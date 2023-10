Venerdì 6 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Cancro, mentre Marte, Mercurio e il Sole transiteranno nell'orbita della Bilancia. Venere proseguirà la sosta in Leone, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno e il Nodo Nord resterà stabile nel domicilio dell'Ariete. Nettuno e Saturno, infine, continueranno il transito in Pesci e, allo stesso modo Giove e Urano rimarranno nello spazio zodiacale del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Scorpione, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: lucidi.

Agilità e fluidità mentale saranno presumibilmente doti spiccate questo venerdì per i nati Scorpione, con quest'ultimi che sfrutteranno appieno la loro ritrovata lucidità d'intenti per stupire favorevolmente una nuova conoscenza affettiva oppure la dolce metà.

2° posto Toro: altruisti. Il sestile tra il Grande Benefico sui loro gradi e il Luminare femminile in terza casa parrà profumare, nel corso del 6 ottobre, di mood altruistico per i nati Toro, i quali si metteranno in secondo piano a favore di colleghi, conoscenti o persone care fornendo agli stessi aiuto se necessario.

3° posto Cancro: spensierati. Secondo l'oroscopo di venerdì 6 ottobre, i nati Cancro potrebbero finalmente ritagliarsi una parentesi di spensieratezza dopo le malmostose riflessioni degli ultimi tempi, magari organizzando un'uscita mondana con le amiche di sempre.

I mezzani

4° posto Vergine: concreti. Il recente passaggio mercuriale nel secondo campo andrà a fare il paio col moto uraniano nel loro Elemento e ciò, c'è da scommetterci, significherà per i nati Vergine maggiore concretezza sia nelle azioni messe in atto che nelle parole proferite.

5° posto Pesci: incoraggiamenti. Le effemeridi del giorno che precede il weekend sembreranno sorridere ai nati Pesci, in quanto quest'ultimi avranno ottime chance di ricevere l'incoraggiamento necessario da parte di persone fidate per lanciarsi in una nuova avventura professionale.

6° posto Leone: mollare qualcosa. Venerdì ottobrino dove i nati Leone potrebbero rendersi conto di dover archiviare qualche pratica esistenziale, in quanto nell'ultimo periodo spinti dall'indole poliedrica si sono dati da fare su troppi versanti e portandoli avanti in contemporanea rischierebbero di restare con un pugno di mosche in mano.

7° posto Bilancia: far finta di nulla. Una maldicenza proveniente dal fronte amicale oppure una battuta sopra le righe del partner indurranno, con buona probabilità, i nati Bilancia a non voler sottolineare lo scivolone altrui preferendo far finta di nulla in onore della tranquillità.

8° posto Acquario: concentrazione sottotono. Il tallone d'Achille di casa Acquario questo venerdì autunnale sarà presumibilmente rappresentato dalla difficoltà che riscontreranno a mantenere alta la concentrazione durante lo svolgimento delle attività in programma.

9° posto Gemelli: il peso dei doveri. Impegni lavorativi o legati al nucleo famigliare potrebbero il 6 ottobre pesare più del solito sul groppone dei nati Gemelli, i quali faticheranno a portarli a compimento e, di conseguenza, cercheranno di delegarne o procrastinarne alcuni.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: gelosi. Giornata d'inizio mese dove i nati Sagittario matureranno, con ogni probabilità, una dose massiccia di gelosia nei riguardi di una persona cara, come un amico o un fratello, divenendo una sorta di guardia del corpo di tale affetto quando verrà avvicinato da terzi.

11° posto Capricorno: impuntarsi. Una piccola diatriba col vicino di casa o un equivoco col commercialista potrebbero spingere i nati Capricorno, nel corso del 6 ottobre, a voler tenere il punto a ogni costo pur di non darla vinta alla controparte.

12° posto Ariete: vulnerabili. Il Nodo Lunare nella Croce Cardinale verrà aizzato dai transiti lunari e nettuniani rendendo, c'è da scommetterci, i nati Ariete a trascorrere un venerdì pregno di dubbi e insicurezze nonché fomentando la loro vulnerabilità.