L'oroscopo settimanale che va dal 27 novembre al 3 dicembre vedrà il Cancro provare a raggiungere i propri obiettivi, mentre il Sagittario non dovrà farsi prendere dalla frenesia. Adesso vediamo nel dettaglio tutti i vari segni zodiacali.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: cercate di credere maggiormente in voi stessi e non buttate all'aria le occasioni che sicuramente vi capiteranno. Non abbiate paura di credere alle vostre idee e alla concretezza che di solito portate nelle varie situazioni. Voto - 6

Toro: riuscirete ad uscire brillantemente da una problematica che vi potrebbe vedere coinvolti, potreste però avere il bisogno di un aiuto da parte di una persona verso la quale nutrite enorme stima.

Voto - 6

Gemelli: il vostro modo di fare risulterà essere particolarmente brillante e avrete la possibilità di ergervi a protagonista agli occhi di una persona che vi fa battere forte il cuore. Vi capiteranno numero possibilità, molte delle quali da cogliere al volo. Voto - 8

Cancro: potreste tranquillamente raggiungere gli obiettivi che vi siete da tempo prefissati, a patto che siate determinati e che abbiate la voglia di impegnarvi a fondo. Diverse dinamiche potrebbero essere per voi complesse, non mollate mai. Voto - 7

Leone: non avrete altre possibilità se non quella di decidere in fretta cosa volete fare nel vostro futuro immediato, siete consapevoli che alcune cose vanno prese per tempo ma continuate a tentennare.

Tirate fuori gli attributi e scegliete per il vostro bene. Voto - 6

Vergine: potrebbero esserci per voi delle novità sostanziali che in parte riterrete convenienti e vantaggiose. Non siate frettolosi e vagliate nel modo giusto alcune situazioni che potrebbero diventare un vero e proprio affare. Voto - 7

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: potrebbe essere la settimana giusta per fare delle nuove amicizie che riempiranno nel breve la vostra vita e che vi consentiranno di prendere una boccata d'aria del tutto nuova.

Siate soddisfatti per ciò che vi sta accadendo. Voto - 7

Scorpione: sarete abbastanza energici per affrontate in maniera avvincente tutta la settimana, non fatevi prendere mai dall'apatia e dalla pigrizia. Potrebbe essere buono effettuare una bella passeggiata e impiegare del tempo per praticare dello sport. Voto - 7

Sagittario: adoperate tutta la pazienza necessaria per risolvere alcune situazioni che avete in sospeso, non fatevi prendere dalla frenesia e ragionate sulle vostre prossime mosse.

Le giornate potrebbero essere particolarmente serene, dipende tutto da voi. Voto - 8

Capricorno: potreste avere la possibilità di riuscire bene in un progetto che state tentando faticosamente di portare a termine. Non indugiate e fatevi aiutare da qualche collega particolarmente solerte e volenteroso, non isolatevi. Voto - 6

Acquario: non tutti coloro che asseriscono di volervi bene hanno le migliori intenzioni, state sempre all'erta e non abbassate mai l'attenzione. La vostra idea di calma e pacatezza potrebbe essere presto messa alla prova. Voto - 6

Pesci: qualcosa potrebbe cambiare in positivo, mettetevi nella condizione di recepire al meglio alcune situazioni che per voi potrebbero essere inusuali. Siate aperti al cambiamento. Voto - 7️