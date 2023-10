L'oroscopo della giornata di sabato 7 ottobre prevede una Vergine particolarmente intuitiva in ambito lavorativo, mentre Bilancia potrebbe non sentirsi a suo agio in amore. Il lavoro aiuterà i Leone a crescere, mentre Pesci cercherà di consolidare il proprio rapporto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 7 ottobre.

Previsioni oroscopo sabato 7 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale traballante nell'ultimo periodo. La Luna in quadratura porterà qualche instabilità nel vostro rapporto, e dovrete fare attenzione a non causare spiacevoli litigi.

In ambito lavorativo non sempre potreste avere un quadro chiaro della situazione, ciò nonostante, con il giusto impegno sarà possibile raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Toro: vi sentirete quasi pronti a godere di un rapporto davvero ottimale ora che Venere sta per spostarsi in una posizione migliore. Single oppure no, potrete ottenere tanto dalla persona che amate: basterà soltanto dimostrare il vostro amore nel modo più sincero. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, grazie a Mercurio in trigono, che vi permetterà di avere sempre le idee chiare. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà un sabato abbastanza tranquillo per i nati nel segno, ciò nonostante dovrete considerare che Venere sta per mettersi in quadratura dopo tanto tempo, e potrebbe presto complicare le cose con il partner.

In ambito lavorativo dovrete dare più importanza ai vostri progetti affinché possano procedere correttamente. Voto - 7️⃣

Cancro: i sentimenti verso la persona che amate aumenteranno giorno dopo giorno grazie a Venere in arrivo nel segno della Vergine. Single oppure no, sarà un periodo importante per costruire un rapporto sempre più stabile e concreto.

Nel lavoro vi darete tanto da fare, fino a quando non raggiungerete il traguardo con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: Venere è ormai pronta a salutarvi dopo mesi di permanenza nel vostro segno zodiacale. Avete costruito un rapporto davvero ottimo con la persona che amate. Adesso, dovrete dimostrate che tutto ciò che avete fatto per il partner è vero.

Nel lavoro sarete abbastanza attivi, ma dovrete anche riuscire a spiccare e farvi notare e crescere. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che giorno dopo giorno diventano sempre più interessanti per i nati nel segno. Single oppure no, con la vostra fiamma ci sarà un'intesa sempre più convincente, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza problemi, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare, grazie anche al vostro eccellente intuito. Voto - 9️⃣

Bilancia: giornata di sabato sottotono a causa della Luna in quadratura. Venere sarà sempre meno influente, e questa giornata potrebbe non darvi grandi soddisfazioni in amore. Sul fronte professionale potrete contare su Marte in buon aspetto per mettere insieme progetti interessanti.

Con il giusto impegno, sarà possibile raggiungere importanti obiettivi. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale appagante all'inizio di questo fine settimana, e la situazione non potrà che migliorare ora che Venere sta mettersi in una posizione più invitante. Lentamente, potrete vivere anche voi un rapporto migliore. Nel lavoro sarete aperti a nuove opportunità, che potrebbero regalarvi interessanti occasioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: Venere sarà in trigono dal segno amico del Leone ancora per poco secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Questo inizio di weekend non sarà male, ciò nonostante sarà importante cercare di vivere un rapporto lontano dai guai. In ambito lavorativo dovrete essere più precisi in quel che fate affinché i vostri progetti possano funzionare.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo poco affiatato con il partner, considerata la Luna in opposizione. Secondo l'oroscopo dovrete avere un po’ di pazienza, e attendere l'arrivo di Venere in trigono. Per quanto riguarda il lavoro alcune idee potrebbero rivelarsi interessanti, ma con Marte in quadratura potreste non essere così immediati nel realizzarle. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di sabato tutto sommato discreta per i nati nel segno. Questo cielo sta per cambiare e voi per primi dimostrerete un atteggiamento più aperto nei confronti del partner. In ambito lavorativo avrete energie a sufficienza da saper portare avanti i vostri progetti. Con un po’ di fortuna, potrete raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna vi darà una mano in questa giornata di sabato.

Considerato l'arrivo di Venere in opposizione, sarà necessario cercare di consolidare il vostro rapporto. In ambito lavorativo dovrete prendere i vostri progetti con maggior serietà e impegno per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣