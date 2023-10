Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 23-29 ottobre i Gemelli sono un po' troppo logorroici, mentre gli Acquario vivranno giornate molto intense.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Vergine: ci sono delle questioni in sospeso che avete premura di risolvere. A ogni modo è meglio non essere troppo frettolosi. Nel lavoro procedete passo dopo passo.

11° Ariete: secondo l'Oroscopo dal 23 al 29 ottobre i nati sotto questo segno dovrebbero tirare un po' le somme dei traguardi raggiunti e di quelli ancora da ottenere. Così facendo, potrete capire dove siete stati manchevoli.

10° Toro: in amore siete determinati e non vi arrendete facilmente. Sia in amore sia nel lavoro siete testardi, a volte anche troppo. Cercate di capire quando sia il momento di fermarsi.

9° Gemelli: in amore siete un po' troppo logorroici. Piuttosto che soffermarvi sulle chiacchiere, cercate di andare al sodo con i fatti. Nel lavoro è un momento un po' confuso, ma presto ci saranno delle rassicurazioni.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: capita a tutti di vivere giornate favorevoli, e altre un po' meno piacevoli. A ogni modo cercate di non darvi mai per vinti. La fortuna gira come una ruota, attendete che arrivino tempi migliori.

7° Capricorno: secondo l'oroscopo della settimana, è necessario essere cauti.

I primi giorni potrebbero essere contraddistinti da qualche turbolenza, ma non temete, verso la metà della settimana ci sarà un miglioramento.

6° Acquario: si prospettano giornate molto intense dal punto di vista del lavoro. A ogni modo nei momenti liberi cercate di circondarvi delle persone a cui tenete, che saranno certamente in grado di risollevarvi l'umore.

5° Leone: se in amore ci sono state delle incomprensioni, adesso è il momento di recuperare. L'influenza di Mercurio potrebbe spingervi a prendere delle decisioni importanti in merito agli investimenti.

Oroscopo segni fortunati dal 23 al 29 ottobre

4° in classifica, Cancro: siete persone molto sentimentali, che difficilmente riescono a intraprendere una relazione basata solamente sull'aspetto fisico.

Se vi troverete a relazionarvi con persone troppo distanti da voi, finite per fare un passo indietro.

3° Scorpione: nella vita non si può essere sempre lineari. Spesso capita di trovarsi a cambiare idea in maniera piuttosto repentina. La cosa importante è non tradire mai i propri ideali.

2° Sagittario: questo è un ottimo momento per dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete. Le persone che hanno deciso di non restare al vostro fianco, evidentemente, non vi meritavano.

1° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 23 al 29 ottobre vi invogliano ad aprirvi a nuove conoscenze. Chiudete con il passato e siate propositivi e risoluti per il futuro.