L'Oroscopo della fortuna del fine settimana del 7 e 8 ottobre 2023 vede il rialzo alla prima posizione della classifica dei nati sotto il segno del Vergine, mentre ci saranno degli affari ottimali per il segno dei Pesci. L'Acquario dovrà fare qualche sacrificio.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del weekend del 7 e 8 ottobre per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo del weekend 7-8 ottobre, segno per segno: Vergine in prima posizione

1° Vergine: avrete tutti i risultati del vostro lavoro e dell'avanzamento della vostra carriera, cosa che vi spingerà sempre di più a spendere il vostro denaro non solo per voi stessi ma anche per gli altri.

La vostra generosità vi verrà ripagata nel migliore dei modi.

2° Ariete: riuscirete a tirare fuor molta della grinta di cui avete bisogno in questo momento, per cui anche le cose più difficili in ambito lavorativo saranno molto fattibili, anche con l'ausilio della vostra squadra, vincente ed estremamente affiatata, secondo l'oroscopo.

3° Leone: finalmente domenica potreste dedicarvi molto allo shopping e a qualche svago che possa farvi definitivamente staccare la spina da tutto ciò che concerne il lavoro, mentre sabato avrete a che fare con un giro di vite interessantissimo sul lavoro.

4° Toro: collaborare con la vostra squadra professionale ora sarà più semplice e divertente, come se foste in famiglia.

Avrete dei supporti che saranno molto preziosi, di contro anche voi potreste essere dei punti di riferimento nei confronti di qualcuno di nuovo.

Affari eccellenti per Gemelli

5° Gemelli: gli affari saranno davvero molto remunerativi grazie agli influssi positivi di Mercurio, il quale favorirà una comunicazione aperta e diretta, senza fraintendimenti.

Questo sarà molto buono nel caso abbiate anche un progetto che attende di essere concluso.

6° Sagittario: fidarvi di qualche collega in questo momento potrebbe davvero essere salvifico in questo momento per la vostra carriera, secondo quanto riporta l'oroscopo del fine settimana del 7 e dell'8 ottobre 2023. Avrete una serata intera di pausa.

7° Pesci: oltre alla carrellata di affari che potrebbero essere utili per incrementare le vostre finanze, si aprirà una stagione fatta di impegni che saranno sì inderogabili, ma che vi daranno la spinta per andare avanti e non mollare a causa di un po' di stanchezza.

8° Cancro: le vicende professionali saranno molto appaganti, ma al tempo stesso potrebbero presentare qualche criticità che però verrà subito risolta dalla vostra professionalità e dalla vostra intraprendenza. La stanchezza però potrebbe togliervi molte delle vostre energie.

Relax per Capricorno

9° Capricorno: un po' di relax sarà esattamente ciò che ci vorrà per poter dare un po' di respiro al vostro fisico, e non solo. Lo stress in questo momento potrebbe darvi qualche punta di fastidio che potrebbe andare avanti piuttosto a lungo, però avrete dei guadagni a portata di mano.

10° Scorpione: secondo quanto riporta l'oroscopo fare del vostro meglio ora vi aiuterà a ripararvi da qualche situazione spiacevole sul lavoro, ma le sfide potrebbero inevitabilmente accavallarsi le une sulle altre. Per il momento evitate di spendere troppo.

11° Bilancia: avrete poca fortuna ma abbastanza energie per affrontare un progetto alquanto faticoso nella giornata di sabato, mentre la domenica potreste finalmente smaltire lo stress e anche dedicarvi a qualcosa che esula completamente dalle questioni di carattere lavorativo e burocratico.

12° Acquario: avrete un po' di sacrifici a cui dover andare incontro, mentre sul lavoro ci saranno delle divergenze di opinioni troppo forti per essere superate con un confronto sereno. Potreste avere bisogno di lavorare da soli in questo momento, anche se non sarà possibile.