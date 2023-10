L'Oroscopo del fine settimana che va dal 21 al 22 ottobre prevede che l'Ariete sarà permaloso dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura, mentre il Capricorno potrà contare su un rapporto affiatato. Intanto il Cancro non dovrà essere troppo invadente in amore, mentre il Leone dovrà valutare i pro e i contro di alcuni suoi progetti in corso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del weekend.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà la Luna in cattivo aspetto in questo periodo.

Tra voi e il partner potrebbe non esserci un'intesa così brillante. Anche voi single faticherete a essere a vostro agio in certi contesti. Per quanto riguarda il lavoro una piccola spinta potrebbe aiutarvi a gestire meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale eccellente. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato da una splendida Luna in Capricorno e da Venere in Vergine. Se siete single, sarà un bel periodo per andare a caccia di sentimenti. Nel lavoro invece sarà importante non prendersi troppi rischi considerato Marte e Mercurio opposti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un fine settimana poco romantico. Tra voi e il partner alcune cose potrebbero non funzionare al meglio.

Aprirsi fin da subito al dialogo potrebbe esservi d'aiuto. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti andranno davvero bene, altri potrebbero richiedere un'organizzazione migliore da parte vostra. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna in opposizione dal segno del Capricorno, potreste essere un po’ troppo invadenti nei confronti del partner, anche se Venere sarà dalla vostra parte.

Per poter vivere un buon rapporto, dovrete anche saper rispettare gli spazi della persona che amate. Nel lavoro sarete impegnati in nuove iniziative, che saprete gestire molto bene grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso stabile. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole intesa, che se gestita bene vi permetterà di godere di momenti davvero romantici.

Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario valutare i pro e i contro dei vostri progetti considerato Marte e Mercurio in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo euforico in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma potrebbe farsi davvero interessante in questo weekend. Sul fronte professionale vi sentirete a vostro agio e con le idee giuste da applicare ai vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: difficilmente farete scintille in amore. La Luna si troverà in quadratura dal segno del Capricorno. Il vostro rapporto non sarà al centro dei vostri pensieri. Anche voi single preferirete pensare di più a voi stessi.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti e riuscirete a mantenere alta la concentrazione, soprattutto se siete a un punto importante della vostra carriera. Voto - 7️⃣

Scorpione: il lavoro sarà la vostra più grande soddisfazione in questo periodo grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. In ambito amoroso la Luna e Venere saranno ben allineati in questo periodo, e potrete contare su una storia d'amore più soddisfacente. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale che non vi darà grandi soddisfazioni in ambito amoroso considerato Venere in quadratura. Single oppure no, dovrete preservare tutto ciò che siete riusciti a ottenere nelle precedenti settimane e attendere momenti migliori.

In ambito lavorativo riuscirete a cavarvela abbastanza bene, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna e Venere in buon aspetto vi permetteranno di dare vita a un weekend davvero intrigante in ambito amoroso. Single oppure no, le occasioni romantiche che stavate aspettando finalmente sono alla vostra portata. In ambito lavorativo avrete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, che procederanno lungo il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso gradevole in questo weekend. Tra voi e il partner ci sarà maggior serenità, che apprezzerete particolarmente dopo un lungo periodo complicato. Un passo alla volta e anche voi potrete godere di un rapporto davvero affiatato.

Nel lavoro potrebbe essere necessario valutare la vostra situazione e prendere le giuste decisioni, considerato Marte e Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Pesci: potrete contare sulla Luna in sestile in questo fine settimana. Secondo l'oroscopo, il vostro rapporto non sarà così male. In ogni caso, sarà necessario non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro sarà il periodo adatto per provare a investire in progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣