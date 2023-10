L'Oroscopo dell'amore del weekend 7 e 8 ottobre 2023 vede il segno del Gemelli in testa alla classifica, mentre ci sarà molta passione e divertimento. Per l'Acquario invece potrebbe subentrare un fine settimana alle prese con una solitudine ricercata.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di sabato 7 e domenica 8 ottobre, segno per segno, per l'amore.

L'oroscopo dell'amore per tutti i segni dello zodiaco: Cancro maturo

1° Gemelli: avrete nella vostra mente soltanto il partner e la famiglia, con al centro la sintonia che proverete non soltanto nelle serate e in momenti di distensione, ma anche in qualche piccola discussione che sfocerà in un crescendo di affinità e di accordi reciproci.

2° Sagittario: la passione e la forte propensione di concretizzare la vostra storia d'amore andranno di pari passo, secondo quanto riporta l'oroscopo. Vi sentirete molto apprezzati anche fra le amicizie, perché sarete in grado di pensare al divertimento di tutti, nessuno escluso.

3° Ariete: avrete un occhio di riguardo per ogni persona che affollerà il vostro fine settimana, a cominciare dalla famiglia e dal partner, in procinto di farvi vivere qualche avventura interessante. Potreste sentirvi a vostro agio con una conoscenza molto recente, se non con qualcuno conosciuto proprio in questo fine settimana.

4° Cancro: sarete molto più maturi in amore, forse in grado di fare qualche salto di qualità in una relazione che attende soltanto una vostra mossa positiva, secondo l'oroscopo.

Con le amicizie avrete del divertimento a portata di mano, mentre in famiglia potreste avere dei momenti di completa serenità.

Bilancia disteso

5° Bilancia: prendere l'ambito amoroso con più distensione potrebbe essere non solo appunto rilassante, ma vi darà anche occasione di rendere le cose con il partner sempre più spontanee, secondo quanto riporta l'oroscopo del fine settimana 7 e 8 ottobre 2023.

6° Vergine: finalmente avrete un atteggiamento più spigliato e passionale, soprattutto con la persona amata. Avrete anche un atteggiamento molto accondiscendente e liberatorio nei confronti della famiglia. Farete qualche incontro che vi regalerà qualche amicizia davvero speciale.

7° Capricorno: potreste avere qualche punto a vostro vantaggio sul piano amicale, magari con qualche pomeriggio di svago che potrebbe farvi solamente bene.

Avrete un atteggiamento di procrastinazione e di incertezza con la persona amata, per cui cercate di riflettere attentamente su ciò che vorreste da una relazione.

8° Toro: finalmente qualche piccolo passo in avanti con la persona amata che potrebbe anche regalarvi del buonumore, e non soltanto dei miglioramenti di rilievo con l'amore. La famiglia vi darà qualche suggerimento che forse vi darà un po' di fastidio, ma che potrebbe tornarvi estremamente utile.

Pesci solitario

9° Pesci: avrete voglia di divertimento, ma in solitaria. Per il momento le persone a cui affiderete la vostra parentesi di svago saranno praticamente molto poche, secondo quanto riporta l'oroscopo. Potreste sentirvi un po' malinconici nel momento in cui penserete a qualche vicenda amorosa del passato.

10° Scorpione: non vi sentirete molto in vena di romanticismo in questo momento. Di conseguenza potreste non avere nessun senso di empatia che possa farvi voltare pagina. Secondo l'oroscopo potreste anche essere alquanto taciturni e non molto inclini a dedicarvi alle vicende familiari.

11° Leone: farete molti sforzi affinché possiate avere a che fare con le questioni di carattere familiare, mentre con il partner si aprirà una parentesi di incomprensioni che potrebbero durare piuttosto a lungo, secondo quanto riporta l'oroscopo del weekend 7 e 8 ottobre.

12° Acquario: al momento stare da soli potrebbe essere una delle scelte più sagge che potreste mai fare. Anche con la famiglia ci saranno alcuni contrasti che necessiteranno di una riflessione decisamente approfondita.