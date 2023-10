L'oroscopo della giornata di martedì 3 ottobre vedrà i nativi Gemelli più generosi dal punto di vista sentimentale, grazie anche alla Luna in buon aspetto, mentre Mercurio potrebbe infastidire i nativi Pesci. Il lavoro porterà buone soddisfazioni ai nativi Cancro, mentre Bilancia sarà più ottimista. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 3 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 3 ottobre 2023 segno per segno

Ariete: godrete nuovamente degli influssi positivi della Luna a partire da questa giornata di martedì. Insieme a Venere, Il rapporto con la vostra anima gemella si rivelerà davvero brillante.

Anche voi single vi sentirete a vostro agio con la vostra fiamma. In ambito lavorativo alcune idee potrebbero portarvi lontano soltanto se saprete dove mettere le mani. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna lascerà il vostro segno zodiacale da questa giornata, lasciando campo libero al pianeta Venere. Tra voi e il partner ci saranno ancora molte cose da sistemare, per cui non ci sarà motivo di accelerare i tempi e pretendere fin da subito un rapporto affiatato. In ambito lavorativo Mercurio in trigono sarà di grande aiuto per i vostri progetti, e i risultati che raggiungere saranno la conferma. Voto - 7️⃣

Gemelli: vi sentirete più generosi nei confronti del partner a partire da questa giornata, merito della Luna in buon aspetto.

Se siete single vorreste dare maggior risalto alla vostra vita sentimentale, ma dovrete avere pazienza. Nel lavoro Marte vi darà energie, ma per raggiungere buoni risultati ed essere produttivi, lavorare in gruppo potrebbe esservi d'aiuto. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Tra voi e il partner ci sarà una piacevole serenità, che vi permetterà di stare bene insieme. Per quanto riguarda il lavoro sarete ben concentrati sui vostri obiettivi, e disposti a tutto per poterli raggiungere. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale che torna a convincere a partire da questa giornata di martedì. La Luna vi sorriderà dal segno dei Gemelli, e Venere nel segno alimenterà il romanticismo tra voi e il partner.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbe capitarvi qualche imprevisto, ciò nonostante non smetterete di inseguire i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un martedì sottotono dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, attenzione a quello che potreste dire o fare nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete in grado di concretizzare le vostre idee grazie al sostegno di Mercurio e Giove. Voto - 6️⃣

Bilancia: energia e determinazione saranno alla base di tutto in questa giornata secondo l'oroscopo. Soprattutto sul fronte professionale arriveranno buoni risultati se dimostrerete il vostro impegno. In amore la Luna sarà dalla vostra parte e, single oppure no, vi aiuterà a comprendere i vostri sentimenti nei confronti del partner.

Voto - 7️⃣

Scorpione: questo cielo sta lentamente migliorando, ciò nonostante dovrete avere ancora molta pazienza verso la persona che amate prima di poter vivere un rapporto che sia davvero sereno. In ambito lavorativo forse sarete un po’ pigri, ma, anche se lentamente, cercherete di portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono in questa giornata di martedì a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, il vostro umore non sarà dei migliori e potreste causare qualche piccola incomprensione con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Marte porterà energie, ma attenzione a Mercurio in quadratura, che potrebbe disorientarvi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Troverete la giusta sintonia all'interno del vostro rapporto, e anche voi single sarete più generosi. In ambito lavorativo Mercurio in trigono potrebbe portare delle situazioni più dinamiche e interessanti. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Venere sarà ancora in opposizione, ciò nonostante riuscirete ad essere più ottimisti per il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, e presto potreste raggiungere risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo sottotono in amore a causa della Luna in quadratura. Il vostro umore nei confronti del partner non sarà così ottimista. Attenzione a non dire cose che non pensate veramente. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti potrebbero richiedere più tempo del previsto a causa di Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣