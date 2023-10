L'Oroscopo dell'amore settimanale dal 23 al 29 ottobre 2023 vedrà il pianeta Venere in congiunzione con il segno zodiacale della Vergine, mentre sarà favorevole per i segni di acqua, in particolare per il Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore con la classifica settimanale.

L'oroscopo della settimana, amore: Vergine al centro dell'attenzione

1° Vergine: sarete sempre al centro dell'attenzione sul piano amichevole, mentre in amore la complicità, la passione e l'emotività prefigureranno un' evoluzione decisamente dirompente nella vita di coppia.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, sarete molto stimolati sentimentalmente anche dall'ambito domestico.

2° Cancro: Venere è favorevole al vostro segno, quindi vi darà una carica emozionale e passionale senza precedenti, che potrebbe essere una spinta verso una relazione molto più concreta. Per i single gli incontri potrebbero portarvi delle riflessioni positive sul piano emozionale e non soltanto una bella storia d'amore.

3° Scorpione: finalmente potrete vivere la vostra storia d'amore con più responsabilità. Avvierete infatti con il partner un processo di maturazione e ritmo interiore che in prospettiva vi porterà a toccare il cielo con un dito.

4° Pesci: confidare nei vostri sentimenti e sul vostro istinto potrebbe essere una mossa utile per fare degli incontri e stipulare dei legami profondi con le persone che vi circondano.

Nella coppia la sintonia con la persona amata potrebbe regalarvi dei momenti di tenerezza, ma anche di una volontà ferrea di costruire insieme la vostra vita.

Acquario si sforza di essere conciliante

5° Capricorno: spesso e volentieri avrete dei dialoghi estremamente costruttivi con la persona amata, riuscendo anche a ricucire dei rapporti che in famiglia sono andati a deteriorarsi.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, l'affinità con un'amicizia sarà estremamente importante per voi e per la vostra autostima.

6° Toro: ci sarà la possibilità di riallacciare dei rapporti con alcuni membri della famiglia. Nella vostra storia d'amore si presenteranno delle proposte interessanti che potrebbero darvi più passione e al tempo stesso stabilità.

Cercate qualche incontro che potrebbe incrementare la vostra cerchia di amicizie.

7° Sagittario : avrete una domanda in famiglia che renderà i rapporti altalenanti, per cui mantenere una relativa tranquillità potrebbe servire moltissimo alla complicità. Con il partner riuscirai a riscoprire la tenerezza e anche una forte propensione alla comunicazione emotiva, che farà entrare in contatto le tue menti al meglio.

8° Acquario: dovreste cercare di essere concilianti con la famiglia, di non dare troppo per scontati certi atteggiamenti da parte vostra. Mettervi in ​​gioco per poter dare una svolta alla vostra storia d'amore può avere pro e contro. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, ora più che mai sentire l'esigenza di una persona amica.

Bilancia al di fuori delle domande di cuore

9° Ariete: l'ambito passionale al momento potrebbe essere un po' spento, privo di energie e anche di sentimentalismo. Con le amicizie vi troverete d'accordo su più punti, molti in più rispetto a quelli che potreste condividere con la persona amata e con gli affetti in generale.

10° Bilancia: ora potrete dedicarvi a voi stessi senza pensare troppo alle questioni di carattere sentimentale. Non ci saranno molte interazioni con il partner, al contrario potrebbero affiorare delle incomprensioni forti circa l'evoluzione della relazione. In famiglia si creeranno dei malumori significativi.

11° Leone: taciturni è scontrosi. Ricevere affetto e amore in questo periodo sarà difficile per voi, soprattutto se avrete a che fare con delle delusioni sul piano amichevole.

Rifugiarvi in ​​voi stessi sarà un'opzione possibile rispetto ad altre, regalandovi anche delle prospettive interessanti in solitaria.

12° Gemelli: ridimensionare dei rapporti in questo momento sarebbe utile per fare una selezione molto accurata, anche se piuttosto sofferta. Con il partner potrebbe iniziare un periodo di allontanamento che potrebbe migliorare la vita di entrambe le parti. Di nuovi incontri invece non ci sarà neppure l'ombra.