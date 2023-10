Marte entrerà nel segno del Sagittario il 25 novembre e ci resterà fino al 4 gennaio. Il transito in questione ci parlerà di dinamismo, sogni nel cassetto, intraprendenza e sperimentazione, ma anche di tematiche meno frizzanti come presunzione, autoritarismo e saccenteria. Passaggio planetario che risulterà più benevolo per Ariete e Leone, mentre avrà dei sentori maggiormente sfidanti per Gemelli e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: ambiziosi. Dopo il torbido passaggio di Marte in Scorpione l'arrivo del pianeta nell'amico Sagittario sarà una manna dal cielo per i nati Leone, i quali vedranno dissolversi incostanza e timori reverenziali a pro di un mood decisamente più ambizioso.

2° posto Ariete: volitivi. Con Marte in Sagittario vi ritroverete a svolgere svariate faccende tra casa e lavoro, ma la vostra voglia di portarle a compimento con soddisfazione e con un bel sorriso sulle labbra sarà un biglietto da visita tra i migliori che potranno sfoggiare.

3° posto Acquario: in cerca di novità. Stufi delle solita solfa nel mondo professionale, potreste sfruttare il cambio della guardia marziale mettendovi alla ricerca di novità lavorative che riaccendano la loro fiamma interiore.

I mezzani

4° posto Sagittario: talent scout. A ricevere i maggiori benefici dal passaggio di Marte sui loro gradi saranno i nati Sagittario a capo di un team lavorativo, in quanto il loro radar per i talenti in erba e per la valorizzazione degli stessi funzionerà in maniera eccelsa.

5° posto Bilancia: rapporti mutati. Il desiderio di avvicinarsi maggiormente a una persona cara comprendendone bisogni e intime necessità potrebbe spingervi a cambiare prospettiva in tali rapporti relazionali, col segno Cardinale che si dimostrerà più empatico e dedito alla sperimentazione.

6° posto Scorpione: richieste maggiori.

La sfera lavorativa di casa Scorpione avrà buone chance di beneficiare del transito in questione sotto la sfera della clientela, sarà facile in questo periodo che i clienti e, come piacevole conseguenze, le richieste crescano a dismisura.

7° posto Toro: polso fermo. La spinta marziale in ottava casa vi spingerà a farvi rispettare con maggior veemenza sia in casa che al lavoro, polso fermo che sarà importante per il segno Fisso che vorrà mantenere vivo un certo allure personale.

8° posto Cancro: gettare le basi. Marte in Sagittario sarà per i nati Cancro un momento ideale per gettare le basi del loro avvenire professionale, in quanto il periodo sarà propizio per inoltrare curriculum vitae e per chiedere aumenti di stipendio.

9° posto Vergine: gerarchie rimescolate. Nell'ambiente lavorativo potrebbero esserci diversi stravolgimenti gerarchici che indurranno gioco forza i Vergine ad adattarsi ai nuovi punti di riferimento scelti dall'azienda.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: fiacchezza. Il bottino energetico dei nati Pesci risulterà scarno col passaggio planetario citato, ma a essere invece ben salda sarà la voglia di rimboccarsi le maniche del segno d'Acqua, così quest'ultimo vivrà una sorta di contrapposizione tra volontà ed effettivo fare.

11° posto Gemelli: centro del mondo. L'alea che correranno i nati Gemelli con Marte in Sagittario sarà di peccare di egocentrismo nella sfera amorosa e ciò, com'è lecito attendersi, sarà fonte di tensioni e musi lunghi tra il segno Mobile e la dolce metà.

12° posto Capricorno: sprazzi di presunzione. Il segno del Capricorno potrebbe vivere questo transito marziale non troppo benevolmente, in quanto torneranno in auge comportamenti avversi come la presunzione.