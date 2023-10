Sabato 14 e domenica 15 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Nuova alle ore 17:54), il Sole e Mercurio transitare nel segno della Bilancia, mentre Marte sosterà sui gradi dello Scorpione. Plutone rimarrà nel domicilio del Capricorno, così come il Nodo Nord resterà stabile in Ariete e Nettuno assieme a Saturno continueranno a occupare lo spazio zodiacale dei Pesci. Venere, infine, permarrà in Vergine e, allo stesso modo, Giove e Urano proseguiranno l'orbita in Toro.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Acquario e Scorpione, meno entusiasmante per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Acquario: obiettivi più chiari. Secondo l'oroscopo di sabato 14 e domenica 15 ottobre, i nati Acquario potrebbero godere di una ritrovata lucidità mentale che gli permetterà di mettere a fuoco gli obiettivi più idonei alla loro evoluzione da perseguire nel prossimo futuro. Un altro ambito caldo per il segno Fisso in questo weekend, specialmente per la prima decade, sarà quello legato alle relazioni interpersonali, dove il parterre astrale suggerirà ai nativi un proficuo restyling in tal senso.

2° posto Scorpione: lato ludico. Alla stregua di un bimbo che entra in un negozio di dolciumi, i nati Scorpione parrebbero poter affacciarsi a queste quarantotto ore con un piglio ottimista, scanzonato a giocherellone.

A fronte di ciò, ancor di più nella giornata di sabato, il bouquet astrale consiglierà al segno d'Acqua di sfruttare l'emersione prorompente del loro lato ludico trascorrendo più tempo con figli e nipoti.

3° posto Bilancia: facilitazioni. Giornate di metà mese dove i nati Bilancia avranno ottime chance di essere chiamati a fare lo stretto indispensabile sia in casa che al lavoro, in quanto partner e colleghi sembreranno fare a gara a chi aiuterà o alleggerirà il loro carico di impegni.

Questo perché la Croce Cardinale, bersagliata sia da Plutone che dal Nodo Nord, avrà altri compiti da assegnare alla Bilancia, ovvero fare un lavoro introspettivo che vada a toccare le tematiche dei loro lati ombra.

I mezzani

4° posto Leone: scardinare i preconcetti. La felice Luna Nuova in Bilancia sullo sfondo, nel corso di questo weekend autunnale, andrà a scontrarsi con lo sfidante duetto Marte-Giove e ciò, con ogni probabilità, inviterà i nati Leone a scardinare alcuni pregiudizi troppo a lungo perseguiti.

Sebbene tale esercizio non sarà d'immediata applicazione, il segno Fisso sarà invitato a pensare con sguardo autocritico a qualche preconcetto su persone o idee che sinora non gli ha permesso di imboccare dei sentieri differenti dal solito.

5° posto Gemelli: tenaci. Atmosfera astrale del fine settimana che indurrà, c'è da scommetterci, i nati Gemelli a non farsi abbattere da critiche o ancor peggio insulti altrui, specialmente quando questi colpi bassi avranno l'obiettivo di minare le loro sicurezze monetarie e professionali. Questi due ambiti, come suggeriscono i Luminari, andrebbero invece difesi a spada tratta anche se ciò comporterà l'allontanamento di qualche persona reputata sinora loro amica.

6° posto Pesci: chiarezza sentimentale. Posizione di metà classifica per il segno zodiacale dei Pesci in questo weekend che potrebbe profumare di maggior sincerità e chiarezza nelle faccende di cuore, o perlomeno questo chiederà il parterre astrale al segno Mutevole per evitare di lasciarsi sfuggire ghiotte occasioni sentimentali.

7° posto Cancro: sostegno amicale. Più che per faticare e progettare questo weekend di metà mese potrebbe risultare ideale per i nati Cancro per trascorrere del tempo con la cerchia amicale, magari organizzando una cena o andando in una discoteca. Le effemeridi di queste due giornate, infatti, consiglieranno al segno Cardinale di lasciarsi coccolare dalle amicizie sincere e, al contempo, svagarsi un po'.

8° posto Vergine: niente sgomitate. Il compito che le stelle potrebbe assegnare ai nati Vergine, nel corso di questo fine settimana ottobrino, sarà di evitare di fare a sportellate con un collega per una promozione o di chiedere insistentemente un aumento di stipendio a un capo. Le sgomitate per accelerare la scalata gerarchica in qualunque forma andrebbero a cozzare con le atmosfere planetarie in onda.

9° posto Sagittario: idee da accantonare. Venere e Nettuno, in contrasto tra loro ma anche sfidante al Sole di nascita dei Sagittario, parranno avere in serbo per il segno di Fuoco delle novità non troppo entusiasmanti legate ad alcune idee portate avanti da un po'. Dei punti di vista perseguiti sinora sull'avvio di un progetto, nel corso di questo weekend, dovranno probabilmente essere relegati nel dimenticatoio dai nati Sagittario, i quali si renderanno conto che c'è chi ha creato qualcosa di ben più performante nel settore.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: sentirsi minacciati. Se il fine settimana di casa Capricorno fosse un gioco di strategia, la fortezza del segno Cardinale sarebbe facilmente invasa dal nemico a causa della sua debole cinta muraria. Questo perché la probabile propensione dei nativi sarà di sentirsi costantemente minacciati, vedendo nemici ovunque specialmente attorno alla sfera famigliare.

11° posto Toro: pantano emozionale. Tutto ciò che riguarderà la sfera affettiva dei nati Toro, durante il 14 e 15 ottobre, sembrerà far fatica a ingranare come si deve, ancor di più per ciò che riguarderà le nuove conoscenze. In questo ambito il segno Fisso parrà dimostrarsi impacciato e poco abile con le parole suscitando una certa perplessità nella controparte, la quale fortunatamente non sarà così superficiale da trarre conclusioni affrettate.

12° posto Ariete: scivoloni economici. L'alea che correranno probabilmente i nati Ariete questo weekend, soprattutto sabato, sarà di spendere oltre le loro reali possibilità economiche del momento. La voglia del segno Cardinale sarà di soddisfare le esigenze di un figlio, un genitore o del partner ma, purtroppo, non si accorgerà che per farlo finirà per far piangere il portafogli.