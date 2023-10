Il weekend si avvicina e con esso la voglia di amore e di romanticismo. Il Toro questo fine settimana ha l'occasione di consolidare una relazione che procede già bene, mentre il Cancro non si deve chiudere nel proprio guscio. Di seguito l'oroscopo completo per il weekend dal 7 all'8 ottobre:

Oroscopo amore week-end 7-8 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: siete in una fase di grande passione e di forte attrazione verso il vostro partner o verso una persona che vi interessa. Approfittate di questo weekend per vivere momenti intensi e coinvolgenti, senza lasciarvi frenare da dubbi o paure.

Il vostro elemento fuoco vi rende ardenti e audaci, capaci di conquistare chi vi piace con il vostro fascino e la vostra energia.

Toro: questo weekend potrebbe essere l’occasione per consolidare una relazione che sta procedendo bene o per fare un passo importante con il vostro partner. Siete persone fedeli e sensuali, che amano coccolare e essere coccolate. Il vostro elemento terra vi rende stabili e sicuri, ma anche pratici e realisti. Non fatevi illusioni su chi non merita il vostro affetto, ma concentratevi su chi vi dimostra sincerità e rispetto.

Gemelli: siete sempre alla ricerca di novità e di stimoli, anche in amore. Questo weekend potrebbe portarvi delle sorprese piacevoli o delle sfide interessanti.

Siete persone curiose e comunicative, che amano flirtare e divertirsi. Il vostro elemento aria vi rende versatili e intelligenti, ma anche imprevedibili e incostanti. Non annoiatevi facilmente di chi avete accanto, ma cercate di mantenere vivo il dialogo e la complicità.

Cancro: questo weekend potrebbe essere l’occasione per aprirvi al vostro partner o per trovare una persona che vi capisca e vi sostenga.

Siete persone sensibili e affettuose, che amano dare e ricevere tenerezza. Il vostro elemento acqua vi rende intuitivi e romantici, ma anche vulnerabili e timidi. Non chiudetevi nel vostro guscio, ma fatevi avanti con coraggio.

Previsioni astrologiche amore week-end 7-8 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: siete in una fase di grande splendore e di forte carisma, che vi porta ad essere al centro dell’attenzione e ad attrarre le simpatie altrui.

Questo fine settimana potrebbe essere l’occasione per brillare in società o per fare colpo su una persona che vi piace. Siete persone generose e leali, che amano essere ammirate e apprezzate. Il vostro elemento fuoco vi rende orgogliosi e magnanimi, ma anche vanitosi e autoritari. Non esagerate con la vostra autostima, ma siate umili e disponibili.

Vergine: potrebbe essere l’occasione per fare una scelta importante o per chiarire una situazione confusa. Siete persone precise e metodiche, che amano fare le cose bene e con ordine. Il vostro elemento terra vi rende razionali e affidabili, ma anche pignoli e diffidenti. Non fatevi condizionare dalla vostra mente, ma ascoltate anche il vostro cuore.

Bilancia: questo weekend potrebbe essere l’occasione per vivere momenti piacevoli e rilassanti con il vostro partner o con una persona che vi interessa. Siete persone eleganti e raffinate, che amano la bellezza e la giustizia. Il vostro elemento aria vi rende socievoli e gentili, ma anche indecisi e superficiali. Non fatevi influenzare dagli altri, ma seguite la vostra voce interiore.

Scorpione: questo fine settimana potrebbe essere l’occasione per vivere esperienze forti e coinvolgenti, senza paura di osare o di soffrire. Siete persone appassionate e magnetiche, che amano il rischio e la sfida. Il vostro elemento acqua vi rende emotivi e intuitivi, ma anche gelosi e vendicativi. Non fatevi dominare dalla vostra possessività, ma siate fiduciosi e generosi.

Previsioni zodiacali amore week-end 7-8 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Sagittario: siete in una fase di grande espansione e di forte ottimismo, che vi porta ad essere allegri e avventurosi in amore. Questo weekend potrebbe essere l’occasione per viaggiare o per conoscere persone nuove e stimolanti. Siete persone entusiaste e idealiste, che amano la libertà e la verità. Il vostro elemento fuoco vi rende spontanei e sinceri, ma anche irruenti e imprudenti. Non fatevi trascinare dalla vostra impulsività, ma siate cauti e responsabili.

Capricorno: potrebbe essere l’occasione per raggiungere un obiettivo importante o per dimostrare il vostro valore al vostro partner o a una persona che vi piace. Siete persone laboriose e concrete, che amano il successo e il rispetto.

Il vostro elemento terra vi rende prudenti e costanti, ma anche rigidi e freddi. Non fatevi frenare dalla vostra paura, ma siate audaci e calorosi.

Acquario: questo weekend potrebbe essere l’occasione per sperimentare qualcosa di diverso o per incontrare una persona fuori dal comune. Siete persone eccentriche e umanitarie, che amano la novità e la solidarietà. Il vostro elemento aria vi rende brillanti e creativi, ma anche distaccati e ribelli. Non fatevi isolare dalla vostra diversità, ma siate aperti e collaborativi.

Pesci: potrebbe essere l’occasione per sognare o per aiutare una persona in difficoltà. Siete persone dolci e spirituali, che amano l’arte e la fede. Il vostro elemento acqua vi rende empatici e ispirati, ma anche confusi e fragili. Non fatevi travolgere dalla vostra emotività, ma siate lucidi e forti.