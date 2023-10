Una nuova settimana sta per sorgere, accompagnando il mese di ottobre verso il suo termine. L'oroscopo dal 23 al 29 ottobre annuncia il sopraggiungere di giornate intrise di positività per coloro nati sotto il segno dei Pesci, seguiti da un Leone pronto a rivoluzionare la propria vita. Per quanto riguarda Toro e Bilancia potrebbero esserci note di preoccupazione e nervosismo in vista. Tralasciando qualche piccolo battibecco non desiderato, la settimana in questione potrebbe celare interessanti sorprese.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - un oroscopo migliore di questo non lo si poteva attendere. Secondo le previsioni la settimana che sta per sopraggiungere sarà tra le più fortunate di tutto il mese. In molti avranno la possibilità di realizzare i propri sogni e alcuni dei vari progetti di vita, riuscendo a conservare una abbondante dose di energia fisica e mentale.

Toro - come già anticipato, coloro nati sotto il segno del Toro potrebbero trovarsi a dover fronteggiare qualche nota leggermente fastidiosa di nervosismo. Marte ha ben deciso di mettere alla prova la pazienza del segno zodiacale in questione, mentre Venere potrebbe regalare attimi di intimità indimenticabili, soprattutto con l'avvicinarsi del weekend.

Gemelli - secondo quanto previsto dall'oroscopo di questa nuova settimana di ottobre, i Gemelli potrebbero non avere la pazienza e le energie che hanno avuto fino a questo momento. Riuscire a trovare la giusta concentrazione potrebbe essere un grosso problema, ma bisognerà riuscire a stringere i denti per qualche giorno attendendo l'arrivo di un novembre ricco di novità.

Cancro - il segno zodiacale in questione avrà finalmente la possibilità di assaporare intense giornate di amore e complicità. Il partner sarà quasi sempre disponibile e le varie richieste, anche le più apparentemente insignificanti, verranno soddisfatte. Attenzione però a non esagerare: qualche piccola discussione potrebbe attendere dietro alla porta.

Leone - una rivoluzione, come già anticipato, potrebbe raggiungere il Leone durante le prossime giornate. L'oroscopo della settimana, l'ultima per il mese in questione, rivela il rapido avvicinarsi di cambiamenti. Una rivoluzione che, in alcuni casi, potrebbe portare attimi di confusione mentale.

Vergine - per quanto riguarda il segno della Vergine, Venere ha deciso di non assumere ancora una posizione favorevole, mettendo alla prova la vita di coppia e la pazienza di entrambi i partner. Chi non ha ancora trovato l'anima gemella potrebbe dover attendere e pazientare ancora un po'.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche preoccupazione potrebbe cogliere di sorpresa coloro nati sotto il segno della Bilancia, portando a galla insicurezza che si credevano ormai superate.

Molto importante, soprattutto in periodi come questi, non buttarsi giù e permettere alle persone care di aiutare nel momento del bisogno. Chiudersi in sé non è di alcuna utilità.

Scorpione - l'oroscopo della settimana in questione prevede giornate interessanti per il segno dello Scorpione, specialmente per quanto riguarda l'amore. La sfera sentimentale sarà intrisa di sentimenti positivi e le attenzioni richieste giungeranno senza troppe attese.

Sagittario - le previsioni non sembrano essere tra le migliori, soprattutto per coloro che tendono ad affrontare tutto senza alcun piano. Qualche discussione sembra ergersi all'orizzonte e anche per il segno del Sagittario potrebbe presentarsi un quasi insolito innalzamento dei livelli di stress.

Capricorno - il segno del Capricorno, invece, sembra rientrare tra la cerchia dei segni maggiormente fortunati. Secondo l'oroscopo Venere avrebbe deciso di donare il proprio favore anche il segno zodiacale in questione, permettendogli di trascorrere una settimana intrisa di amore e serenità. Paure e preoccupazioni saranno momentaneamente allontanate.

Acquario - anche il segno dell'Acquario potrebbe prepararsi a un periodo fortunato e ricco di sensazioni positive. Mettere da parte l'orgoglio, rivelando la parte più sensibile di sé alle persone giuste, potrebbe rivelarsi utile per accogliere a braccia aperte le varie e interessanti novità.

Pesci - l'oroscopo consiglia vivamente di tenere gli occhi aperti e le orecchie tese per poter cogliere le varie opportunità che si paleseranno lungo il cammino. L'amore sembra essere nell'aria e potrebbe far incrociare il cammino dei Pesci con quello dell'anima gemella. Settimana interessante e ricca di positività.