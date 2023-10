L'oroscopo della giornata di giovedì 12 ottobre prevede il pianeta Marte arrivare nel segno dello Scorpione, che dimostrerà maggior energia e voglia di fare, soprattutto al lavoro, mentre la comunicazione sarà alla base di un buon rapporto per i nativi Toro. Gemelli faticherà molto a trovare la giusta intesa di coppia, mentre gli impegni di lavoro saranno tanti per il Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 12 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 12 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: il rapporto tra voi e il partner non sarà brillante come un tempo, ciò nonostante non attraverserete un periodo di crisi, non adesso almeno.

Per quanto riguarda il lavoro Marte non vi darà più fastidio a partire da questa giornata, e riuscirete a gestire i vostri progetti in modo più efficiente. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale davvero gradevole secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Vi sentirete davvero bene insieme alla persona che amate, con quella voglia di rendere il vostro rapporto migliore nelle settimane a seguire. In ambito lavorativo avrete Giove e Mercurio a favore, ma da questo giovedì dovrete fare attenzione a Marte in opposizione. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere in quadratura dal segno della Vergine, faticherete molto a trovare il giusto equilibrio all'interno della vostra relazione sentimentale. Voi sarete desiderosi di sentimenti, ma anche un po’ troppo schizzinosi.

Nel lavoro alcuni progetti potrebbero richiedere una riorganizzazione per poter massimizzare i risultati. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo davvero affiatato per voi e per la persona che amate. L'oroscopo della giornata di giovedì si rivelerà abbastanza soddisfacente per voi, anche per i cuori solitari in cerca del vero amore. Per quanto riguarda il lavoro Marte in trigono vi darà una marcia in più, utile per gestire in modo più efficace le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Leone: gli impegni di lavoro da portare a termine saranno davvero tanti, e con i risultati che state ottenendo, e quelli a cui volete ambire, potreste sentirvi insoddisfatti. Potrebbe essere il momento di valutare se lasciare alcuni progetti ad altri. In amore ci sarà una discreta stabilità tra voi e il partner. I consigli della vostra anima gemella si riveleranno particolarmente preziosi.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale eccellente in questa giornata grazie alla Luna e Venere in congiunzione. Sarete felicissimi di trascorrere del tempo con la persona che amate, e godere appieno del vostro rapporto. In ambito lavorativo prenderete i vostri progetti più seriamente grazie a Mercurio, mentre con Marte in sestile sarete più attivi ed energici. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Anche se questo cielo sarà poco influente, tra voi e il partner ci sarà comunque quell'intesa che tanto vi terrà uniti. Anche voi single potreste essere un po’ più aperti a nuovi rapporti. Nel lavoro perderete il sostegno di Marte, ma se i vostri progetti saranno a buon punto, riuscirete a cavarvela.

Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale in crescita secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Il pianeta Marte arriverà nel vostro segno zodiacale, e vi permetterà di gestire in modo più efficace le vostre mansioni grazie a più energie da investire. In amore la Luna e Venere renderanno il vostro rapporto davvero appagante, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che non vi darà grandi soddisfazioni in amore. Il pianeta Venere e l'astro argenteo saranno in cattivo aspetto, rendendo difficile una buona comunicazione e intesa con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Marte sarà alle vostre spalle, e con Mercurio in quadratura dovrete fare attenzione a eventuali imprevisti.

Voto - 6️⃣

Capricorno: l'arrivo di Marte in Scorpione renderà più interessante il settore professionale secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Dimostrerete una maggiore voglia di fare, e con Mercurio in sestile avrete anche interessanti idee da sviluppare. Per quanto riguarda i sentimenti, ci penseranno la Luna e Venere in sestile a rendere davvero appagante il rapporto con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo in calo sul fronte lavorativo a causa di Marte in quadratura. Anche se dimostrerete una certa voglia di fare, non sempre avrete energie a sufficienza da poter portare a termine tutte le vostre mansioni. In amore ci sarà una discreta stabilità, e riuscirete a comunicare in modo migliore con il partner.

Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di giovedì poco soddisfacente in ambito amoroso per via della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Single oppure no, non sarà facile entrare in sintonia con la persona che amate, non quando le cose vanno male. Nel lavoro l'arrivo di Marte in trigono vi darà quella spinta di cui avrete bisogno per portare avanti i vostri progetti, ciò nonostante, con Mercurio in opposizione, sarà difficile aspirare a obiettivi più ambiziosi. Voto - 6️⃣