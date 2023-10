Tra i tagli capelli più gettonati in questo autunno 2023 non può assolutamente mancare l'originale petit bob. Inoltre si può prendere in considerazione anche la tonalità dark brown di Valentina Ferragni. Adesso è arrivato il momento giusto per scoprire le tendenze dei prossimi mesi.

Gli hairstyle originali

Il taglio di capelli in questione è perfetto per chi ama lo stile francese. Precisamente il petit bob è un concentrato di eleganza, femminilità e praticità. Tutto questo è presente già dal nome, caschetto piccolo. Sulla capigliatura le lunghezze risultano essere ridotte, molto di più del french bob classico.

Sul petit bob, i capelli lasciano scoperti la mascella e il mento, ma sfiorano le orecchie. Quindi i lineamenti saranno esaltati perfettamente dal taglio. Per rendere l'hairstyle molto più originale si può optare per una nuova tonalità. Quindi si possono scegliere il rosso fiamma, il castano scuro o il caramello.

Perché scegliere il petit bob

Il bob è la soluzione più indicata per chi sta facendo ricrescere un taglio corto. La forma morbida e smussata è presente sulla parte anteriore che è leggermente più corta di quella dietro. La leggera sfilatura regala molta più freschezza al taglio. I questo la capigliatura viene livellata in modo graduale verso la nuca, che ovviamente sarà scoperta. Il petit bob è tra i tagli capelli più amati dalle ragazze parigine.

Proprio così perché incarna nel migliore dei modi lo stile della grande città. La chioma è sfrontata, minimalista, ma mai casuale. La capigliatura può essere abbinata alla frangetta, per un risultato finale ancora più parisienne.

La tonalità della stagione

Valentina Ferragni è apparsa sui social con una chioma e una tonalità tutta nuova.

Precisamente una nuance nocciola abbinata a una frangia maxi. Successivamente la designer ha confermato che si trattava di una parrucca, però comunque ha lanciato la giusta ispirazione per molte donne. E' abbastanza frequente che una ragazza vada in salone chiedendo di realizzare una tonalità bionda e mai il contrario, cioè di diventare castana.

Come ad esempio Hailey Bieber o Ilary Blasi. Ritorniamo alla Ferragni che è bionda naturale e sceglie di realizzare il brunette deve prepararsi a trascorrere alcune ore dal parrucchiere. Quindi per ottenere un dark brown impeccabile, i passaggi sono davvero numerosi. Va sempre ricordato di utilizzare dei prodotti specifici per le chiome tinte. Per la detersione si deve scegliere uno shampoo molto delicato che fissi il colore e bilanci il pH della fibra capillare. Questo può essere addizionato con attivi idratanti, per rendere i capelli setosi e morbidi. Per ravvivare la tonalità è importante utilizzare una maschera due volte alla settimana. Il prodotto è ricco di ingredienti illuminanti e antiossidanti. A questo punto è importante risciacquare bene la chioma con acqua tiepida. Prima di passare a styling e asciugatura si deve applicare un termoprotettore.