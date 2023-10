La minigonna in pelle sarà la grande protagonista dell'autunno-inverno 2023/24 con il capo in questione ad essere stato indossato di recente da Cristina Marino, attrice e moglie di Luca Argentero.

In alternativa la Moda del momento propone i jeans baggy sfoggiati dalla cantante e sex symbol Elodie.

Tendenze outfit

La minigonna in pelle nera non passa mai di moda. Testimonial d'eccezione Cristina Marino che ha sfoggiato un outfit grintoso abbinando al capo un top bianco con spalla larga. Per completare l'outfit mocassini e calze. La Marino ha pensato di alternare il bianco e il nero per un risultato finale molto originale.

Il look è semplice ed esalta alla perfezione la silhouette dell'attrice. Occhiali da sole e una mini bag a mano completano il quadro di accessori.

I dettagli

Partendo dall'outfit della moglie di Argentero, preso a riferimento, si possono aggiungere una camicia bianca e una giacca sartoriale con calze e mocassini. Si possono sfoggiare anche una giacca biker o un bomber e degli stivali alti in pelle. Perfette anche una t-shirt con lo scollo a V e delle semplici sneakers (in questo caso le calze potranno essere coprenti e anche colorate).

Per rendere la minigonna nera più elegante si potrebbe optare anche per una blusa, dei sandali, dei collant e un cappotto lungo. Per quanto riguarda l'acconciatura, la Marino ha creato un morbido chignon basso con dei ciuffi liberi ai lati del volto.

Tuttavia è anche possibile lasciare la chioma sciolta e realizzare delle onde morbide o un bel frisé. Una nail art blu notte, una borsa a tracolla e il look è davvero pronto.

Altre proposte imperdibili

L'altra proposta di tendenza arriva da Elodie - qualche settimana fa ha lanciato il singolo A Fari Spenti - che nelle ultime apparizioni pubbliche ha indossato dei meravigliosi jeans baggy.

Questi pantaloni larghi possono essere scelti durante tutto l'anno: il capo è caratterizzato dalla vita bassa e da un fit molto morbido. I jeans baggy sono ideali con una t-shirt cropped, una giacca biker oversize e delle sneakers.

Per uno stile urban chic si può invece optare per delle ballerine o mules. Per un look più raffinato ed elegante invece sono ideali un blazer nero e delle décolleté gioiello.

Per quanto riguarda l'acconciatura, la cantante ha realizzato una ponytail bassa. Va benissimo anche una piega liscia con la riga a zig zag. Non resta che scegliere la mise più adatta al proprio stile e buttarsi.