L’oroscopo della settimana 6-12 novembre consiglia ai nativi dell’Ariete di essere più onesti con sé stessi e di raggiungere un buon compromesso con la famiglia e gli amici. Per i nati in Scorpione, ci sarà un nuovo inizio nei rapporti di famiglia e di amicizia. Il Capricorno si sentirà accolto. Alle persone che appartengono al segno del Sagittario, le stelle consigliano di pianificare il tempo libero con le persone amate.

Oroscopo della famiglia e dell'amicizia, settimana 6-12 novembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Parenti e amici stanno attraversando un periodo difficile con voi e viceversa.

Mettete fine a questo reciproco sentimento di frustrazione, siate onesti con voi stessi e valutate la possibilità di scendere a compromessi su alcuni punti. Anche parlare con le persone per chiarire le cose è di grande aiuto. Considerate l’atmosfera negativa di questo periodo come un’opportunità per risolvere i conflitti in maniera permanente.

Toro – In questo momento avete la miccia corta e siete pronti a perdere la pazienza. Siate più premurosi e non prendete ogni piccola cosa sul personale. Pensate a ciò che è veramente importante nella vita: relazione armoniosa con la famiglia e gli amici. Mostrate ai vostri cari quanto significano per voi.

Gemelli – Non tutto nella vostra vita privata va come vorreste.

Amici e familiari hanno i propri desideri e obiettivi e non sono tenuti a mostrarvi considerazione. Anche se è difficile, accettate che alcune situazioni non andranno secondo i vostri piani. Provate a cambiare la vostra prospettiva e a comprendere i punti di vista degli altri. Questa è la migliore strategia al momento.

Cancro – I vostri incontri si svolgono in maniera fluida e amichevole, come un fiume che scorre pacifico.

La famiglia e gli amici adorerebbero cavalcare quest’onda con voi. Adesso avete l’opportunità di risolvere vecchi conflitti e ferite e di andare avanti più uniti che mai. Se siete intelligenti e comprensivi, rafforzerete i legami con i vostri cari.

Previsioni dell'oroscopo vita familiare e sociale: da Leone a Scorpione

Leone – Le relazioni personali non sempre vanno secondo i piani.

Situazioni turbolenti si ripetono ancora e ancora, richiedendo tutta la vostra energia. Le discussioni e i conflitti più piccoli sembrano essere programmati. L'Oroscopo consiglia di mantenere la calma e di affrontare questo tumulto in maniera rilassata.

Vergine – Siete pieni di energia e le persone che vi stanno attorno ne sono entusiaste. Avete voglia di uscire e divertirvi. Chi potrebbe dire di no? Sarà facile incoraggiare gli altri a partecipare ai vostri programmi di divertimento, cultura e relax. Se abitate da soli in città, non avrete problemi a trovare compagnia.

Bilancia – I vostri consigli sono molto richiesti. A causa dei vostri alti livelli di energia, siete felici di obbedire, ma fate attenzione a non dare troppo di voi stessi.

Potreste soffrire di un esaurimento e perdere interesse per gli altri. Va bene chiedere agli altri di ricambiare il favore. In definitiva, le relazioni funzionano meglio quando il dare e avere avviene in egual misura.

Scorpione – Il Sole può portare a un nuovo inizio nei rapporti con la famiglia e gli amici. Rilassatevi e lasciate riposare la questione, sapendo che nessuno si opporrà. Il vostro umore generoso e il vostro atteggiamento sicuro di voi sottolineano questo sviluppo positivo e vi mettono al centro dell’attenzione.

La settimana 6-12 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Intensificate i contatti con le persone, perché in questo periodo vi trovano particolarmente simpatici. Pianificate il vostro tempo libero con la famiglia e i buoni amici e, soprattutto, pianificate i vostri progetti insieme.

Potreste aver voglia di chiamare un vecchio amico; questa settimana di novembre è perfetta per ravvivare e rafforzare vecchi legami. Ciò vi consentirà di creare finalmente nuovi contatti e forse anche amicizie durature.

Capricorno – La famiglia e gli amici si sentono particolarmente attratti da voi e vi prestano molta attenzione. Se intendete rinnovare vecchie amicizie o risolvere una controversia, ma non sapete come procedere, ora è il momento migliore per mettere da parte i vostri dubbi e andare avanti. Sarete accolti e perdonati e felici di aver fatto il primo passo.

Acquario – Vi sentite umiliati da amici e familiari o addirittura litigate con loro. Date uno sguardo critico a voi stessi: forse state chiedendo troppo ai vostri cari.

Trattenetevi un po’ e risolvete i problemi parlando con loro, invece, di cercare sempre di fare a modo vostro.

Pesci – Raramente i vostri pensieri sono stati così lucidi e in armonia. Problemi relazionali che fino a poco tempo fa sembravano insormontabili ora vengono risolti senza ulteriori discussioni. È giunto il momento di ravvivare i legami personali. Godetevi questa fase e sperimentate la vita con altre persone. I ricordi dureranno a lungo.