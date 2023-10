L’oroscopo del 4 ottobre svela quali sono i segni più fortunati e quelli più sfortunati della giornata. L'Ariete è in testa alla classifica per questa giornata, mentre il Toro dovrà essere molto paziente e cauto. Di seguito l'Oroscopo completo con relativa classifica e voti.

Previsioni astrali del 4 ottobre con classifica e voti: Ariete in vetta alla classifica

Ariete (21 marzo - 20 aprile)

Siete in una fase di grande energia e vitalità, pronti a lanciarvi in nuove sfide e a conquistare i vostri obiettivi. Il vostro carisma vi rende irresistibili agli occhi degli altri, sia in amore che in amicizia.

Approfittate della giornata per fare ciò che vi piace e per divertirvi. Voto: ⭐⭐⭐⭐⭐

Toro (21 aprile - 20 maggio)

La giornata vi richiede di essere pazienti e cauti, soprattutto nelle questioni economiche e professionali. Potreste incontrare ostacoli e ritardi che vi metteranno alla prova. Non lasciatevi scoraggiare e cercate di mantenere la calma. In amore, fate attenzione a non essere troppo gelosi o possessivi. Voto: ⭐⭐

Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Siete in una fase di grande creatività e comunicazione, capaci di esprimere al meglio le vostre idee e i vostri talenti. La giornata vi offre opportunità di apprendimento e di crescita personale, sia sul piano intellettuale che spirituale. In amore, siete curiosi e affabili, pronti a sperimentare nuove emozioni.

Voto: ⭐⭐⭐⭐

Cancro (22 giugno - 22 luglio)

La giornata vi richiede di essere prudenti e riflessivi, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Potreste dover affrontare delle situazioni delicate che richiedono sensibilità e comprensione. Non fatevi sopraffare dalle emozioni e cercate di essere equilibrati. In amore, fate attenzione a non essere troppo dipendenti o insicuri.

Voto: ⭐⭐⭐

Leone (23 luglio - 23 agosto)

Siete in una fase di grande entusiasmo e generosità, pronti a condividere il vostro buonumore e la vostra gioia di vivere con gli altri. La giornata vi offre occasioni di divertimento e di socialità, sia con gli amici che con i colleghi. In amore, siete passionali e fedeli, capaci di far sentire il vostro partner speciale.

Voto: ⭐⭐⭐⭐

Vergine (24 agosto - 22 settembre)

La giornata vi richiede di essere diligenti e organizzati, soprattutto nelle questioni pratiche e lavorative. Potreste dover svolgere dei compiti impegnativi che richiedono precisione e dedizione. Non lasciatevi distrarre dalle piccolezze e cercate di essere efficienti. In amore, fate attenzione a non essere troppo critici o perfezionisti. Voto: ⭐⭐⭐

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Siete in una fase di grande armonia e bellezza, capaci di apprezzare le cose buone della vita e di creare un ambiente piacevole intorno a voi. La giornata vi offre opportunità di gratificazione e di successo, sia sul piano personale che professionale.

In amore, siete romantici e affettuosi, pronti a coccolare il vostro partner. Voto: ⭐⭐⭐⭐

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre)

La giornata vi richiede di essere intensi e profondi, soprattutto nelle questioni emotive e psicologiche. Potreste dover affrontare delle sfide che richiedono coraggio e determinazione. Non fatevi intimidire dalle difficoltà e cercate di essere resilienti. In amore, fate attenzione a non essere troppo ossessivi o vendicativi. Voto: ⭐⭐⭐

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre)

Siete in una fase di grande avventura e libertà, pronti a esplorare il mondo e a vivere nuove esperienze. La giornata vi offre occasioni di viaggio e di conoscenza, sia sul piano culturale che umano. In amore, siete allegri e sinceri, capaci di far ridere il vostro partner e di sorprenderlo.

Voto: ⭐⭐⭐⭐

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio)

La giornata vi richiede di essere responsabili e ambiziosi, soprattutto nelle questioni professionali e sociali. Potreste dover dimostrare il vostro valore e la vostra competenza in ambiti importanti. Non fatevi scoraggiare dalla concorrenza e cercate di essere determinati. In amore, fate attenzione a non essere troppo freddi o distaccati. Voto: ⭐⭐⭐

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio)

Siete in una fase di grande originalità e innovazione, capaci di pensare fuori dagli schemi e di proporre soluzioni creative. La giornata vi offre opportunità di espressione e di collaborazione, sia sul piano artistico che scientifico. In amore, siete eccentrici e indipendenti, capaci di stimolare il vostro partner e di rispettarlo.

Voto: ⭐⭐⭐⭐

Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

La giornata vi richiede di essere sensibili e compassionevoli, soprattutto nelle questioni umanitarie e spirituali. Potreste dover aiutare degli altri o dedicarvi a una causa nobile. Non fatevi sopraffare dalla sofferenza altrui e cercate di essere altruisti. In amore, fate attenzione a non essere troppo illusi o vittimisti. Voto: ⭐⭐⭐

Classifica zodiacale del 4 ottobre: