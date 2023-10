L'oroscopo settimanale dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 è pronto svelare come andranno i prossimi sette giorni in calendario grazie alle classifiche con le stelline e i voti in pagella indicati per ognuno dei segni zodiacali. Punto di forza sarà la Luna con i suoi tre transiti in altrettanti segni. La settimana inizierà con la Luna in Gemelli di lunedì 30 ottobre alle ore 16:08: questo transito porterà una ventata di aria fresca e comunicativa, che influenzerà ciascuno di voi in modi unico. Poi, mercoledì 1° novembre alle ore 22:30, la musa dei poeti entrerà in un sensibile segno d'Acqua formando la bella figura astrale relativa alla Luna in Cancro, portando con sé una carica emotiva e riflessiva.

La settimana si concluderà con l'ingresso trionfante della Luna in Leone, prevista per sabato 4 novembre.

Scopriamo l'Oroscopo della settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2023 con annessa classifica a stelline settimanale e pagelle segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana: i primi sei segni

♈ Ariete: voto 6. In previsione una settimana discreta e un po' altalenante. La classifica settimanale mostra alti e bassi. Iniziate la settimana con 2 stelle il lunedì 30 ottobre, indicata da una giornata che richiederà sforzi per affrontare alcune incombenze. Martedì 31 ottobre, il voto si alza a 3 stelle, si intravede un leggero miglioramento nella situazione. Dal mercoledì 1 al venerdì 3 novembre, otterrete 4 stelle, segnalando una fase più positiva con opportunità interessanti sia in ambito professionale che relazionale.

Sabato 4 e domenica 5 novembre si prospettano come i giorni migliori con 5 stelle, promettendo soddisfazioni in entrambi i settori, sentimentale e lavorativo. Quindi, anche se la settimana inizia con alcune difficoltà, avrete l'opportunità di superarle e ottenere risultati positivi. Siate pazienti: potreste vivere sorprese piacevoli.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ sabato 4 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ martedì 31 ottobre;

★★ lunedì 30 ottobre.

♉ Toro: voto 5. Settimana con un mix di giorni molto positivi e altri leggermente più sfibranti. Inizierete la settimana con il piede giusto, con una giornata di lunedì particolarmente favorevole che vi darà una spinta di energia e ottimismo.

Martedì, sabato e domenica saranno giorni altrettanto positivi, in cui le stelle si allineeranno per portarvi fortuna sia in amore che nella vostra carriera. Sarà un periodo ideale per fare progressi e realizzare i vostri obiettivi. Mercoledì e venerdì potrebbero portare alcuni ostacoli, ma con la vostra determinazione sarete in grado di superarli con successo. Infine, giovedì potrebbe risultare un po' più complicato, ma con pazienza riuscirete a superare qualsiasi ostacolo che si presenti. In generale, la settimana sarà un mix di esperienze, ma con la vostra determinazione, sarete in grado di affrontare qualsiasi situazione.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ lunedì 30 ottobre;

★★★★ martedì 31, sabato 4 e domenica 5;

★★★ mercoledì 1 e venerdì 3;

★★ giovedì 2 novembre.

♊ Gemelli: voto 8.

Sarà una settimana in cui avrete molte opportunità favorevoli. Inizierete davvero con il piede giusto lunedì, con la Luna nel vostro segno, promettendo un'iniezione di energia e ottimismo. Martedì, mercoledì e giovedì saranno giorni particolarmente positivi, in cui le stelle si allineeranno per portarvi fortuna sia in amore che nella vostra carriera. Sarà un periodo ideale per fare progressi e realizzare i vostri obiettivi. Venerdì sarà un altro giorno stellato, che vi offrirà ulteriori opportunità e successi. Sabato porterà qualche difficoltà, pertanto potrebbe essere un po' meno brillante rispetto ai giorni precedenti. Domenica infine chiuderà la settimana con una valutazione assai bassa purtroppo.

In generale, in molti vedrete un'abbondanza di giorni positivi e opportunità, quindi preparatevi a sfruttarli al massimo.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno lunedì 30 ottobre - Luna in Gemelli;

lunedì 30 ottobre - Luna in Gemelli; ★★★★★ martedì 31, mercoledì 1 e giovedì 2;

★★★★ venerdì 3 novembre;

★★★ sabato 4 novembre;

★★ domenica 5 novembre.

♋ Cancro: voto 9. L'arrivo della Luna nel segno, questa settimana sarà il vostro portafortuna in ambito sentimentale: punteggio impressionante. L'arrivo della Luna nel vostro segno, previsto per mercoledì, promette di portarvi fortuna in ambito sentimentale, rendendo questa settimana davvero speciale per voi. Giovedì, venerdì e sabato vedono ancora stelle favorevoli che illuminano il vostro cammino, regalandovi una serie di giorni eccezionali.

Martedì e domenica ricevono una valutazione positiva, mentre lunedì chiude la settimana con una qualità leggermente inferiore rispetto agli altri giorni. Questa settimana è un momento perfetto per concentrarsi sulle relazioni e per godersi l'amore e l'affetto che circonda. Sfruttate al massimo questa fase positiva e fate piani per creare momenti speciali con le persone a voi care.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno mercoledì 1°novembre - Luna in Cancro;

mercoledì 1°novembre - Luna in Cancro; ★★★★★ giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4;

★★★★ martedì 31 e domenica 5;

★★★ lunedì 30 ottobre.

♌ Leone: voto 10. La classifica settimanale a questo giro vi premia, riflettendo un periodo eccellente. Il vostro segno potrà contare sulla massima positività sabato, quando la Luna sarà nel vostro segno.

Questo giorno sarà particolarmente fortunato e potrebbe portare opportunità uniche. Mercoledì, venerdì e domenica sono altrettanto ben valutati, con stelle che promettono giornate eccezionali. Lunedì, martedì e giovedì ottengono un buon punteggio, anche se leggermente meno incisive rispetto ai giorni precedenti. Questo è il momento perfetto per far emergere il vostro lato migliore e godervi l'attenzione e l'amore che meritano. Sfruttate al massimo questa settimana positiva e fate progetti per il futuro. Le stelle sono dalla vostra parte, quindi approfittatene al massimo.

La classifica settimanale del segno del Leone:

Top del giorno sabato 4 novembre - Luna in Leone;

sabato 4 novembre - Luna in Leone; ★★★★★ mercoledì 1, venerdì 3 e domenica 5;

★★★★ lunedì 30, martedì 31 e giovedì 2.

♍ Vergine: voto 6.

Settimana sufficientemente positiva, seppur con giornate poco favorevoli. Martedì e domenica promettono momenti davvero unici, a tratti eccezionali, per molti voi nativi. Lunedì, mercoledì e sabato seguono da vicino, con punteggi molto buoni. Giovedì è classificato come un giorno sottotono, quindi meno positivo, soprattutto in ambito affettivo. Venerdì, pur avendo una valutazione assai inferiore agli altri giorni, non dovrebbe essere sottovalutato, poiché offrirà comunque una potenziale positività a fine periodo. In generale, questa settimana sarà favorevole ma a spot: poche le opportunità per il successo. Sfruttate al massimo solo l'energia positiva offerta dai giorni "si", concentrandovi solo sui vostri obiettivi.

Le stelle, quando sono dalla vostra parte, invogliano sempre a cogliere il destino con fiducia.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ martedì 31 e domenica 5;

★★★★ lunedì 30, mercoledì 1 e sabato 4;

★★★ giovedì 2 novembre;

★★ venerdì 3 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali: ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana per il segno rileva sette giornate blandamente vivibili, purché prese con una certa concentrazione. Venerdì e sabato emergono come i giorni più positivi tra i sette, con cinque stelline e massima fortuna, il che suggerisce opportunità eccezionali e momenti favorevoli in arrivo per voi nativi. Lunedì, giovedì e domenica seguono a ruota, con una previsione molto buona.

Questi giorni promettono un mix di successi e opportunità che dovreste cogliere al volo. Martedì è valutato come un giorno poco positivo, infatti potrebbe essere interessato da un sottotono generale. Mercoledì, pur avendo poco da regalare, vista la valutazione più bassa della settimana, non dovrebbe comunque essere sottovalutato, in quanto avrà del potenziale (poco) per alcune esperienze non male. In media, diverse le possibilità di successo e sviluppo personale: sfruttatele al massimo, mantenendo una mentalità positiva.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

★★★★★ venerdì 3, sabato 4;

★★★★ lunedì 30, giovedì 2, domenica 5;

★★★ martedì 31 ottobre;

★★ mercoledì 1°novembre 2023.

♏ Scorpione: voto 8.

In amore, l’energia positiva di inizio settimana potrebbe portare a incontri interessanti o a momenti speciali con il vostro partner. Martedì invece sarà un giorno particolarmente romantico. Ricordate di comunicare apertamente i vostri sentimenti. Verso la fine della settimana, potreste dover affrontare qualche problema di comunicabilità o gelosia nelle relazioni personali: non lasciate che questo vi scoraggi. Ogni difficoltà è un’opportunità per crescere e rafforzare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro, l’inizio della settimana è un ottimo momento per dare avvio a progetti o prendere decisioni importanti. Martedì, essendo il vostro giorno top, potrebbe portare opportunità di avanzamento o riconoscimento.

Verso la fine della settimana, potreste dover affrontare qualche grattacapo, ma ricordate, ogni difficoltà è un’opportunità di crescita.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno martedì 31 ottobre;

martedì 31 ottobre; ★★★★★ lunedì 30, mercoledì 1, giovedì 2;

★★★★ venerdì 3 novembre;

★★★ domenica 5 novembre;

★★ sabato 4 novembre 2023.

♐ Sagittario: voto 7. La settimana si apre con un’energia tranquilla, è un momento perfetto per riflettere e pianificare. Martedì potrebbe presentare dei quesiti, ma in fondo ogni ostacolo è un gradino verso la vetta. Mercoledì vi vedrà tornare in carreggiata, pronti a conquistare tutti. Giovedì, il vostro giorno top, sarà come un raggio di sole che squarcia le nuvole - un giorno pieno di possibilità e promesse. Venerdì e domenica saranno giorni di gioia, perfetti per condividere momenti speciali con le persone care. Infine, sabato vi offre l’opportunità di riflettere sulle vostre conquiste della settimana. In amore, questa settimana sarà un viaggio. Dalle acque tranquille del lunedì alle rapide del martedì, fino alla serenità del giovedì. Venerdì e domenica saranno giorni per celebrare l’amore e la gioia che portate nella vita degli altri. Nel lavoro, questa settimana sarà come scalare una montagna. Lunedì e martedì saranno giorni per prepararsi e pianificare. Giovedì sarà il giorno per raggiungere la vetta, mentre venerdì e domenica saranno giorni per godersi la vista dall’alto.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno giovedì 2 novembre;

giovedì 2 novembre; ★★★★★ venerdì 3, domenica 5;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4;

★★★ lunedì 30 ottobre;

★★ martedì 31 ottobre 2023.

♑ Capricorno: voto 7. Questa nuova settimana sarà come un libro che si svolge capitolo per capitolo. Lunedì 30, il prologo, offre un’energia favorevole per impostare il tono della settimana. Martedì 31, potrebbe presentare qualche intoppo, ma come ogni buon libro, i momenti di tensione sono ciò che rende la storia interessante. Mercoledì 1 novembre, un giorno moderato, è come un capitolo di transizione, offrendovi il tempo per riflettere e pianificare. Giovedì 2 apre un nuovo capitolo favorevole, pieno di opportunità e sviluppi interessanti. Venerdì 3, il vostro giorno top, è come il clou della storia, un momento di trionfo e realizzazione. Infine, sabato 4 e domenica 5 chiudono la settimana su una nota alta, come i capitoli finali di un libro che vi lasciano soddisfatti e desiderosi di scoprire cosa riserva il prossimo libro.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

Top del giorno venerdì 3 novembre;

venerdì 3 novembre; ★★★★★ sabato 4, domenica 5;

★★★★ lunedì 30, giovedì 2;

★★★ mercoledì 1° novembre;

★★ martedì 31 ottobre.

♒ Acquario: voto 7. Le sette giornate in arrivo si presentano in generale come un viaggio attraverso un arcobaleno di energie. Lunedì 30 e martedì 31 vi vedono baciati dal sole, irradiati da un’energia positiva che vi spinge a esprimere la vostra creatività e a intraprendere nuovi progetti. Mercoledì 1 e sabato 4, siete avvolti dal calore di un’energia favorevole, un momento ideale per concentrarvi sulle vostre ambizioni personali e professionali. Venerdì 3 potrebbe portare qualche nuvola, ma ricordate, ogni goccia di pioggia nutre la terra e permette ai fiori di crescere. Giovedì 2 potrebbe richiedere un po’ di pazienza e tanta prudenza, come un cielo grigio prima del tramonto. Ma poi, domenica 5, il vostro giorno top, l’arcobaleno riappare in tutto il suo splendore. Sfruttate al massimo questa energia positiva. Potrebbe essere il momento giusto per fare quel grande passo che avete in mente.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

Top del giorno domenica 5 novembre;

domenica 5 novembre; ★★★★★ lunedì 30, martedì 31;

★★★★ mercoledì 1, sabato 4;

★★★ venerdì 3 novembre;

★★ giovedì 2 novembre 2023.

♓ Pesci: voto 6. La vostra settimana si presenta come un viaggio attraverso un paesaggio positivo in generale ma assai mutevole. Lunedì 30 e martedì 31, vi troverete in un terreno familiare, con le stelle che vi sostengono nei vostri sforzi. Mercoledì 1 e giovedì 2, il terreno si eleva, portandovi verso vette di creatività e nuove opportunità. Venerdì 3, il sentiero si appiattisce, offrendovi un momento di respiro per riflettere e concentrarvi su voi stessi. Sabato 4, il sentiero può diventare più ripido, richiedendo un po’ di sforzo extra. Infine, domenica 5, potreste trovarvi di fronte a una discesa, un momento per rallentare e procedere con cautela. Ricordate, ogni passo avanti è un passo verso la realizzazione dei vostri sogni.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: