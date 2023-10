L’Oroscopo di questo fine settimana annuncia che la Luna sarà nel segno del Sagittario ed invece Mercurio e Sole nel settore della Bilancia. Questa combinazione astrologica promette un fine settimana assai stimolante per l'Acquario, valutato al top con una pagella espressa con un voto 10.

Questo e altro nell'oroscopo del weekend 21-22 ottobre.

I segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete - ★★★★. Avrete un buon sabato e una discreta domenica, entrambi pieni di energia e vitalità. Vi sentirete pronti a lanciarvi in nuove sfide e a sperimentare cose diverse.

Il vostro spirito avventuroso vi porterà a vivere momenti emozionanti e divertenti. In amore, sarete passionali e generosi con il vostro partner, che apprezzerà la vostra spontaneità. (Voto 7).

Leone - ★★★★★. Il vostro weekend sarà all'insegna del successo e della gratificazione. Riceverete dei riconoscimenti per il vostro lavoro o per i vostri talenti, che vi faranno sentire orgogliosi e appagati. Inoltre, avrete l'occasione di ampliare la vostra rete di contatti e di fare delle conoscenze interessanti. In amore, sarete irresistibili e affascinanti, e saprete come conquistare chi vi piace. (Voto 8).

Sagittario - ★★★★. Il nuovo fine settimana in arrivo sarà ricco di opportunità e di novità. Vi sentirete curiosi e aperti a scoprire nuove realtà e a imparare cose nuove.

Il vostro entusiasmo vi renderà simpatici e socievoli, e vi farà fare delle amicizie stimolanti. In amore, sarete sinceri e leali con il vostro partner, che vi ricambierà con affetto e comprensione. (Voto 7).

Segni di aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli - ★★. In avvicinamento un periodo difficile e anche un po' stressante.

Vi sentirete confusi e indecisi su alcune questioni importanti, che vi richiederanno di fare delle scelte. Il vostro umore sarà altalenante e vi troverete spesso in conflitto con gli altri. In amore, sarete distratti e disinteressati, e rischierete di trascurare il vostro partner. (Voto 5).

Bilancia - ★★★★. Sulla carta è prevista una pausa settimanale armoniosa e piacevole.

Vi sentirete in equilibrio e in sintonia con voi stessi e con il mondo circostante. Il vostro charme e la vostra eleganza vi faranno apprezzare da tutti: amici, famigliari e conoscenti. In amore, sarete dolci e romantici, e saprete come rendere felice il vostro partner. (Voto 7).

Acquario - 'top del weekend'. Avrete un weekend fantastico, quasi indimenticabile. Vi sentirete in parte liberi e creativi, e magari realizzerete persino dei progetti originali e innovativi. Il vostro spirito visionario vi farà anticipare i tempi e scoprire delle tendenze. In amore, sarete sorprendenti e imprevedibili, e stupirete il vostro partner con delle iniziative fuori dal comune. (Voto 10).

I segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro - ★★★★. Preparatevi a vivere un periodo di riposo tranquillo e rilassante. Vi sentirete soddisfatti e sicuri di voi stessi e delle vostre risorse. Il vostro senso pratico e la vostra pazienza vi aiuteranno a risolvere dei problemi o a portare a termine dei compiti in attesa di soluzione. In amore sarete affettuosi, sensuali e coccolerete il vostro partner con tante attenzioni. (Voto 7).

Vergine - ★★★★★. Godrete di un finale di settimana decisamente molto produttivo e gratificante. Vi sentirete motivati e determinati a migliorare voi stessi e la vostra vita, in qualsiasi ambito. Il vostro spirito critico e la vostra precisione vi faranno ottenere dei risultati eccellenti in ogni campo.

In amore altrettanto: sarete fedeli e devoti, e dimostrerete al vostro partner quanto lo apprezzate. (Voto 9).

Capricorno - ★★★★★. All'orizzonte si prospetta un fine settimana ambizioso e anche un pizzico vincente. Vi sentirete ambiziosi e intraprendenti, e raggiungerete dei traguardi importanti. Il vostro senso di responsabilità e la vostra disciplina vi faranno guadagnare il rispetto e l'ammirazione degli altri. In amore, sarete seri e impegnati, e offrirete al vostro partner sicurezza e stabilità. (Voto 9).

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro - ★★★★★. Avrete un weekend sicuramente molto emozionante e, in generale, anche assai romantico. Molti, visto l'ottimo periodo, certamente si sentiranno emotivi e sensibili, quindi vivranno delle esperienze intense e profonde.

Il vostro intuito e la vostra fantasia vi faranno scoprire dei lati nascosti di voi stessi e degli altri. In amore, sarete teneri e protettivi, e vi sentirete in perfetta sintonia con il vostro partner. (Voto 9).

Scorpione - ★★★. Si presume che possa arrivare un sabato e una domenica assai turbolenti ma anche un pizzico passionali. Vi sentirete forti e determinati, e affronterete delle situazioni difficili o dei conflitti con coraggio. Il vostro magnetismo e la vostra seduzione vi faranno attrarre delle persone interessanti, ma anche gelose o possessive. In amore, sarete intensi e trasgressivi, ma dovrete fare attenzione a non esagerare. (Voto 6).

Pesci - ★★. In programma, secondo l'Astrologia, vi è una pausa settimanale confusa e in alcuni casi anche abbastanza deludente.

Vi sentirete fragili e insicuri, per cui avrete difficoltà a capire voi stessi e gli altri. Il vostro idealismo e la vostra generosità vi faranno illudere o essere sfruttati da persone false o ingannevoli. In amore, sarete sognanti e romantici, ma rischierete di non essere ricambiati o di essere traditi. (Voto 5).

La classifica del weekend con i voti in pagella: la sintesi generale

Come ogni settimana è possibile a ogni segno un voto da 1 a 10, che indica il livello di fortuna e benessere che potranno godere in questi due giorni. Il segno migliore per questo fine settimana sarà l'Acquario. A seguire tutti gli altri.

La scaletta con i voti in pagella: