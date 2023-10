Si avvicina a grandi passi un nuovo weekend del mese di ottobre per tutti i segni zodiacali. Di seguito leggiamo le previsioni e l'oroscopo del 20 ottobre 2023 con quelle che saranno le novità ed i cambiamenti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo di venerdì 20 ottobre

Ariete: in amore al momento ci sono delle situazioni poco chiare, ma quelle che arrivano sono emozioni sincere. Nel lavoro entro tre giorni potrà arrivare una buona notizia, delle soluzioni sono quindi in arrivo.

Toro: per i sentimenti è meglio non rimandare le discussioni, ora volete stabilire come stanno veramente le cose.

Nel lavoro è una giornata importante per chi ha un'attività da poco oppure vuole ottenere consensi.

Gemelli: a livello sentimentale sarà possibile risolvere un piccolo problema durante il prossimo fine settimana, in particolare per chi vive una storia di coppia da tempo. Nel lavoro le spese adesso sono aumentate, gestite al meglio questo aspetto.

Cancro: è in amore fine settimana che potrebbe portare qualche disagio a causa anche della Luna in opposizione che vi vedrà più stanchi. A livello lavorativo non si esclude che qualcuno abbia cambiato già attività, mentre ora potrà esserci una buona opportunità.

Leone: in amore siete a caccia di nuove sensazioni, alcuni impegni però sono stancanti. Nel lavoro potrebbe esserci una discussione perché alcune persone non la pensano come voi.

Vergine: per i sentimenti è possibile che qualcuno sia rimasto infastidito nel corso delle ultime ore, ci vorrà pazienza dei rapporti. Nel lavoro se dovete portare avanti un progetto è possibile un miglioramento a breve.

Bilancia: a livello sentimentale è una giornata interessante che vede la Luna favorevole, le sensazioni che provate in questo momento sono interessanti.

Nel lavoro è una fase che comporta maggiori impegni, il cielo comunque ripagherà tutti i vostri sforzi.

Scorpione: in amore le relazioni saranno importanti con anche Mercurio che entra nel segno e potrà portare conoscenze speciali. Nel lavoro ci sono alcune prove da affrontare, arriveranno comunque le giuste conferme.

Sagittario: a livello amoroso le coppie di lunga data dovranno fare i conti con Venere in opposizione.

Le amicizie che nascono ora comunque potranno diventare qualcosa in più. A livello lavorativo qualcosa di buono in vista del futuro è all'orizzonte, siate comunque cauti dal punto di vista economico.

Capricorno: a livello sentimentale è una giornata che permette di fare il punto della situazione, la Luna è nel segno. Nel lavoro alcune persone al momento potrebbero non darvi retta.

Acquario: per i sentimenti se c'è un rapporto da approfondire fatelo adesso, Luna nel segno in buon aspetto assieme a Mercurio. Nel lavoro potrà venirvi in mente qualche idea, se c'è un appuntamento da prendere fatelo adesso.

Pesci: in amore se dovete affrontare un chiarimento importante ci sarà la possibilità di parlare. Nel lavoro Saturno nel segno aiuta nei progetti, facile fare richieste importanti.