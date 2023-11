Nella settimana dal 6 al 12 novembre Venere cambierà domicilio passando dal segno della Vergine alla Bilancia, mentre Mercurio viaggerà dai gradi dello Scorpione (dove risiedono il Sole e Marte) all'orbita del Sagittario. La Luna si sposterà dal Leone allo Scorpione, nel frattempo Plutone stazionerà nel segno del Capricorno. Il Nodo Nord, infine, resterà stabile in Ariete, così come Nettuno e Saturno rimarranno in Pesci e Giove assieme a Urano continueranno a occupare lo spazio zodiacale del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Bilancia, meno benevolo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: attraenti. Oltre a rendere probabilmente più morbidi e concilianti i rapporti relazionali, lo sbarco di Venere sui loro gradi del 9 novembre permetterà ai nati Bilancia di tornare a calamitare gli sguardi altrui, grazie ad un rinnovato fascino da sfoggiare. Martedì e mercoledì, invece, sarà tempo di premere sul pedale dell'acceleratore al lavoro per tenersi al passo della concorrenza.

2° posto Scorpione: loquaci. Stando all'oroscopo dal 6 al 12 novembre, i nati Scorpione potrebbero fare della comunicazione la loro punta di diamante, in quanto risulteranno persuasivi nonché piacevoli da ascoltare. Tale loquacità, ancor di più dal 7 al 10 novembre, avrà il potere di permettere al segno Fisso di far tornare il sereno in alcune intricate faccende affettive.

3° posto Leone: accettare la sfida. All'interno di un periodo astrale simile a un campo minato per i nati Leone, la settimana in questione parrà mantenere accese le sfide in essere ma, allo stesso tempo, il parterre astrale consiglierà al segno di Fuoco di accettare qualsiasi metaforico duello scendendo in campo. Così facendo, difatti, questo particolarmente momento planetario fungerà come una sorta di allenamento in vista dei prossimi alleggerimenti astrali.

I mezzani

4° posto Sagittario: focus sulle responsabilità. L'inclinazione a cercare un capro espiatorio o a lamentarsi, soprattutto nel mondo professionale, con gli spostamenti di Venere e Mercurio parranno attenuarsi o dissolversi per i nati Sagittario, i quali parranno coscienziosamente più propensi ad assumersi le loro eventuali colpe.

5° posto Vergine: programmazione futura. L'approdo della Bianca Signora in seconda casa sommato alle posizioni lunari di martedì, mercoledì e giovedì indurranno, c'è da scommetterci, i nati Vergine a porre le basi per programmare il loro futuro sia in termini abitativi che di coppia. Periodo ideale, quindi, per iniziare a pensare a una convivenza oppure per mettere da parte un bel gruzzolo in vista di un trasloco.

6° posto Acquario: questioni pratiche. Un'opera manutentiva nel garage o l'auto che necessita di una visita dal meccanico potrebbero essere alcune delle faccende pratiche che costelleranno la dinamica settimana di casa Acquario, ancor di più lunedì e nel weekend. Nelle giornate centrali, invece, il segno Fisso avrà la possibilità di porre finalmente fine a un'annosa questione economica.

7° posto Capricorno: cooperativi. Malgrado la propensione all'individualismo parrà essere forte, i nati Capricorno in questa settimana novembrina avranno buone chance di trovarsi a dover fare i conti con cooperazione e complementarietà nel mondo professionale. Complici le direttive di un superiore, quindi, il segno Cardinale farebbe meglio a seguire tale andazzo astrale senza opporre resistenza.

8° posto Gemelli: superare i limiti. Se sino a mercoledì i nati Gemelli sembreranno trascorrere delle giornate pressoché routinarie, da giovedì a seguire il mood astrale parrà mutare in maniera non troppo benevola spingendo il segno Mutevole a superare qualche limite invisibile nei rapporti interpersonali.

Il rischio in tal senso sarà di sfociare nell'invadenza o nell'arrivismo.

9° posto Cancro: effetto rotatoria. La sgradevole sensazione che potrebbero provare i nati Cancro in questa settimana d'autunno sarà di spendersi molto ma ritrovarsi sovente al punto di partenza, quasi come se i loro sforzi non venissero apprezzati e riconosciuti. In realtà, l'incedere di alcune faccende in ballo risulterà blando ma pur sempre di avanzamenti si tratterà.

Ultime posizioni

10° posto Toro: energie flop. Il bottino energetico di casa Toro potrebbe sventolare bandiera bianca in questa settimana di novembre, specialmente dal lunedì al mercoledì e ancora domenica quando il segno Fisso risulterà un mix di pigrizia e apatia.

La giornata più interessante sarà quella di giovedì, dove ci sarà spazio per qualche interessante incontro di natura affettiva.

11° posto Ariete: scivoloni dialettici. Sarà presumibilmente semplice per i nati Ariete nei sette giorni in questione mettere sul piatto una comunicazione impulsiva e confusionaria, a causa della quale nasceranno dei scivoloni dialettici che andranno soprattutto a impattare la sfera famigliare. Per chiarire con gli interessati ci sarà tempo ma meglio non farlo in questa settimana perché l'epilogo non sarebbe entusiasmante.

12° posto Pesci: prenderla sul personale. Semaforo acceso sul rosso per la sfera relazionale di casa Pesci, specialmente per i rapporti intrattenuti con persone appena conosciute i quanto sarà facile equivocare una battuta sarcastica e scambiarla per un attacco diretto. Il segno Mutevole, difatti, parrà prendere le esternazioni altrui un po' troppo sul personale anche quando l'interlocutore non avrà voglia o intenzione alcuna di ferirlo.