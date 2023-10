L'oroscopo e classifica di mercoledì 1° novembre, festività di Ognissanti, sarà molto promettente per poter riposare per il segno del Leone. Per Bilancia invece si aprirà una giornata all'insegna di forti cambiamenti. Il segno del Toro focalizzerà la sua attenzione sul lavoro.

Di seguito le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di mercoledì.

L'oroscopo di mercoledì 1° novembre: Bilancia fiducioso

1° Bilancia: avrete un livello di fiducia nel futuro e una prospettiva di fare affari davvero molto importanti. In amore rinascerà qualche sentimento che avete sopito nel tempo, ma che non vi ha mai abbandonato veramente.

Farete faville e attirerete l'attenzione con un possibile nuovo look.

2° Leone: sarà una magnifica giornata di pausa, di passione e di emozioni positive in famiglia. Avrete tutto ciò che vi serve per poter trascorrere una festività così interessante nel migliore dei modi. Sarete pronti per eventuali sfide inaspettate.

3° Gemelli: la situazione amorosa ottimale si combinerà alla straordinaria serenità che alleggerirà qualche diverbio passato. Sul lavoro ci sarà l'opportunità di staccare un po' spina dagli impegni più pressanti. La serata si rivelerà stimolante dal punto di vista passionale.

4° Acquario: gli obiettivi che vi siete prefissati nel corso delle giornate precedenti ora si faranno sempre più chiari e concreti.

Realizzerete qualche piccolo sogno nel cassetto che avete sempre rimandato per cause di forza maggiore.

Ariete vivace

5° Ariete: sarà un bel momento di sperimentare la vivacità di coppia, ma anche di fare qualche conoscenza che possa esservi di ausilio per conversare apertamente con qualcuno, di tanto in tanto. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata di Ognissanti, avrete una serata romantica.

6° Sagittario: questa giornata di festa non sarà molto diversa dalle altre. Confidare nelle vostre energie ora vi darà una autostima che non si esaurirà tanto facilmente. Avrete a che fare con amicizie di vecchia data che saranno felici di vedervi, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

7° Toro: molto spazio per il lavoro, poco spazio per gli affetti.

Al momento non avrete molta voglia di stare in famiglia oppure di dedicarvi a qualcosa di diverso dal lavoro. Preferirete concentrarvi sui guadagni e sulle prossime mosse da prendere in merito alle questioni professionali.

8° Pesci: affaccendarvi per qualche sfida da affrontare in un prossimo futuro sarà necessario per il perseguimento dei vostri obiettivi. In famiglia non ci sarà molto entusiasmo, anzi, preferireste stare per conto vostro in totale tranquillità e riposare in modo adeguato, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Decisioni difficili per Capricorno

9° Cancro: avrete un po' di nostalgia e una forte crisi di autostima. Sicuramente le amicizie e gli affetti saranno in prima linea per regalarvi conforto e supporto.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo della giornata del 1° novembre, avrete di che divertirvi in serata.

10° Capricorno: andrete poco fieri di qualche decisione presa sia nel passato che nel presente, per cui non avrete molta voglia di unirvi ai festeggiamenti di questa giornata di 1° novembre. Incentivare qualche idea creativa però non sarà un problema troppo grande.

11° Scorpione: avrete dei momenti di struggente malinconia che il più delle volte potrebbe portarvi alla voglia di isolarvi, di riflettere in solitaria per avere un quadro molto più chiaro della situazione che state affrontando. Sicuramente qualche persona amica sarà al vostro fianco.

12° Vergine: non ci sarà nulla che possa esservi di conforto a fronte di nostalgie del passato troppo grandi e al tempo stesso decisamente poco piacevoli. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, dovreste ascoltare qualche consiglio riguardo all'uscire e a distrarvi. Sarà molto importante evitare le malinconie.