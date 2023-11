Venerdì 10 novembre troveremo sul piano astrale Venere e la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre il Sole e Marte stazioneranno in Scorpione e Mercurio risiederà nell'orbita del Sagittario. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, mentre il Nodo Nord resterà stabile in Ariete e Giove assieme a Urano proseguiranno il domicilio in Toro. Saturno e Nettuno, infine, continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Acquario: nuove abitudini. Secondo l'oroscopo di venerdì 10 novembre, i nati Acquario parranno vogliosi di stravolgere le loro abitudini quotidiane, strizzando l'occhio a nuove consuetudini meno ansiogene e più in linea con il loro fresco modo di intendere il tran tran giornaliero.

2° posto Bilancia: disponibili. Nella giornata che precede il weekend, i nati Bilancia potrebbero dare dimostrazione di grande disponibilità e spirito di sacrificio, specialmente nella cerchia famigliare dove saranno propensi a mettersi in secondo piano per il bene della controparte.

3° posto Leone: stacanovisti. Malgrado l'ombra dissonante del duetto Giove-Marte, i nati Leone avranno buone chance di non risparmiarsi in termini di fatiche nel settore professionale questo venerdì, ancor di più la prima decade che sembrerà inarrestabile.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus sulla fiducia. La spinta della Bianca Signora in felice aspetto sembrerà donare ai nati Sagittario un venerdì dove la fiducia nel prossimo sarà più spiccata, ancor di più riguardo eventuali suggerimenti e dritte provenienti da soci e collaboratori.

5° posto Vergine: shopping. Venerdì novembrino dove i nati Vergine potrebbero avvertire la necessità di soddisfare qualche esigenza della dolce metà, così saranno invogliati ad acquistare quel vestito tanto desiderato dal partner senza badare a spese.

6° posto Capricorno: amici e nemici. Giornata che avrà ottime possibilità di rivelarsi ideale per i nati Capricorno che avranno voglia di comprendere appieno chi sta dalla loro parte e chi loro, in quanto tale cernita gli consentirà di riporre la loro fiducia con più parsimonia.

7° posto Pesci: pulizia. I nati Pesci nel corso del 10 novembre potrebbero essere propensi a rendere più confortevole un ambiente abitativo spesso relegato in secondo piano, come una soffitta o una mansarda, al fine di pulire e sgomberare lo stesso per dargli una nuova vita.

8° posto Toro: perdita d'autorità. Sia che si tratti di lavoro che di famiglia, la figura autoritaria del segno del Toro sarà presumibilmente intaccata da un parigrado oppure dal partner, i quali metteranno in dubbio le regole fissate dal segno di Terra mettendo sul piatto fresche imposizioni.

9° posto Scorpione: alti e bassi umorali. Malgrado un parterre astrale tutto sommato poco impegnativo, il peggior nemico dei nati Scorpione questo venerdì potrebbe essere il loro tono umorale ballerino che sembrerà non permettere loro di godersi appieno le piccole piacevolezze quotidiane.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: parenti serpenti. Una questione legata all'eredità o dei semplici pettegolezzi che si rincorreranno nella cerchia parentale potrebbero far saltare la mosca al naso ai nati Cancro in queste ventiquattro ore, con il segno Cardinale che non avrà peli sulla lingua cantandone quattro ai diretti interessati.

11° posto Ariete: perplessi. La stranezza e l'ambiguità saranno dietro l'angolo nella cerchia amicale di casa Ariete questo venerdì autunnale, con i nativi che non riusciranno a comprendere le motivazioni dietro gesti e parole di alcuni loro amici.

12° posto Gemelli: esagerazioni. I nati Gemelli potrebbero incorrere nell'abitudine di esagerare comportamenti poco salutari come il consumo eccessivo di cibo in una catena di fast food.