà.

Vergine - Novembre si presenta all'insegna della stabilità e della serenità per voi, grazie ad alcuni astri che smetteranno finalmente di essere negativi e che porteranno un po’ di tranquillità. In amore, potrete essere più dolci con il vostro amato bene, soprattutto se sarete in grado di dimostrargli tutta la vostra fedeltà. Non fatevi però condizionare dalla paura di sbagliare ma cercate di essere più spontanei e sinceri. Se siete single, potrete avere qualche occasione di conoscere qualcuno che vi piace molto per la sua intelligenza e la sua affidabilità.

Non fatevi però scoraggiare da eventuali timidezze, e cercate di essere più audaci nel mostrare il vostro interesse. Per quanto riguarda i soldi, potrete essere più parsimoniosi ma attenti alle spese. Fate attenzione però a non essere tirchi, ma cercate di essere generosi e flessibili con le persone che meritano. Il consiglio per voi è di sfruttare la razionalità: ricordate che avete bisogno di equilibrio e di armonia tra mente e cuore.

Previsioni del mese di novembre, ultimi sei segni

Bilancia - Questo è il mese più fortunato per molti di voi, grazie a Venere, il vostro pianeta guida, che esalterà e vi regalerà charme, eleganza e diplomazia. In amore, potrete vivere momenti romantici e appassionati con il vostro partner, soprattutto se siete in grado di sorprenderlo con qualche gesto originale.

Non fatevi però distrarre da eventuali tentazioni ma cercate di essere fedeli e sinceri con la persona del cuore. Se siete single, potreste avere molte occasioni di conoscere e di piacere a qualcuno che vi attrae molto fisicamente e intellettualmente. Non fatevi però intimidire o confondere da eventuali ostacoli, e cercate di apparire coraggiosi nel mostrare le vostre intenzioni. Per quanto riguarda i soldi, potrete contare su una buona gestione delle finanze e anche su qualche entrata extra, come una gratifica, un regalo una piccola vincita. Fate attenzione a non spendere troppo: cercate di essere saggi nelle scelte. Il consiglio per voi è di sfruttare armonia e bellezza per affrontare le situazioni che si presenteranno, ma senza perdere il contatto con i vostri valori.

Scorpione - Questo novembre sarà il mese più passionale per voi, grazie ottime stelle guida, che vi renderanno magnetici, determinati e coraggiosi. In amore, potrete vivere intensi rapporti sessuali e sentimentali con il vostro partner, soprattutto se siete in grado di sorprenderlo con qualche gesto audace. Non fatevi però dominare dalla gelosia o da chissà quale strano pensiero ma cercate di essere fiduciosi e leali con chi avete accanto. Se siete single, potrete avere molte occasioni di conoscere e di sedurre qualcuno che vi attrae molto caratterialmente. Non fatevi però scoraggiare o ferire da eventuali rifiuti o tradimenti: cercate di essere selettivi e profondi nel mostrare il vostro interesse.

Per quanto riguarda i soldi, potrete contare su una forte volontà di raggiungere i vostri obiettivi e su qualche aiuto inaspettato, come una eredità, un rimborso o una donazione. Fate attenzione però a non essere troppo avidi o rischiosi con le vostre finanze: cercate di essere saggi in eventuali scelte. Il consiglio è di sfruttare il vostro talento nell'affrontare la vita.

Sagittario - Il mese entrante si presenta assai più audace del precedente. Tutto ciò vi renderà più comunicativi, ottimisti e avventurosi del normale. In amore, potrete sperimentare nuove emozioni e conoscenze, soprattutto se siete single o in cerca di divertimento, tipo "mordi e fuggi". Non fatevi però trascinare da persone che potrebbero non essere serie o inaffidabili, e cercate di essere chiari e onesti con i vostri sentimenti. Se avete una relazione stabile, potrete vivere qualche momento di allegria e di complicità con il vostro partner, soprattutto se siete in grado di sorprenderlo con qualche viaggio o attività insolita. Non fatevi però condizionare da eventuali distrazioni o tentazioni, e cercate di essere fedeli nei riguardi di chi portate nel cuore. Per quanto riguarda i soldi, potrete beneficiare di opportunità di lavoro e di viaggio, magari anche di una proposta di collaborazione. Fate attenzione a non essere troppo superficiali nel fare acquisti, ma cercate di essere più organizzati e responsabili.

Capricorno - Novembre 2023 potrebbe risultare ricco di responsabilità, maturità e affidabilità, grazie a Saturno, vostro pianeta guida. Ciò vi renderà più seri, stabili e sicuri. In amore, potrete essere più fedeli e impegnati con il vostro partner, soprattutto se siete in grado di dimostrargli il vostro sostegno e la vostra dedizione. Non fatevi però dominare dalla paura o dalla rigidità, e cercate di essere più spontanei e divertenti con la persona che amate. Se siete single, potrete avere qualche occasione di conoscere qualcuno che vi piace molto per la sua serietà. Non fatevi però scoraggiare da eventuali difficoltà: cercate di essere audaci e decisi nel mostrare il vostro interesse. Per quanto riguarda il denaro, a novembre potrete consolidare la vostra posizione professionale e finanziaria, come una promozione, un aumento o una gratifica. Fate attenzione però a non essere troppo ambiziosi ma siate generosi e flessibili con le persone che vi circondano. Il consiglio per voi è di sfruttare il vostro senso pratico per affrontare qualsivoglia impegno.

Acquario - Il mese prossimo si configura come un periodo abbastanza positivo, con innovazioni, manifestazioni di indipendenza e rivoluzioni. Questo periodo promette di rendervi più originali e creativi. Nel campo amoroso, possibilità di sorprese inattese: nuove relazioni, separazioni, riconciliazioni o addirittura rotture potrebbero maturare senza preavviso. Tuttavia, è importante non lasciarsi sopraffare dalle emozioni ma cercare di mantenere un approccio realistico nelle scelte. Se avete una relazione stabile, potrebbero verificarsi momenti di tensione in ambito di coppia, specialmente se vi mostrerete eccessivamente distanti o ribelli. È consigliabile essere attenti e affettuosi con le persone della sfera sentimentale, cogliendo le occasioni per comprendersi reciprocamente. Sul fronte finanziario, una vostra buona intuizione potrebbe condurvi a nuove soluzioni, come semplici progetti o situazioni promettenti. Tuttavia, evitate l'impulsività nelle decisioni finanziarie, optando per un approccio responsabile.

Pesci - L'oroscopo del mese di novembre dipinge come un periodo non troppo affidabile inizialmente. Sarete avvolti in una sfera di spiritualità e magia grazie all'etereo Nettuno, vostro astro-guida. Questo transito continua a conferire alla vostra natura maggiore empatia e un'inclinazione verso il mondo dei sogni. Nell'ambito sentimentale, potrebbero emergere aspettative illusorie o delusioni, soprattutto quando ci si abbandona troppo all'idealismo, all'ingenuità o alla dipendenza emotiva. Un consiglio prezioso è mantenersi realisti e indipendenti nei rapporti, evitando di lasciarsi influenzare da coloro che potrebbero celare falsità o mancanza di affidabilità. Per le relazioni consolidate, si prospettano momenti magici e di armonia, specialmente quando si è capaci di sorprendere il partner con gesti poetici. Tuttavia, è essenziale non farsi condizionare da eventuali fraintendimenti o distacchi, cercando invece di essere più comunicativi. Sul fronte finanziario, potrebbero emergere dubbi nella gestione del budget e nelle decisioni pratiche. Fondamentale prestare attenzione a non essere troppo generosi o disorganizzati nelle finanze, optando per un approccio più prudente: valutate attentamente ogni situazione.

La classifica di novembre su amore e soldi: Bilancia al 1° posto

A voi il riepilogo sintetico relativo alla scaletta del mese di novembre 2023. In evidenza, alle prime posizioni, oltre al meritatissimo primo posto assegnato dall'Astrologia ai nativi della Bilancia, risplende il secondo posto del Sagittario. Terza posizione per gli amici dello Scorpione, mentre ultimi in questa scaletta troviamo il segno del Toro.

Di seguito la classifica completa aggiornata: