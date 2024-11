Secondo l'oroscopo della settimana dal 18 al 24 novembre ci saranno scontri e conflitti nella vita amorosa dei nativi dell’Ariete e dei Pesci. In quella dei nati in Toro, invece, si respirerà aria di armonia e felicità. Grazie a Mercurio, i single nativi dei Gemelli brilleranno di luce propria e sorprenderanno tutti. Molti single del Leone vedranno trasformarsi un’amicizia in qualcosa di più importante. Parlando del settore finanziario, per i nativi della Vergine sarà il momento giusto per mettere in atto le proprie idee. Per coloro che appartengono al segno del Capricorno, sarà una settimana fortunata e più produttiva del solito.

Previsioni dell'oroscopo da lunedì 18 a domenica 24 novembre: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In coppia, è probabile che si verifichino più scontri e attriti con il partner. È vero che non avrete voglia di lasciarvi dominare dall'altra persona e che farete di tutto per far valere le vostre posizioni, il vostro desiderio di indipendenza. Se siete single, vivrete una grande passione, tanto breve quanto intensa. Godetevi la vita, ma pensate a sistemarvi perché, nonostante tutto, avete bisogno di sicurezza nella vostra vita sentimentale. Da qualche tempo non avete più voglia di lottare per aumentare le vostre entrate, ma avete lasciato che gli eventi facessero il loro corso, ma ora è tutto finito!

Stimolati da Urano, ritroverete il vostro spirito combattivo e la vostra iniziativa. Grandi eventi positivi stanno per verificarsi. Voto: 7,5

Toro – L'attuale influenza di Saturno sarà positiva per chi è felicemente sposato: la complicità che si instaura lentamente nel tempo con il coniuge diventerà una risorsa importante nella vostra vita.

D'altra parte, chi è infelice nel proprio matrimonio è probabile che decida di chiudere i battenti! Se siete single, gli aspetti astrali molto belli di questa settimana favoriranno la passione e il fervore amoroso. Metterete in campo la vostra abilità di conquistatori e sarete affascinati dalle avventure sentimentali che si presenteranno nella vostra vita.

Per il campo finanziario, l'Oroscopo afferma che sarà una settimana favorevole agli investimenti, sia piccoli che grandi. Ma se volete scommettere molto, rivolgetevi a un esperto del settore, per evitare il rischio di ritrovarvi senza soldi. Voto: 8

Gemelli – È probabile che ci siano delle turbolenze nel cielo coniugale. Potrebbero sorgere incomprensioni o tensioni, perché mancate di diplomazia, o perché mettete fretta al vostro coniuge in modo troppo brusco. I single, con l'aiuto di Mercurio, brilleranno, risplenderanno e sorprenderanno tutti. Nessuno potrà resistere al vostro fascino e al vostro senso di seduzione. Riuscirete a conquistare anche i cuori più freddi. Giove si sforzerà di proteggere il vostro portafoglio più che voi stessi.

Non solo vi incoraggerà a risparmiare e ad accumulare, ma cercherà anche di bloccare alcuni cambiamenti nella vostra vita che non sembrano davvero indispensabili, ma che tuttavia potrebbero comportare spese eccessive. Voto: 7

Cancro – Sono previste tenere coccole e dolci storie d'amore con il vostro partner. Approfittatene, perché i pianeti favorevoli smetteranno presto di influenzare il settore dell'amore. Sembra che questa volta i cuori solitari del segno saranno più favoriti rispetto agli altri segni zodiacali. Per loro la vita sarà semplice: basterà sedurre e il resto verrà da sé. Per alcuni, un eventuale incontro con una persona di origine straniera potrebbe portare a una vita affettiva di alta qualità.

In campo finanziario, per darsi coraggio e mantenere la voglia di vivere, concedetevi e assecondate le vostre piccole voglie. Ma non esagerate e non trascurate le vostre finanze e il vostro conto in banca. Voto: 7,5

Pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana vi offre l’opportunità di approfondire meglio il rapporto con il vostro partner. Incoraggiati da Venere, vi mostrerete volentieri in una luce più comprensiva, affettuosa e dimostrativa. Quest'ultimo punto sarà il più importante, visto che finora tendevate a essere un po' troppo riservati. Molti single di questo segno vedranno trasformarsi un rapporto di amicizia in qualcosa di più profondo e significativo. Riceverete un piccolo afflusso di denaro o una vincita finanziaria.

Questo vi permetterà di fare un acquisto piacevole a cui pensavate da tempo. D'altra parte, riceverete o farete un regalo che, in entrambi i casi, vi farà immenso piacere. Cercate, però, di non superare il vostro budget. Voto: 8

Vergine – L'orizzonte sarà un po' nuvoloso, con la cattiva posizione di Saturno nel settore amoroso, che indica conflitti di personalità nella vostra relazione. Forse il vostro partner vi farà sentire troppo autoritari o possessivi, e voi vi ribellerete a piacimento. Se siete single, Mercurio in buon aspetto vi darà molta fiducia. Mobiliterete tutto il vostro potenziale seduttivo e sarete in grado di piacere a qualcuno. Le relazioni amorose solide vi daranno soddisfazioni concrete.

Alcuni nativi del segno vedranno un improvviso aumento delle loro entrate o del loro patrimonio. Altri potranno mettere a frutto le loro idee. In sintesi, sarà una settimana interessante dal punto di vista finanziario. Voto: 7,5

Bilancia – Con questo aspetto di Venere, c'è la possibilità di un po' di broncio nel vostro matrimonio, ma questi conflitti, latenti o visibili, non avranno conseguenze. Cercate di mantenere la calma, se il vostro partner è immusonito o sgradevole. Se siete single, vivrete l'amore come un tenero gioco a nascondino o un innocente gioco di mosca cieca. Andrete a caccia di quella dolce avventura di una notte. Questa volta non sono i pianeti a minacciare il vostro bilancio economico, ma il vostro atteggiamento.

Infatti, nessuno dei pianeti avrà un'influenza negativa sulle vostre finanze. Fate attenzione, quindi, a non fare acquisti che non potete permettervi. Voto: 6,5

Scorpione – Questo clima lunare agirà come una doccia fredda su molte persone che hanno una relazione d’amore. Preferite parlare con il partner del vostro lavoro, dei vostri affari, e chiedergli costantemente la sua opinione sulla vostra curva di profitto! Se cedete a questa tendenza planetaria, è probabile che il vostro partner vi lasci ai vostri calcoli e investa la sua libido altrove! Se siete single, sarete più richiesti che mai, ma non vorrete accasarvi. Sarebbe irrealistico aspettarsi che questo aspetto della Luna porti a un netto e rapido miglioramento della vostra situazione finanziaria.

Non spendete, quindi, grandi somme tentando la fortuna in qualche gioco d’azzardo: rischiate di perdere il denaro guadagnato con fatica. D'altra parte, questo stesso aspetto vi proteggerà da qualsiasi imprevisto finanziario, come ad esempio una truffa. Voto: 6,5

Pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Marte è piuttosto positivo per i single, poiché è lui a suscitare desiderio e passione. Tuttavia, poiché sarà contrastato da altri pianeti, il suo impatto sarà probabilmente più difficile. Molti solitari dovranno aspettare un po' prima di vedere realizzati i loro sogni. Se siete sposati, è lecito aspettarsi difficoltà di comunicazione. Il vostro partner potrebbe non essere in grado o non voler capire ciò che volete da lui o da lei.

Ma siete sicuri da parte vostra di poter soddisfare i suoi desideri? Attenzione a Nettuno: potreste commettere errori nei vostri conti. Dovreste anche cercare di pianificare attentamente le vostre spese in anticipo, invece di andare in giro per negozi senza sapere bene cosa volete. Avrete la tendenza a fare scelte sbagliate. Voto: 7

Capricorno – Tutto filerà liscio i nativi che vivono in coppia. Iniziative, calore comunicativo e gioia di vivere faranno da sfondo alla loro vita in questa settimana. Potrebbero provare compassione per coloro che sono ancora privi delle gioie del matrimonio e della famiglia. Se siete single, sarete molto richiesti e avrete poca voglia di perdere la vostra libertà.

Tuttavia, la persona che incontrerete in questo periodo potrebbe farvi cambiare idea! Questa sarà una settimana fortunata dal punto di vista finanziario: la vostra abilità e il vostro senso critico saranno più produttivi del solito. Le finanze saranno più solide e avrete la capacità di sfruttare al meglio i vostri profitti. Voto: 9

Acquario – In amore sarete benedette da Venere. Sarà una settimana molto favorevole per i progetti di coppia, per un impegno duraturo e, per chi ha il cuore solitario, per un incontro decisivo. Anche la Luna vigilerà la vostra vita sentimentale, ma favorirà in modo particolare i nativi della seconda decade, dando loro la possibilità di realizzare i sogni più importanti.

La presenza di Giove nel settore finanziario significa che riceverete una somma di denaro inaspettata. Da dove arriverà? Lo scoprirete presto. Voto: 8

Pesci – Questo clima planetario rischierà di complicare le relazioni coniugali, creando tensioni, gelosie, differenze di sensibilità e conflitti latenti o aperti. Alcune coppie si sfasceranno perché ogni partner pretenderà molto dall'altro. Se siete single, Plutone confermerà che state mettendo seriamente in discussione la vostra vita sentimentale. Un incontro insolito potrebbe giocare un ruolo scatenante e cambiare significativamente la vostra concezione dell'amore. Questo sarà molto vantaggioso per il futuro. Non risparmierete sforzi per migliorare il vostro potere d'acquisto. Vorreste gestire le vostre finanze con attenzione. Con l'aiuto di Mercurio i vostri sforzi saranno rapidamente ricompensati. Voto: 7