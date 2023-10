I pantaloni cargo sono i protagonisti delle prossime settimane più fredde. Il capo in questione è stato indossato anche da Cristina Marino e lei è sempre la prima a lanciare le nuove ispirazioni della Moda. Invece Benedetta Parodi ha scelto dei meravigliosi stivali alti. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire le ultime novità dell'autunno-inverno 2023/24.

Le imperdibili novità outfit

I pantaloni cargo sono sempre sfoggiati da molte celebrità. Basta ricordare Elisabetta Canalis che li ha scelti dal taglio morbido e di colore beige. Elisabetta Gregoraci li ha indossati nella versione bassa e Chiara Ferragni nella tonalità latte.

Ovviamente anche la Marino non è da meno e li ha scelti di colore nero. I jeans dell'imprenditrice hanno diverse tasche e ha pensato di abbinarli a una cintura con le borchie. In questo modo lo stile è molto più glamour e allo stesso tempo rock. La Marino ha inoltre indossato una felpa crop che risulta essere molto morbida. Ai piedi ha optato per un paio di mocassini.

Alcuni dettagli

I pantaloni cargo sono sempre molto versatili e possono essere scelti in ogni occasione. Ad esempio di giorno possono essere sfoggiati con delle sneakers. Invece di sera sono ideali con dei sandali aperti o delle décolleté con il tacco sottile. I pantaloni cargo possono essere abbinati a delle t-shirt con stampe o maglioni crop.

Non possono mancare un piumino colorato o un bomber nero. Per uno stile più formale si può optare per una camicia over di colore bianco. Per quanto riguarda l'acconciatura, la Marino ha lasciato la chioma sciolta e ha creato uno styling mosso. Però si può benissimo realizzare anche uno chignon alto con dei ciuffi liberi ai lati del volto.

I look da scoprire continuano

Gli stivali alti sono stati indossati da Benedetta Parodi. La conduttrice ha scelto un modello in pelle, perfetto per l'autunno-inverno 2023/24. La Parodi sembra sempre una ragazzina e tutto questo è merito dei suoi outfit attuali e soprattutto freschi. Ritorniamo agli stivali che arrivano appena sotto al ginocchio e sono di colore nero.

La punta è arrotondata e il tacco medio e quadrato che ricorda gli anni '80. Le calzature dei prossimi mesi puntano proprio su linee pulite e nuance sobrie, come il marrone cioccolato, stucco e nero. La giornalista ha sfoggiato anche un vestito nero con scollo a V, a mezza manica e spacco frontale. La Parodi ha aggiunto una pochette nera e collana di perle. Gli stivali alti sono ideali con mini abiti e minigonne, per mettere in evidenza le gambe. Si può optare anche per una camicia, un gilet e una gonna plissé. In questo caso la conduttrice ha creato uno styling liscio con la riga centrale.