L’Oroscopo mette in primo piano un fine settimana caratterizzato dal cambio di segno della Luna. L'Astro d'Argento nella giornata di sabato sarà ancora presente in Cancro, poi da domenica entrerà in Leone e farà coppia con il Pianeta Venere. Questo avrà un impatto significativo sui sentimenti e sulla vita di relazione in generale, portando a livelli elevati ogni rapporto.

Nel frattempo Sole, Marte e Mercurio rimarranno saldamente ancorati al segno della Bilancia. Questa configurazione astrale generalmente donerà una dose di positività e dinamismo a coloro che ne saranno influenzati.

Curiosi di conoscere il responso delle stelle e cosa riserveranno le giornate di sabato e domenica prossima?

Questo e altro nell'oroscopo del weekend del 7-8 ottobre.

Segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete - ★★★★★. L'Astro d'Argento sarà ancora presente nel segno del Cancro, durante la giornata di sabato, donandovi un'energia extra e un'intensa voglia di vivere nuove emozioni. Questo fine settimana sarete in grado di esprimere appieno i vostri desideri e di connettervi profondamente con coloro che vi circondano. Approfittate di questo momento per perseguire i vostri obiettivi con passione e determinazione, poiché le stelle sono dalla vostra parte. Il vostro carisma naturale brillerà, attirando l'attenzione e il sostegno degli altri.

Voto 8.

Leone - "top del weekend". La Luna entrerà nel vostro segno da domenica, e unita al Pianeta Venere, porterà una carica emotiva straordinaria alla vostra vita amorosa e alle relazioni in generale. Sarà un fine settimana perfetto per celebrare l'amore, l'amicizia e la gioia con coloro che amate. Sarete al centro dell'attenzione ovunque andiate, e il vostro calore e la vostra generosità conquisteranno tutti coloro che incontrerete.

È il momento ideale per organizzare incontri sociali, feste o uscite romantiche. Voto 10.

Sagittario - ★★★★★. La Luna in Leone e l'influenza positiva di Venere renderanno questo fine settimana molto piacevole per voi. Sarete pieni di vitalità ed entusiasmo, pronti a esplorare nuove avventure e a connettervi con gli altri in modo significativo.

È un periodo ideale per pianificare attività all'aperto o viaggi last minute con gli amici o il partner. La vostra energia contagiosa vi farà diventare il centro di divertimento e divertimento ovunque andiate. Non lasciate passare questa opportunità di creare ricordi preziosi e di godervi al massimo il vostro tempo libero. Voto 9.

Segni di Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli - ★★★★. Durante questo primo fine settimana del mese di ottobre, con la Luna che entra nel Leone, potreste sperimentare un aumento della creatività e dell'entusiasmo generale. In ripresa alcuni rapporti di amicizia o di stampo parentale, ultimamente un po' in declino. Sarà un momento ideale anche per esprimere certe vostre idee abbastanza innovative e magari socializzare con persone che vi piacciono.

Le stelle del weekend, altresì, vi incoraggiano a cercare nuove opportunità e a espandere i vostri attuali orizzonti. Siate aperti a incontri stimolanti e a discussioni interessanti che potrebbero portare a nuove prospettive. Questo fine settimana promette di essere persino pieno di sorprese piacevoli. Voto 7.

Bilancia - ★★★★. Mentre il Sole, Marte e Mercurio rimangono saldamente nel vostro segno, avrete un'energia positiva a vostro favore. Questo fine settimana sarà un periodo da vivere abbastanza favorevolmente, decisamente indicato nel caso sveste situazioni da risolvere oppure per affrontare questioni personali/professionali con più convinzione del solito. Sarete in grado di bilanciare le vostre responsabilità in modo efficiente, ottenendo in qualche contesto risultati davvero significativi.

Le relazioni sentimentali in queste due giornate di fine settimana saranno abbastanza piacevoli, e potreste anche creare nuovi legami di amicizia, magari solo di reciproca conoscenza con soggetti che reputate caratterialmente alla vostra portata. Prendetevi del tempo per godervi la compagnia degli amici e dei propri cari, perché il tempo corre e indietro non si torna mai... Voto 6.

Acquario - ★★★. Nel weekend, la Luna che entra nel Leone non porterà tanta positività al vostro segno. In alcune circostanze potreste sperimentare una leggera mancanza di entusiasmo o un senso di insoddisfazione, specialmente durante la parte conclusiva del fine settimana. Tuttavia, non lasciatevi abbattere da questa momentanea parentesi transitoria.

Cercate di dedicare del tempo alla riflessione e alla comprensione reciproca, prendendo il dialogo per superare eventuali malintesi sia in coppia che da single. Sul fronte lavorativo, sabato potreste incontrare alcune situazioni poco rassicuranti, il che renderà la giornata meno brillante con mancanza di motivazione nel portare avanti i compiti di routine. Tuttavia, questo non significa che dobbiate arrendervi. Prendete una pausa, riorganizzate le vostre priorità e cercate nuove strategie per superare il periodo. Voto 5.

Segni di Terra: Toro, Vergine, Capricorno

Toro - ★★★★. Questo fine settimana promette abbastanza stabilità e un giusto equilibrio. Sarebbe auspicabile, se non decisamente realistico, potersi dedicare al benessere personale e al relax generale.

Potreste considerare di pianificare una breve fuga dalla routine quotidiana per rigenerarvi. Nella sfera delle relazioni, sarà un periodo di comprensione reciproca. Se siete in coppia, create momenti speciali con il vostro partner, magari organizzando una serata romantica o qualcosa capace di rimescolare la staticità quotidiana. Per i single, potrebbe esserci l'opportunità di fare nuove conoscenze, alcune davvero molto interessanti. Sul fronte lavorativo, la tenacia e la capacità di affrontare i problemi favorirà risultati notevoli. Siate pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno, in modo da sentire una maggiore sicurezza in voi stessi. Voto 6.

Vergine - ★★★. Durante questo fine settimana i Vergine potrebbero sperimentare alti e bassi sia sotto l'aspetto emotivo che fisico.

Sarà importante gestire lo stress in modo sano, magari dedicandosi a pratiche di rilassamento come lo yoga o la meditazione. Potrebbe essere utile condividere i vostri pensieri con amici fidati o con il partner, per ottenere adeguato sostegno. Nella sfera delle relazioni, cercate di comunicare apertamente le cose, onde evitare malintesi. Sul lavoro, concentratevi sugli obiettivi principali e cercate di organizzarvi al meglio per affrontare eventuali intoppi. Anche se potrebbero esserci momenti di tensione, mantenete la calma e lavorate con determinazione. In molti casi il periodo vi chiede di prendervi cura di voi stessi e di dedicare del tempo al benessere fisico e psichico. Voto 5.

Capricorno - ★★★★.

Nel corso di questi prossimi due giorni di weekend, molti Capricorno potrebbero sentirsi più stabili emotivamente e pronti ad agire. Sarà un momento perfetto per pianificare eventuali programmi per il futuro, magari anche per perseguire qualcuno tra i vostri obiettivi a lungo termine. Potreste considerare di mettere nero su bianco i vostri progetti migliori e pianificare le tappe per realizzarli quanto prima. Nella sfera delle relazioni, mostrate più determinazione, specialmente nel rafforzare alcuni legami esistenti. Passate del tempo di qualità con il partner o con gli amici più cari, approfittando del periodo senza impegni lavorativi. Per i single, questo potrebbe essere il frangente ideale per incontrare persone con cui condividete interessi comuni.

Sul lavoro, l'ambizione vi spingerà a ottenere progressi significativi. Siate pronti a sfruttare ogni opportunità. Voto 6.

Segni di Acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro - ★★★★★. Molti del Cancro godranno di due giornate assai preziose, approfondendo le loro emozioni con le persone care. Sarà un periodo ideale per esprimere i propri sentimenti e condividere pensieri intimi con il partner o con gli amici più stretti. Le relazioni saranno al centro dell'attenzione, e in tanti alla fine potreste sperimentare momenti di grande intimità con chi sapete. Per i single, c'è la possibilità di fare incontri significativi che potrebbero trasformarsi in relazioni durature: tutto starà nel crederci, auto convincendosi.

Sul fronte lavorativo invece, mettete in mostra la vostra creatività e la vostra capacità di risolvere problemi. Potreste trovare soluzioni innovative per le sfide che si presentassero. La buona volontà, infine, vi permetterà di nutrire molte relazioni e di approfondire nuovi legami o alcuni già esistenti. Voto 8.

Scorpione - ★★★★. Durante questo fine settimana, tantissimi Scorpione potrebbero sperimentare una maggiore intuizione nel modo di vedere cose e persone. Sarà importante gestire queste emozioni in modo costruttivo, evitando conflitti o discussioni che alla fin fine non servono granché. Nella sfera delle relazioni, cercate di mantenere un approccio aperto con il partner o con gli amici.

L'empatia sarà la chiave per interazioni efficienti e più profonde. Per i single, questo potrebbe essere un momento in cui le passioni si accendono e le anime fondono: cercate di evitare situazioni troppo complesse! Sul lavoro, la vostra determinazione e l'ambizione vi aiuteranno a raggiungere gli standard desiderati. In media, tirando le somme, questo periodo vi sfida a coltivare relazioni basate sulla fiducia reciproca. Voto 7.

Pesci - ★★★★★. Molti Pesci saranno in sintonia con il loro lato intuitivo e creativo. Sarà un momento ideale per esprimere la vostra individualità e per dedicarvi alle attività artistiche che amate. Nella sfera delle relazioni, sarete affettuosi e comprensivi, il che contribuirà a rafforzare i legami con il partner o con gli amici. Per i single, questo sarà un periodo in cui il vostro carisma naturale attirerà l'attenzione. Sul lavoro, seguite la vostra passione e sfruttate la vostra immaginazione per affrontare le sfide in modo unico. In generale, questo fine settimana vi invita a esprimere la vostra vera e autentica indole, invogliandovi a coltivare relazioni basate sull'affinità caratteriale e sull'attrazione fisica. Voto 8.

Classifica stelline 7-8 ottobre e pagelle di fine settimana: Leone 'top del weekend'