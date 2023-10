Arriva il giro di boa della prima settimana del mese e l'oroscopo del 5 ottobre 2023 è pronto a illustrare l'andamento giornaliero sul piano astrologico. Saranno ore in cui, soprattutto per il Sagittario, ci saranno delle scelte professionali da fare.

L'oroscopo giornaliero

Ariete in amore se qualcuno si dimostra troppo negativo nei vostri confronti potreste anche dire basta. Non desiderate più vivere delle problematiche in una storia. Nel lavoro i nuovi progetti sono ben accetti, arriva per voi un buon successo.

Toro: per i sentimenti se una persona vi interessa in questo momento potreste farvi avanti.

Qualcun altro invece ha a che fare con persone che sono contro e al momento creano dei disagi. Nel lavoro arrivano ora delle riconferme in particolare dal punto di vista economico.

Gemelli: a livello amoroso qualche ripensamento sarà possibile, è meglio non tornare su un problema del passato. Nel lavoro è un periodo stimolante, sarà possibile valutare eventuali cambiamenti.

Cancro: in amore la Luna entra nel segno, per questo motivo cercate di superare ogni tensione. A livello lavorativo è uno stato di maggiore forza in questa fase, siete pronti all'azione.

Leone: a livello amoroso sarà possibile che qualcuno possa farvi arrabbiare, per questo motivo meglio non agire in modo avventato. Nel lavoro siete al centro dell'attenzione, questo perché molti hanno un incarico importante che porta a delle tensioni.

Vergine: per i sentimenti è una giornata particolare, Mercurio entra nel segno e ciò a breve aiuterà. Nel lavoro coloro che sono rimasti fermi ora potranno ripartire.

Bilancia: a livello sentimentale la Luna in opposizione potrebbe portare qualche momento di stanchezza. Nel lavoro vorreste vivere nuovi stimoli ma al momento siete limitati.

Scorpione: a livello amoroso se pensate che una persona sia contro di voi in questa giornata potrete richiedere un confronto. Non si esclude per i single invece un incontro intrigante. Nel lavoro con Saturno in opposizione sarà possibile fare delle scelte in vista del futuro.

Sagittario: per i sentimenti programmate qualcosa di piacevole con la persona che amate entro il prossimo weekend, fate il possibile per evitare complicazioni.

Nel lavoro non c'è molta chiarezza, inoltre adesso ci sono delle scelte professionali da fare rispetto al passato.

Capricorno: a livello sentimentale sentite una certa tensione nelle relazioni, per questo motivo meglio evitare contrasti. Potrebbero esserci delle preoccupazioni. Nel lavoro meglio mettere a posto alcune situazioni rimaste in sospeso.

Acquario: per i sentimenti si potrà superare una tensione, è una giornata che vi permette di confrontarvi in famiglia. Nel lavoro potrete agire per risolvere un problema, buona prospettiva in vista del futuro.

Pesci: in amore ci sono dei rapporti contrastanti al momento, ci sono diverse incertezze da dover superare in una coppia. Nel lavoro fase di maggiore energie visto che Mercurio non è più in opposizione.