Mercoledì 15 novembre troviamo sul piano astrale la Luna e Mercurio risiedere nel segno del Sagittario, mentre il Sole assieme a Marte stazioneranno in Scorpione e il Nodo Nord sosterà in Ariete. Plutone, infine, protrarrà il moto in Capricorno, mentre Giove e Urano resteranno stabili nel domicilio del Toro. Saturno insieme a Nettuno continueranno a occupare lo spazio zodiacale dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno roseo per Vergine e Pesci.

Sul podio

1° posto Sagittario: balzi in avanti. Secondo l'oroscopo di mercoledì 15 novembre i nati Sagittario parranno godere di un'aura protettiva nella sfera professionale che gli permetterà di compiere qualche balzo in avanti sia in termini di carriera che di guadagni.

2° posto Acquario: briosi. Mercoledì dove i nati Acquario potrebbero accantonare momentaneamente le paturnie di questo complicato periodo per concedersi una giornata spensierata dove il loro approccio sarà divertente e coinvolgente.

3° posto Leone: programmazioni future. Considerando che l'atmosfera astrale andrà ad alleggerirsi considerevolmente dal 23 novembre, i nati Leone avranno buone chance sin da queste ventiquattro ore di iniziare a programmare delle azioni di stampo proficuo che attueranno solo a tempo debito.

I mezzani

4° posto Bilancia: scelte economiche. Sia che si tratti di aiutare un famigliare in difficoltà che di prodigarsi verso un ingente acquisto per se stessi, i nati Bilancia in questo giorno novembrino saranno probabilmente chiamati a operare un'importante scelta di matrice economica.

5° posto Ariete: conoscenze. Giornata di metà settimana che potrebbe risultare ottima per i nati Ariete per conoscere nuove persone e stringere amicizia con alcune di esse, specialmente per seconda e terza decade che si riveleranno oltremodo propensi a espandere il loro orticello relazionale.

6° posto Capricorno: favori. Uno stop burocratico o un imprevisto pratico in questo mercoledì per i nati Capricorno potrebbero essere inaspettatamente risolti da un amico o un collega, i quali si prodigheranno nel fornire un favore al segno Cardinale senza volere nulla in cambio.

7° posto Toro: tesi all'ascolto. La possibile propensione dei nati Toro in questo giorno d'autunno sarà di ascoltare sino in fondo i dialoghi esternati dalla dolce metà, in quanto il segno di Terra vorrà comprenderne eventuali desideri ma anche turbamenti.

8° posto Cancro: cambiamenti. Eventuali cambiamenti improvvisi nell'ambito professionale di Casa Cancro, come la riassegnazione di ufficio o di un nuovo responsabile, potrebbero non essere inizialmente accolti con entusiasmo dal segno d'Acqua.

9° posto Scorpione: umore sottotono. Energie astrali un po' troppo esuberanti per i gusti dei nati Scorpione questo mercoledì che scuoteranno il loro tono umorale mettendolo a serio rischio di frequenti alti e bassi.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: scoraggiati. Quella del 15 novembre parrà la tipica giornata storta per i nati Vergine dove sarà semplice perdere la bussola e scoraggiarsi, ma le effemeridi invece suggeriranno al segno Mutevole di non lasciarsi influenzare da qualche nuvoletta grigia passeggera.

11° posto Pesci: stanchi. Il probabile calo fisico dei nati Pesci questo mercoledì sarà massiccio e da non sottovalutare, in quanto il segno d'Acqua sarà chiamato da bouquet astrale a mettere in stand-by il ruolino di marcia e concedersi qualche lieto momento di relax.

12° posto Gemelli: a tentativi. Il settore più bersagliato per i nati Gemelli nelle ventiquattro ore in questione sarà quello lavorativo dove il segno Mobile si darà da fare per sbarcare il lunario gettando nell'antro delle sperimentazioni ma i risultati saranno tutt'altro che soddisfacenti.