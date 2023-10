Nell'Oroscopo di mercoledì 4 ottobre 2023 troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno dei Gemelli, mentre Marte assieme al Sole transiteranno in Bilancia. Venere, intanto, protrarrà il moto in Leone, così come Mercurio resterà stabile nell'orbita della Vergine. Nettuno e Saturno permarranno nello spazio zodiacale dei Pesci e, allo stesso modo, Giove e Urano rimarranno nel domicilio del Toro. Plutone, infine, continuerà la sosta in Capricorno come il Nodo Nord proseguirà il transito in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Vergine, meno roseo per Gemelli e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: incastri. Secondo le previsioni astrologiche di mercoledì 4 ottobre, i nati Pesci potrebbero godere di ventiquattro ore dove i doveri andranno a incastrarsi perfettamente con le attività rigeneranti, così che il segno Mutevole non debba preoccuparsi del sopraggiungere di ansietà o stress.

2° posto Vergine: schietti. Il quadrato Luna-Mercurio, in onda questo 4 ottobre, parrà far evaporare ogni pelo sulla lingua dei nati Vergine, con quest'ultimi che risulteranno oltremodo schietti nonché capace di rimettere in riga invidiosi e invadenti.

3° posto Leone: finanze top. Giornata autunnale che donerà, c'è da scommetterci, ai nati Leone qualche entrata monetaria cospicua, sebbene per ottenerla il segno di Fuoco non dovrà risparmiarsi nemmeno un po' in termini di fatiche fisiche e mentali.

I mezzani

4° posto Acquario: zelanti. La spinta mercuriale di Terra, aizzata dal trigono tra i Luminari nel loro Elemento, avrà buone chance di indurre i nati Acquario questo mercoledì ad assumere un mood particolarmente meticoloso, col segno Fisso che si rivelerà organizzato e preciso sia nei gesti che nelle parole.

5° posto Bilancia: ambiziosi.

La frizzante posizione del satellite femminile assieme al Messaggero degli Dei in dodicesima dimora faranno probabilmente crescere parecchio l'ambizione nei nati Bilancia, i quali rispolvereranno la loro voglia di raggiungere vette professionali degne di nota.

6° posto Scorpione: adulati. Sia che si tratti di particolari talenti che di doti manuali pratiche, questo mercoledì i nati Scorpione potrebbero venire elogiati e ciò non farà che permettere alla loro autostima di cibarsi.

Le effemeridi, però, suggeriranno al segno d'Acqua di porre particolare attenzione che dietro tali complimenti non ci siano secondi fini.

7° posto Ariete: comunicazione sottotono. Semaforo acceso sul giallo per le vicende comunicative di casa Ariete in questo giorno d'inizio mese, col segno di Fuoco che a fasi alterne si renderà conto di non riuscire appieno ad esprimere le sue emozioni e intenzioni.

8° posto Cancro: piedi di piombo. I rapporti relazionali potrebbero rappresentare un campo minato per i nati Cancro nelle ventiquattro ore in questione, col segno Cardinale che farebbe meglio a pensarci mille volte prima di esprimere un'opinione o lanciarsi in una battuta dai toni sarcastici.

9° posto Toro: poca voglia.

Malgrado gli ultimi risultati raggiunti saranno ragguardevoli, i nati Toro questo mercoledì avranno ottime possibilità di decelerare consapevolmente perché meno volitivi del solito e ciò non sarà ben visto da capi e colleghi.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: sospettosi. Il ménage amoroso di casa Gemelli, nel corso del 4 ottobre, sembrerà essere costellato da diverse insidie in quanto i nativi analizzeranno il comportamento del partner iniziando a sospettare di bugie, omissioni o tradimenti subiti. A tal proposito, il bouquet astrale consiglierà al segno Mutevole di non correre con le tesi adultere o menzognere, in quanto questo mercoledì la lucidità mentale non sarà al top.

11° posto Capricorno: modi bruschi.

Il parterre planetario di questo mercoledì ottobrino per i nati Capricorno parrà soffermarsi sul modo in cui il segno di Terra andrà a rapportarsi ai membri della sua famiglia. A fronte di ciò, sarà preferibile risultare più empatici e disponibili bandendo, al contempo, atteggiamenti perentori o bruschi.

12° posto Sagittario: nervi tesi. Quadro astrale spiccatamente ostico ai nati Sagittario questo 4 ottobre, giornata dove il segno di Fuoco sarà chiamato a sbollire la sua rabbia coi metodi più sani possibili, sport in primis, anziché far emergere tale nervosismo al lavoro o nel nido domestico.