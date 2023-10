L'oroscopo di mercoledì 1° novembre ha in serbo tante novità. La vita quotidiana dei segni zodiacali subirà l'influenza dei pianeti e delle stelle. Lavoro, amore e socialità saranno gli ambiti più coinvolti. Disponibile anche la classifica dei dodici segni.

La classifica del 1° novembre secondo l'oroscopo

Pesci (1° posto): le stelle saranno dalla vostra parte e vi porteranno fortuna soprattutto in ambito sentimentale. Non potrete fare a meno di essere dolci e gentili con il partner. Il suo supporto emotivo vorrà dire davvero tanto.

Leone (2° posto): riuscirete a ottimizzare il tempo a vostra disposizione.

Questo vi aiuterà a svolgere il lavoro nel migliore dei modi e a dedicarvi anche ai vostri hobby. Gli amici vi chiederanno insistentemente di uscire, così da poter stare insieme.

Sagittario (3° posto): sarete molto socievoli e divertenti. Vi metterete in gioco in ogni occasione perché non vorrete rimanere indietro. Potrete contare su un'autostima incrollabile e su numerosi talenti. Alcuni saranno ancora da scoprire.

Toro (4° posto): niente e nessuno riuscirà a spegnere il fuoco della passione. Vi sentirete attratti dal partner in modo molto forte. Vi confiderete e cercherete di dare vita a una relazione stabile, caratterizzata da stima e rispetto.

Acquario (5° posto): vi sentirete a vostro agio insieme agli altri.

Saprete sempre cosa dire per trasformare l'atmosfera e per allontanare la tensione. La solitudine, però, vi spaventerà molto. Non avrete alcuna voglia di restare in disparte.

Gemelli (6° posto): il vostro lavoro vi piacerà. Sarete disposti ad andare avanti, senza lamentele o prese di posizione eccessive. A ogni modo cercherete di modificare un po' il ritmo, così da riuscire a dedicare il tempo anche ad altro.

Scorpione (7° posto): cercherete di essere molto chiari con una persona in particolare. Le vostre parole, però, non avranno l'effetto desiderato, anzi daranno vita a una reazione inaspettata e poco gradita. Il consiglio è quello di prendere le distanze.

Vergine (8° posto): farete fatica a tenere a bada il nervosismo. Non riuscirete a gestire tutti i mutamenti del giorno.

Questo vi porterà ad assumere un atteggiamento scontroso e poco conciliante. Il partner sarà piuttosto contrariato.

Ariete (9° posto): la sicurezza vacillerà. Tenderete a tornare sui vostri passi e a mettere in discussione decisioni prese in passato. L'aiuto degli amici e dei parenti non colpirà nel segno, almeno per il momento. Il partner rimarrà in disparte.

Capricorno (10° posto): la vita di coppia sarà caratterizzata da alti e bassi. Gli ultimi sviluppi vi metteranno in crisi. Non saprete bene come gestire alcune situazioni. Inoltre, gli amici non vi saranno di alcun aiuto. Anche la famiglia reagirà allo stesso modo.

Cancro (11° posto): tenderete a fidarvi un po' troppo facilmente delle persone, questo potrebbe mettervi in situazioni spiacevoli e difficili da gestire.

Riflettete attentamente prima di agire.

Bilancia (12° posto): non avrete alcuna intenzione di mettervi in gioco. Per il momento non vi sentirete pronti ad affrontare determinate situazioni. Preferirete vestire i panni degli osservatori e rimanere in disparte. Attenzione a non perdere occasioni preziose.