L'oroscopo della giornata di giovedì 5 ottobre vedrà un Cancro più ambizioso sul fronte sentimentale, mentre Gemelli sarà in splendida forma grazie a Marte. Pesci dovrà essere paziente e comprensivo nei confronti del partner, mentre Leone avrà molta fiducia verso il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 5 ottobre.

Previsioni oroscopo giovedì 5 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: giornata di giovedì tutto sommato discreta per voi nativi del segno. L'astro argenteo sta per arrivare nel segno del Cancro, e potrebbe causare qualche piccolo malumore.

Non avrete motivo di essere puntigliosi verso il partner, e causare litigi. Nel lavoro attenzione a non essere superficiali in quel che fate, perché potreste commettere gravi errori. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali discrete in questa giornata di giovedì. La Luna vi darà una mano in amore, ma per un rapporto che funzioni davvero dovrete essere più comprensivi verso la persona che amate, e capire cosa volete davvero dal vostro rapporto. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri progetti, raggiungendo risultati soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna favorevole ancora per qualche ora. Secondo l'oroscopo, avrete ancora interessanti occasioni per fare breccia nel cuore della persona che amate, ciò nonostante sarà necessario accelerare i tempi.

In ambito professionale avrete un buon potenziale, che però dovrete saper dimostrare. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Potrete contare su un cielo tutto sommato sereno, che vi darà qualche soddisfazione con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete le idee abbastanza chiare su come gestire le vostre mansioni in modo ambizioso, ma attenzione a Marte in quadratura.

Voto - 7️⃣

Leone: periodo favorevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi daranno un'ultima spinta per cercare di rendere forte e appagante il vostro rapporto con il partner, in particolare per voi nati nella terza decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non aspettatevi risultati da primo della classe.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un giovedì in lieve ripresa sul fronte sentimentale. La Luna tornerà ad agire a vostro favore nel pomeriggio, e vi spingerà a sistemare ciò che non funziona all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo forse non sarà un periodo semplice, ma dimostrando il vostro valore potreste riuscire ad arrivare lontano. Voto - 7️⃣

Bilancia: l'amore non sarà al centro dei vostri pensieri in questa giornata di giovedì. L'astro argenteo sarà in una posizione scomoda per voi, e potrebbe causare qualche spiacevole discussione tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi renderà attivi, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che andrete a prendere. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in rialzo secondo l'oroscopo della giornata di giovedì.

La Luna arriverà nel segno del Cancro, e vi darà una mano a stabilire un rapporto migliore con la persona che amate. In ambito lavorativo avrete ancora molta strada da fare per raggiungere il successo, ma sapete di aver preso la direzione giusta. Voto - 8️⃣

Sagittario: oroscopo di giovedì che vi vedrà alla carica in ambito amoroso. Venere sarà in buon aspetto, e la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no, potrebbe essere una buona occasione per vivere al meglio questo periodo. In ambito lavorativo serviranno le giuste idee per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo secondo l'oroscopo. L'astro argenteo si troverà nel segno del Cancro, e potrebbe rendere più complicato il vostro rapporto con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, ma attenzione a non essere precipitosi nello svilupparle. Voto - 6️⃣

Acquario: giornata di giovedì solamente sufficiente per voi nativi del segno. Tra voi e il partner non ci sarà una perfetta sintonia, anche se vi state impegnando molto affinché le cose possano migliorare. In ambito lavorativo sarete più disponibili grazie a Marte in trigono, con una voglia maggiore di mettere in mostra il vostro potenziale. Voto - 6️⃣

Pesci: con la Luna in quadratura ancora per qualche ora, dovrete essere pazienti e comprensivi con il partner. Questo periodo non sarà facile per voi, dunque sarà necessario non aggravare la situazione. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 6️⃣