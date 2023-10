Prender via l'ultima settimana del mese di ottobre. Per tutti e dodici i segni zodiacali inizia un nuovo periodo che porterà alla conclusione di un mese che ha visto cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico sia in amore che nel lavoro per tutti i segni. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo del 23 ottobre 2023.

Ariete: in amore giornata che porterà emozioni positive anche se vi sentirete poco energici. Nel lavoro ci sono troppe cose da portare a termine, fate attenzione.

Toro: per i sentimenti Luna in opposizione che porta una fase di maggiore nervosismo, le nuove storie potrebbero emergere a rallentatore.

Nel lavoro tutto è cambiato, siete una ricerca di novità.

Gemelli: a livello sentimentale con la Luna favorevole sarà possibile parlare di emozioni sincere, se una persona vi piace fatevi avanti. Nel lavoro cercate di risolvere un problema che vi sta a cuore.

Cancro: in amore è facile discutere con diversi pianeti poco favorevoli, le storie nate di recente sono comunque forti. A livello lavorativo carica di energia ed entro poche settimane sarà possibile ricevere una conferma.

Leone: a livello sentimentale situazione astrologica che potrebbe portare qualche disputa, alcune persone potrebbero essere al momento indecise in un rapporto. Nel lavoro fase di maggiore stanchezza, comunque riuscirete a trovare delle soluzioni.

Vergine: a livello amoroso si ha voglia di rimettersi in gioco e le sensazioni che provate sono particolari. Nel lavoro non sottovalutate le proposte che arrivano, riuscirete ad ampliare il vostro raggio di azione.

Bilancia: per i sentimenti Luna ancora favorevole, per questo motivo riuscirete ad avere delle conferme. Nel lavoro vi sentite preoccupati, cercate di capire cosa fare in vista del futuro.

Scorpione: a livello sentimentale settimana che parte in modo favorevole e porta una fase di forza, attenzione soltanto per qualche possibile discussione. A livello lavorativo con il Sole che entra nel segno sfruttate il momento favorevole per tutti coloro che vogliono migliorarsi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore settimana che parte con qualche emozione in più, in particolare per le coppie di lunga data.

Nel lavoro si potrà iniziare un nuovo progetto entro poco tempo, buone le idee.

Capricorno: a livello amoroso c'è la possibilità di vivere delle relazioni importanti e le scelte che farete saranno promettenti. Nel lavoro Sole che torna positivo e vi permette di fare qualcosa in più.

Acquario: a livello sentimentale qualche piccolo fastidio nei rapporti non mancherà, per questo motivo fate attenzione anche alle provocazioni. Nel lavoro piccole tensioni da evitare, non preoccupatevi però più di tanto.

Pesci: in amore sfruttate il nuovo transito del Sole che da oggi è positivo, dovrebbe superare però diverse complicazioni punto del lavoro i risultati ora sono possibile, tutto diventa più semplice.