L'oroscopo della giornata di lunedì 30 ottobre vede un Toro più amichevole soprattutto in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Mercurio in quadratura potrebbe disturbare i Leone. Pesci sarà più tranquillo in ambito amoroso, mentre Vergine vivrà buoni rapporti in famiglia e in ambito sociale.

Previsioni astrologiche lunedì 30 ottobre 2023

Ariete: la settimana inizierà abbastanza bene. In amore vi sentirete affiatati, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Per quanto riguarda il lavoro non prenderete seriamente i vostri progetti professionali, complice anche un cielo non molto influente.

Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali ottime. Avrete modo di sorridere alla vita grazie alla Luna nel segno, soprattutto in ambito amoroso. Se siete single sarete più ottimisti, ma soprattutto desiderosi di trovare la persona giusta. In ambito lavorativo dovrete essere prudenti e cercare di non buttarvi in progetti rischiosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: giornata poco influente. In ambito amoroso Venere sarà in cattivo aspetto e non sarà di grande aiuto per vivere un bel rapporto con il partner. Sul fronte professionale dimostrerete impegno e buona volontà in quel che fate, ma non sempre saranno sufficienti per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo stabile e soddisfacente. Le stelle saranno in perfetta linea per godere di un rapporto davvero affiatato, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Anche per quanto riguarda il lavoro sarà un bel periodo per provare a raggiungere obiettivi più ambiziosi grazie a Marte e Mercurio. Voto - 9️⃣

Leone: con Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione, verrete disturbati nella realizzazione dei vostri progetti. Anche Giove potrebbe mettervi in difficoltà, per questo motivo non correte troppi rischi.

In ambito amoroso la Luna sarà contraria e il vostro malumore potrebbe incidere negativamente sulla relazione di coppia. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali soddisfacenti. Godrete del favore della Luna e di Venere in buon aspetto per vivervi al meglio della vostra relazione sentimentale. Anche voi single sarete ardenti di passione.

Sul fronte professionale ci penseranno Marte e Mercurio in sestile a rendere più interessanti e proficui i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Bilancia: avrete modo di vivere una bella relazione di coppia. Anche se questo cielo non sarà particolarmente influente, arriveranno momenti abbastanza piacevoli. Sul fronte professionale sarete concentrati a sufficienza da saper gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in opposizione smorzerà il vostro entusiasmo sul fronte sentimentale. Dovrete avere pazienza e rispettare l'opinione della persona che amate, anche quando è in contrasto con la vostra. In ambito lavorativo sarete sempre sul pezzo e pronti a dare il meglio di voi in ogni situazione.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la settimana non inizierà bene. L'ultimo lunedì di ottobre si rivelerà difficile per la vostra relazione di coppia a causa di Venere in quadratura. Cercherete comunque di essere ottimisti, anche se le aspettative non saranno elevate. In ambito lavorativo ve la caverete bene, anche se vi piacerebbe poter ambire più in alto. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale positiva. In amore Luna e Venere vi sorrideranno, permettendovi di godere di un rapporto davvero affiatato. Anche sul fronte professionale ve la caverete bene grazie a Marte e Mercurio in sestile, oltre che a Giove e Saturno in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Acquario: la settimana non inizierà bene. Luna e Venere potrebbero causarvi un po' di malessere con la persona che amate.

Anche voi single potreste prendere le distanze da alcune persone a cui tenete. In ambito lavorativo dovrete prendere più seriamente le vostre mansioni se volete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Pesci: previsioni astrali tutto sommato discrete. La Luna in sestile vi permetterà di godere di un rapporto abbastanza tranquillo. In ogni caso attenzione al pianeta Venere in opposizione. Sul fronte professionale sarete abbastanza attivi, ma soprattutto sicuri delle vostre capacità e degli obiettivi che potete raggiungere. Voto - 7️⃣