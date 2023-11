Sabato 4 e domenica 5 novembre troviamo la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Marte, Mercurio e il Sole stazioneranno nell'orbita dello Scorpione. Giove e Urano, intanto, permarranno in Toro, così come Plutone resterà stabile in Capricorno e il Nodo Nord rimarrà nel domicilio dell'Ariete. Venere, infine, stazionerà in Vergine e Saturno assieme a Nettuno risiederanno nel segno dei Pesci.

Oroscopo del fine settimana favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Cancro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: ottimisti. Il leitmotiv di casa Ariete questo weekend sarà, con buona probabilità, la positività e l'ottimismo che i nativi riusciranno a sfoggiare anche nelle situazioni meno scorrevoli, ancor di più la prima decade che risulterà particolarmente briosa.

2° posto Leone: sfizi. Nonostante la doppia quadratura tra la Luna nel segno e il duetto Giove-Sole, i nati Leone parranno essere spiccatamente propensi nelle quarantotto ore in questione a concedersi degli sfizi troppo spesso rimandati ultimamente a causa di impegni famigliari o lavorativi.

3° posto Scorpione: ricaricare le batterie. Secondo le previsioni astrologiche di sabato 4 e domenica 5 novembre, i nati Scorpione avranno buone chance di mettere in stand-by il solito ruolino di marcia per dedicarsi alcune ore di rigenerante relax in vista delle affaccendate giornate che lo attendono.

I mezzani

4° posto Vergine: segreti. Una persona cara come un'amica o un familiare potrebbero, nel corso di questo weekend d'inizio novembre, raccontare un segreto ai nati Vergine, con quest'ultimi che saranno chiamati a comprendere l'importanza dello stesso e a non rivelarlo a terzi.

5° posto Bilancia: dritti alla meta. Sabato e domenica dove i nati Bilancia sembreranno risultare meno dispersivi e decisamente più concentrati nelle faccende lavorative, propensione che li porterà dritti alle loro mete professionali.

6° posto Acquario: focus sui figli. L'ostico terzetto Luna-Marte-Mercurio nell'Asse Leone-Scorpione potrebbero invogliare i nati Acquario a dedicare maggiore spazio e tempo ai loro figli, in quanto la triade citata spingerà il segno Fisso a porsi all'ascolto con la prole anziché essere solo intento a fissare regole.

7° posto Sagittario: ora di schierarsi. Consci del trambusto astrale che stanno vivendo, i nati Sagittario penseranno probabilmente a non inasprire ulteriormente determinati rapporti relazionali dandola vinta un po' a tutti, ma le effemeridi del fine settimana non saranno d'accordo suggerendo al segno Mutevole di schierarsi.

8° posto Pesci: sensibili. A crescere esponenzialmente il 4 e 5 novembre sarà, c'è da scommetterci, la sensibilità agli argomenti delicati da parte dei nati Pesci, i quali sembreranno aver grande difficoltà a sostenere determinati dialoghi cercando di tirarsene fuori ogni qualvolta ne avranno l'occasione.

9° posto Capricorno: sgarri. L'inclinazione a seguire regole e paletti imposti negli ambienti che frequentano potrebbe venir meno per i nati Capricorno in questo fine settimana autunnale, col segno Cardinale che sarà propenso a concedersi qualche piccolo sgarro lontano da occhi indiscreti.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: amore flop. Se la situazione amorosa di questo weekend di casa Gemelli fosse un'opera artistica sarebbe senz'altro un quadro di Jackson Pollock, in quanto seppur in uno sfondo sentimentale di pregevole fattura la coppia parrà aleggiare in una gran confusione come le tipiche pennellate dell'artista statunitense.

11° posto Toro: bersagliati. Atmosfera astrale spiccatamente sfidante quella che saranno chiamati a vivere i nati Toro il 4 e 5 novembre, ancor di più le prime due decadi che avvertiranno la sgradevole sensazione di sentirsi bersagliati da più fronti esistenziali.

12° posto Cancro: arrendevoli. Energie planetarie, quelle di questo weekend, che cozzeranno con l'interiorità vulnerabile del momento dei nati Cancro, così sarà facile che quest'ultimi preferiscano alla tenacia la meno invasiva arrendevolezza.