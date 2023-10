L'Oroscopo dell'amore di martedì 24 ottobre 2023 annuncia una buona stabilità per i segni di terra, ma sono previsti dei miglioramenti anche per l'Acquario.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore, con la classifica giornaliera.

L'oroscopo dell'amore di martedì 24/10: Vergine romantico

1° Vergine: una bella atmosfera romantica permetterà di consolidare la vostra storia d'amore con il partner. Anche in famiglia raggiungerete una buona serenità, la quale si rifletterà anche in altri contesti. Avrete anche del tempo per voi e per rinnovare il vostro look.

2° Capricorno: la passione potrebbe risvegliarsi in tutto il suo splendore. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, farete degli incontri straordinari che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più. La fortuna in amore si riverserà anche negli affetti più cari.

3° Toro: avere delle avventure adesso non farà per voi, preferirete una stabilità nella vostra storia d'amore. In famiglia si respirerà un forte senso di cooperazione e di complicità, mentre con le amicizie vivrete dei momenti molto spensierati.

4° Sagittario: ora più che mai vedrete la vostra storia d'amore subire un forte balzo in avanti, qualcuno potrebbe anche pensare a un matrimonio. Finalmente riuscirete anche a sbloccarvi sul piano comunicativo, dimenticando anche qualche schermaglia passata.

Ariete ottimo con le amicizie

5° Acquario: avrete dei forti miglioramenti che con il trascorrere delle ore diventeranno sempre più stabilizzati in amore. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, avrete a che fare con nuove amicizie che sapranno come toccarvi il cuore. L'interazione con la famiglia si farà più intensa.

6° Ariete: farete faville con le amicizie e attirerete molte nuove conoscenze che vi faranno sognare ad occhi aperti.

Le vicende amorose verranno prese con sempre più calma e raziocinio. Il partner avrà un ruolo molto piuttosto "quotidiano", quindi rimarcare qualche distanza non farà male in questo momento.

7° Leone: quando riuscirete ad avere tempo libero, lo dedicherete interamente alla famiglia, ma un po' meno al partner. Ora sarete molto focalizzati anche su voi stessi e sulla vostra serenità individuale.

Con le amicizie ci sarà una serata all'insegna del divertimento.

8° Pesci: avrete pochissimi stimoli sul piano passionale, mentre al contempo ci sarà un bel senso di responsabilità che potrebbe trovare un incremento positivo. Saprete trovare anche una vostra dimensione personale. Rivaluterete qualche amicizia.

Gemelli sottotono

9° Gemelli: sentirvi un po' sottotono potrebbe influire in amore. Gli stimoli della passione adesso potrebbero essere ridotti al lumicino. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, vi lascerete andare in ambito familiare. Potreste essere poco propensi a divertirvi.

10° Bilancia: in ambito sentimentale ora potrebbe affrontare una crisi molto forte. Per gli incontri sarà quasi impossibile tradursi in qualche storia d'amore in questo momento.

Avrete modo di imparare a stare un po' da soli, nonostante vi ostinate a fare sempre il contrario.

11° Cancro: le questioni di cuore in questo momento potrebbero semplicemente portarvi a qualche problema. Avrete occhi per altro, nonostante abbiate comunque un riguardo particolare per la famiglia. Nelle amicizie vi dedicherete ad una accurata selezione utile per voi.

12° Scorpione: dovrete rivalutare ogni rapporto che avete intavolato negli ultimi tempi, dando modo a voi stessi di sentirvi liberi di non frequentare più chiunque vi stia antipatico. Potrete avere qualche avventura.