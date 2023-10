L'oroscopo della fortuna di lunedì 9 ottobre 2023 vede in rialzo il segno dei Pesci e del Toro. La Bilancia sarà decisamente vitale sul lavoro, mentre i Segni di fuoco potrebbero non essere in ottima forma, sia sul piano lavorativo che fisico.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo della fortuna di lunedì: traguardi raggiunti per Toro

1° Pesci: finalmente riscontrerete una fortuna senza precedenti che vi farà concludere al meglio tutti i progetti che avete lasciato in sospeso per tanto, troppo tempo.

Avrete anche una carica nuova che potrebbe essere utile anche per voi stessi e non soltanto per il lavoro.

2° Toro: arriverete a moltissimi dei vostri traguardi in men che non si dica. Le energie e la fortuna giocheranno un ruolo fondamentale sia per i guadagni che per il perseguimento di un progetto decisamente ambizioso a cui state lavorando da molto tempo.

3° Bilancia: la vitalità che dimostrerete di possedere in questo momento sul lavoro potrebbe realmente fare faville, con dei successi che probabilmente nemmeno voi vi aspettavate. Secondo quanto riporta l'oroscopo, non ci saranno distrazioni che tengano in questo momento.

4° Cancro: avrete delle straordinarie doti di leader che ora più che mai vi permetteranno di essere sempre sulla cresta dell'onda, di collezionare successi e di far emergere al meglio la vostra carriera senza dover fare troppi sforzi.

La fortuna sarà con voi.

Vergine professionale

5° Vergine: il vostro tocco professionale emergerà fra tutti gli altri, all'interno della squadra di lavoro. Le vicende progettuali vi porteranno dei guadagni superiori alle aspettative, conferendovi anche un po' di autostima in più per proseguire con alcune sfide.

6° Gemelli: vi sentirete molto creativi e ricchi di progetti che potrebbero essere portatori di enormi sorprese.

Secondo quanto riporta l'oroscopo, avrete in serbo anche qualche rivoluzione sul piano professionale ma anche qualche novità nella squadra.

7° Acquario: avrete qualche lieve miglioramento della squadra lavorativa, con delle interazioni che faranno presagire anche un po' di dialogo e di confronto in più. Avrete anche un po' di guadagni necessari a sostenere alcune spese importanti.

8° Scorpione: sarà arrivato il momento di pensare di più a fare qualche piccolo sacrificio, a risparmiare, a dare alla vostra vita quotidiana quel senso di normalità che fino a questo momento è mancata molto. Farete del vostro meglio sul lavoro anche se avrete qualche piccolo grattacapo in più.

Ariete in cerca di supporto

9° Ariete: purtroppo ci saranno situazioni progettuali in cui vi servirà l'aiuto di qualcuno, soprattutto se non siete avvezzi al lavoro a cui vi siete dedicati. Secondo quanto riporta l'oroscopo di lunedì 9 ottobre 2023, ci saranno dei malesseri fisici a cui prestare attenzione.

10° Capricorno: purtroppo sarete un po' a corto di energie e di conseguenza non ci sarà nulla di meglio di una pausa che possa realmente ristorarvi.

Sfortunatamente però si profilano all'orizzonte alcune sfide che non potranno essere rimandate, mentre ci saranno dei conflitti molto accentuati con i colleghi.

11° Sagittario: purtroppo al momento il senso di inadeguatezza si farà sempre più forte, e nel corso della giornata di lunedì 9 ottobre 2023 le forze mentali potrebbero essere sempre meno. Al momento potreste essere in procinto di adempiere a qualche sacrificio.

12° Leone: al momento fare una pausa che possa ristorarvi sarà decisamente più conveniente rispetto a dei progetti che purtroppo per il momento non decolleranno affatto. Portare pazienza potrebbe essere una soluzione a qualche grattacapo sul lavoro.