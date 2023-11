Sabato 11 e domenica 12 novembre troveremo sul piano astrale la Luna, il Sole e Marte sostare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Venere risiederà nell'orbita della Bilancia. Il Nodo Nord, intanto, continuerà il transito in Ariete, così come Plutone resterà stabile in Capricorno e Nettuno assieme a Saturno protrarranno il moto in Pesci. Giove e Urano, infine, permarranno nel domicilio del Toro.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Pesci e Cancro, meno benevolo per Toro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Cancro: amore top. Secondo l'oroscopo di sabato 11 e domenica 12 novembre, i nati Cancro potrebbero far emergere la loro innata vena romantica, risultando agli occhi della dolce metà degli amanti che rasentano la perfezione.

2° posto Pesci: punto d'incontro. Sarà probabilmente facile nel weekend in questione trovare un punto d'incontro tra una persona cara e i nati sotto il segno dei Pesci, in quanto quest'ultimi si dimostreranno più inclini ad accettare il punto di vista altrui nonché disponibili a un sincero confronto.

3° posto Scorpione: mondani. Spezzare la monotonia concedendosi una parentesi mondana sarà, con buona probabilità, il desiderio primario che avvertiranno i nati Scorpione in queste quarantotto ore novembrine, in quanto il segno Fisso vorrà staccare per qualche istante dalla solita solfa quotidiana.

I mezzani

4° posto Ariete: passionali. Semaforo acceso sul verde per il fronte focoso delle relazioni amorose di casa Ariete, passionalità che il segno di Fuoco esprimerà probabilmente in tutta la sua interezza e l'amato bene non potrà che apprezzare di buon grado.

5° posto Bilancia: detective. Nelle due giornate che chiuderanno questa settimana di metà mese, i nati Bilancia potrebbero volerci veder chiaro in merito a una faccenda personale che li angoscia un po', quindi cercheranno di indagare in tal senso guardandosene bene dal far notare agli altri le loro movenze da detective.

6° posto Capricorno: incontri.

Le effemeridi dell'11 e 12 novembre sembreranno voler impreziosire il cammino dei nati Capricorno con qualche incontro stuzzicante di natura affettiva, sebbene approfondire tali conoscenze si rivelerà un esercizio meno semplice del previsto.

7° posto Leone: abbattere un muro interiore. Il fugace stellium in quarta casa e il felice aspetto venusiano potrebbero spingere inconsciamente i nati Leone a far crollare un loro pregiudizio o ad abbattere un metaforico muro interiore creato nei riguardi di una persona cara.

A fronte di ciò, il segno di Fuoco sarà propenso a comportarsi in maniera inattesa stupendo favorevolmente gli altri ma anche se stesso.

8° posto Vergine: premurosi. Weekend novembrino dove i nati Vergine rischieranno, c'è da scommetterci, di risultare oltremodo premurosi verso un figlio o un genitore e ciò non farà altro che limitare di parecchio lo spazio di manovra di tale persona cara.

9° posto Acquario: spazientiti. Il mondo professionale potrebbe rappresentare un luogo asfissiante e pregno di insidie per i nati Acquario sabato 11 e domenica 12 novembre, col segno Fisso che anziché dribblare i colpi bassi finirà per perdere la pazienza.

Ultime posizioni

10° posto Toro: ridimensionamenti.

I nati Toro nel weekend in questione avranno buone chance di dover fare i conti con qualche destabilizzante ridimensionamento in campo lavorativo, ancor di più per coloro che operano in proprio che dovranno fare i conti con un'agguerrita concorrenza.

11° posto Gemelli: attriti. Nervi tesi e musi lunghi per inati Gemelli in questo fine settimana d'autunno, in quanto sarà facile che il segno d'Aria si trovi invischiato in alcuni alterchi dai quali sarà complicato uscirne vittoriosi.

12° posto Sagittario: antichi fasti. Il desiderio professionale di casa Sagittario, in queste due giornate di novembre, sarà presumibilmente di adattare una vecchia idea a un progetto nuovo di zecca, trovata che si rivelerà sin da subito fallimentare e che i nativi farebbero meglio ad archiviare prima possibile.